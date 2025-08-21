सभी
    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को नया अपडेट मिला, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम से हुई लैस

    प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 04:08 pm । सोनू

    39 Views
    डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सेटअप रेवएक्स ए, एएक्स5 एल, एएक्स7 और एएक्स7 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी डिलीवरी सितंबर के मध्य से शुरू होगी

    • एक्सयूवी 3एक्सओ में इसे 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

    • एएक्स7 और एएक्स7 एल दोनों में हरमन कार्डन स्पीकर दिए गए हैं, जबकि टॉप मॉडल एएक्स7 एल में एक सबवुफर भी दिया गया है।

    • एक्सयूवी 3एक्सओ की फीचर लिस्ट में बदलाव नहीं हुआ है।

    • इसमें दो 10.25-इंच स्क्रीन, एक पैनोरमिक सनरूफ और ड्यूल-जोन एसी जैसे फीचर दिए गए हैं।

    • सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    • इसकी कीमत 7.99 लाख रुपये से 15.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है।

    महिंद्रा बीई6 और एक्सईवी 9ई के साथ महिन्द्रा कार में डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम मिलने की शुरुआत हुई, जिसे बाद में महिंद्रा थार रॉक्स में शामिल किया गया, और अब महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को भी डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सेटअप के साथ पेश किया गया है। यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में रेवएक्स ए वेरिएंट से उपलब्ध है, जिसकी कीमत 11.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। एक्सयूवी 3एक्सओ के एएक्स5एल, एएक्स7 और टॉप मॉडल एएक्स7 एल में भी यह फीचर दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्राहकों को डॉल्बी एटमॉस के साथ यह चारों वेरिएंट्स सितंबर के मध्य से मिलेंगे।

    एक्सयूवी 3एक्सओ में 6-स्पीकर सिस्टम के साथ डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंउ सेटअप इंटीग्रेट दिया गया है। एएक्स7 और एएक्स7एल वेरिएंट में हरमन कार्डन स्पीकर भी दिए गए हैं, वहीं टॉप मॉडल एएक्स7 एल में बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए एक सबवुफर भी दिया गया है।

    अन्य फीचर और सेफ्टी

    महिन्द्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ में दो 10.25-इंच स्क्रीन (एक ड्राइवर और इंफोटेनमेंट के लिए), ड्यूल-जोन एसी, वायरलेस फोन चार्जर और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट और डिसेंट कंट्रोल और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    यह भी पढ़ें: फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन फ्लैश रेड कलर वेरिएंट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुआ शुरू, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए इस पर एक नजर

    इंजन और गियरबॉक्स

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को तीन इंजन विकल्प में पेश किया गया है:

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.2-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन) टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    112 पीएस

    130 पीएस

    117 पीएस

    टॉर्क

    200 एनएम

    230 एनएम

    300 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी

    एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमत 7.99 लाख रुपये से 15.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है।

