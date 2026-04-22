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    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: क्या एसयूवी कार का टॉप मॉडल लेने में समझदारी है? जानिए यहां

    कुछ फील-गुड फीचर से समझौता करके आप करीब 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 22, 2026 10:28 am । सोनू

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    Mahindra XUV 7XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ (पहले एक्सयूवी700) अपने बोल्ड डिजाइन, ज्यादा स्पेस, पावरफुल इंजन ऑप्शन, और फीचर से भरपूर केबिन के चलते देश की सबसे लोकप्रिय कार में से एक है। यह एसयूवी गाड़ी 6 वेरिएंट: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी, और एएक्स7 एल में उपलब्ध है।

    अगर आप महिंद्रा एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं, और टॉप मॉडल एएक्स7 एल व इससे नीचे वाले एएक्स7 टी के बीच कंफ्यूजन हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। यहां हमने इन दोनों वेरिएंट का सभी मामलों में कंपेरिजन किया है, जिसकी शुरुआत कीमत से की गई है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: प्राइस

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    डीजल एमटी

    20.99 लाख रुपये

    डीजल एमटी 6-सीटर

    21.39 लाख रुपये

    पेट्रोल एटी

    21.97 लाख रुपये

    पेट्रोल एटी 6-सीटर

    22.16 लाख रुपये

    डीजल एटी

    22.44 लाख रुपये

    डीजल एटी 6-सीटर

    22.84 लाख रुपये

    डीजल एडब्ल्यूडी एटी

    23.44 लाख रुपये

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 एल

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    डीजल एमटी

    22.47 लाख रुपये

    पेट्रोल एटी

    23.45 लाख रुपये

    पेट्रोल एटी 6-सीटर

    23.64 लाख रुपये

    डीजल एटी

    23.92 लाख रुपये

    डीजल एटी 6-सीटर

    24.11 लाख रुपये

    डीजल एडब्ल्यूडी एटी

    24.92 लाख रुपये

    • एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी की कीमत 20.99 लाख रुपये से 23.44 लाख रुपये के बीच है।

    • वहीं एएक्स7 एल की प्राइस 22.47 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये के बीच है।

    • इन दोनों वेरिएंट में आपको ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप का विकल्प मिलता है, लेकिन यह सुविधा केवल डीजल ऑटोमैटिक 7 सीटर वर्जन में ही उपलब्ध है।

    • एएक्स7 एल के लिए आपको एएक्स7 टी की तुलना में 1.48 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

    • इन दोनों वेरिएंट में आपको पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर आपको यही पावरट्रेन चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड एएक्स7 वेरिएंट लेना होगा।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: डिजाइन

    एएक्स7 टी और एएक्स7 एल एक जैसे ही दिखते हैं, इनके डिजाइन में केवल एक बड़ा अंतर है।

    आगे का डिजाइन

    आगे की तरफ, एएक्स7 टी और एएक्स7 एल दोनों में एक जैसे एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल दी गई है। इन दोनों में एक ग्लॉस ब्लैक ग्रिल है जिसमें क्रोम इनसर्ट हैं, और बंपर का डिजाइन भी एक जैसा ही है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    साइड प्रोफाइल

    साइड से देखने पर दोनों वेरिएंट में ऊपर रूफ रेल्स, दरवाजों पर शार्प लाइनें और पेनल, और पतले व्हील आर्क नजर आते हैं। हालांकि डोर क्लेडिंग मोटी है, जो इस एसयूवी कार के डिजाइन को थोड़ा और दमदार बनाते हैं।

    यहां एक बदलाव इनके अलॉय व्हील में है। एएक्स7टी वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि एएक्स7 एल में 19-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में ड्यूल-टोन व्हील दिए गए हैं, लेकिन इनके डिजाइन में काफी अंतर है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    पीछे का डिजाइन

    दोनों वेरिएंट पीछे से भी एक जैसे ही हैं। यहां आपको एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, एक मोटी ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप जो एलईडी टेल लैंप्स से कनेक्टेड है, और मोटा बंपर मिलता है, ये सभी चीजें दोनों वेरिएंट्स में एक जैसी ही हैं।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    यहां महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 एल के बारे में विस्तार से जानिए

    तो आप कोई भी वेरिएंट चुनें, आपको एक्सयूवी 7एक्सओ टॉप मॉडल वाला ही डिजाइन मिलेगा।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: कलर ऑप्शन

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार में आपको 11 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें सिंगलटोन और ड्यूल-टोन दोनों शामिल हैं। यहां सभी रंगो की लिस्ट देखिए:

    • डेजर्ट मिस्ट (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    • एवरेस्ट व्हाइट (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    • नेबुला ब्लू

    • स्टेल्थ ब्लैक

    • रूबि वेलवेट

    • गैलेक्सी ग्रे (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    • मिडनाइट ब्लैक (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    एएक्स7 टी और एएक्स7 एल दोनों में सभी कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें ड्यूल-टोन रंग भी शामिल हैं।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: केबिन

    एएक्स7 टी और एएक्स7 एल दोनों के केबिन में एक जैसी थीम: ड्यूल-टोन ऑफ-व्हाइट और ब्राउन है। दोनों वेरिएंट के डोर ग्रैब हैंडल पर कॉपर इनसर्ट दिया गया है, और इनमें पियानो ब्लैक एलिमेंट्स का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। दोनों वेरिएंट्स में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री कॉमन है, और आप इन्हें 6 सीटर व 7 सीटर ऑप्शन में ले सकते हैं।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    यहां महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी के बारे में विस्तार से जानिए

    हालांकि, एएक्स7 एल में आपको दूसरी पंक्ति के पैसेंजर के लिए सनब्लाइंड मिलते हैं, आगे और पीछे के डोर ट्रिम पर लेदरेट पेडिंग मिलती है, आगे और पीछे वाली सीटों पर आरामदायक पेडिंग है, और केबिन में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: फीचर

    इन दोनों वेरिएंट्स की फीचर लिस्ट काफी हद तक एक जैसी है, दोनों में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक आगे 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।

    Mahindra XUV 7XO
    Mahindra XUV 7XO

    यहां देखिए महिंद्रा एसयूवी 7एक्सओ के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं

    दोनों वेरिएंट में एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, आगे सीट वेंटिलेशन, डॉल्बी एटमॉस, और 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

    हालांकि, अगर आप टॉप मॉडल एएक्स7 एल लेते हैं तो आपको आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली पैसेंजर सीट, 4 तरह के पावर्ड बोस मोड, पीछे वेंटिलेटेड सीट, पीछे कूलिंग के साथ वायरलेस फोन चार्जर, और डॉल्बी विजन जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: सेफ्टी

    सुरक्षा के मामले में इन दोनों वेरिएंट में कोई अंतर नहीं है। महिंद्रा एसयूवी कार के दोनों वेरिएंट में 7 एयरबैग (नी एयरबैग सहित), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे वाइपर और वाशर, पीछे डिफॉगर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    दोनों वेरिएंट में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 540 डिग्री कैमरा भी मिलता है, इसके अलावा लेवल 2 एडीएएस फीचर जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिलती है।

    महिंद्रा एक्सयूवी एक्सओ एएक्स7 टी vs एएक्स7 एल: इंजन

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

    एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    इंजन में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों वेरिएंट में एक जैसे टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प दिए गए हैं, और गियरबॉक्स भी एक जैसे ही हैं।

    नोट:

    दोनों वेरिएंट में डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव का विकल्प दिया गया है, लेकिन पेट्रोल मैनुअल कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी अपने आप में एक पूरा पैकेज लगता है। इसमें आपको टॉप मॉडल जैसा ही डिजाइन मिलता है, केबिन प्रीमियम दिखता और फील होता है, ऐसी फीचर लिस्ट जिसमें किसी जरूरी फंक्शन कमी नहीं है, और ऐसे इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन हैं जो अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर आप टॉप मॉडल नहीं लेना चाहते हैं तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई समझौता किया है।

    Mahindra XUV 7XO

    हालांकि, अगर आप सबसे अच्छी कार चाहते हैं, और कुछ शानदार और दिखावटी फीचर भी चाहिए, तो आप अपना बजट बढ़ाकर टॉप मॉडल एएक्स7 एल ले सकते हैं।

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