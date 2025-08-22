महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए एटी vs हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6 डीसीटी: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
प्रकाशित: अगस्त 22, 2025 03:20 pm । सोनू
एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए और वेन्यू एन लाइन एन6 दोनों में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन और अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, और दोनों की कीमत करीब 13 लाख रुपये है
महिंद्रा ने हाल ही में एक्सयूवी 3एक्सओ का नया रेवएक्स वेरिएंट पेश किया है, जो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प में उपलब्ध है। इसमें अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। इसके 1.2-लीटर टीजीडीआई इंजन वाले ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत करीब 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका सीधा मुकाबला हुंडई वेन्यू एन लाइन के बेस मॉडल एन6 से है, जिसमें भी इसी प्राइस रेंज में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।
ऐसे में अगर आप करीब 13 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपको एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए और वेन्यू एन लाइन एन6 में से किसे खरीदना चाहिए? आइए जानते हैं आगे:
प्राइस
|
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए एटी
|
हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6 डीसीटी
|
12.99 लाख रुपये
|
12.94 लाख रुपये
कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
जैसा कि ऊपर दी गई टेबल से पता चलता है, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए ऑटोमैटिक की कीमत करीब हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6 डीसीटी के बराबर है।
साइज
|
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
|
हुंडई वेन्यू एन लाइन
|
अंतर
|
लंबाई
|
3990 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
(- 5 मिलीमीटर)
|
चौड़ाई
|
1821 मिलीमीटर
|
1770 मिलीमीटर
|
+ 51 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1647 मिलीमीटर
|
1617 मिलीमीटर
|
+ 30 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2600 मिलीमीटर
|
2500 मिलीमीटर
|
+ 100 मिलीमीटर
इस कंपेरिजन में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ करीब हर मामले में अव्वल है। हालांकि यह वेन्यू एन लाइन से लंबाई में थोड़ी छोटी है, लेकिन यह ज्यादा चौड़ी और ऊंची है और इसका व्हीलबेस भी लंबा है। इसका मतलब है कि इसका केबिन ज्यादा जगहदार है, साथ ही यात्रियों के लिए बेहतर शोल्डर रूम और बेहतर लेगरूम भी है।
इंजन
|
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए एटी
|
हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6 डीसीटी
|
इंजन
|
1.2-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
पावर
|
131 पीएस
|
120 पीएस
|
टॉर्क
|
230 एनएम
|
172 एनएम
|
गियरबॉक्स*
|
6-स्पीड एटी
|
7-स्पीड डीसीटी
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए में बड़ा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह ज्यादा पावरफुल है और हुंडई वेन्यू एन लाइन के 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से 11 पीएस ज्यादा पावर और 58 एनएम का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। एक्सयूवी 3एक्सओ में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि वेन्यू एन लाइन में 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।
फीचर
|
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए
|
हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
दोनों ही एसयूवी कार में कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं, जिनमें डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइट, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एक वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए दोनों कार में 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, पीछे पार्किंग कैमरा, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए में कुछ फीचर का एडवांटेज मिलता है। इसमें बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर दिए गए है, इन सभी फीचर का वेन्यू एन लाइन में अभाव है।
वहीं हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6 में पेडल शिफ्टर्स, मेटल पेडल, पडल लैंप्स, और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसी खूबियां मिलती है।
कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6 ड्राइविंग के शौकीनों के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसका मजबूत सस्पेंशन सेटअप और स्टैंडर्ड वेन्यू के मुकाबले बेहतर डायनामिकक्स इसे सड़क पर और भी आकर्षक बनाते हैं। इसमें कई फीचर दिए गए हैं और सभी बुनियादी चीजों को ध्यान में रखा गया है, जबकि पेडल शिफ्टर्स और मेटल पेडल पर स्पोर्टी टच भी दिए गए हैं।
हालांकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए ज्यादा दमदार पैकेज साबित होता है। इसमें ज्यादा स्पेस, ज्यादा पावरफुल इंजन और ज्यादा फीचर है, जिनमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। कागजों में एक्सयूवी 3एक्सओ में इस प्राइस रेंज में ज्यादा वैल्यू-फोर मनी प्रोडक्ट है, जो दोनों में से इसे खरीदना ज्यादा बेहतर बनाता है।
हालांकि, हम आपको सलाह देते हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों सब-4 मीटर एसयूवी का टेस्ट ड्राइव जरूर लें।
लेकिन आप कागजों में दी गई जानकारी के आधार पर दोनों में से किसे लेना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।