महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ मेंं दिया गया है इन 12 कलर का विकल्प, सभी पर डालिए एक नजर

प्रकाशित: जनवरी 10, 2026 11:47 am । भानु

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी हाल ही में लॉन्च हुई है। यह अब कार मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों की रेंज में सबसे किफायती विकल्प बन गई है। महिंद्रा इसे दो वेरिएंट - एएक्स5 और एएक्स7 एल में पेश कर रही है। इस आर्टिकल में हमने एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के सभी उपलब्ध कलर के बारे में विस्तार से बताया है।

कलर विकल्प

डीप फॉरेस्ट (ग्रीन)

टैंगो रेड

एवरेस्ट व्हाइट

स्टैल्थ ब्लैक

गैलेक्सी ग्रे

नेबुला ब्लू

नोट: एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के सभी छह कलर्स को 'कॉपर' कलर की रूफ के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कलर की कुल संख्या 12 हो जाती है।

एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी दिखने में स्टैंडर्ड मॉडल के लगभग समान है, लेकिन इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और कुछ अलग कलर के विकल्प दिए गए हैं जो इसे अलग बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की 15 असल तस्वीरें देखें और इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में विस्तार से जानें।

फीचर्स

इस कार में मौजूद प्रमुख फीचर्स में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और 7-स्पीकर वाला हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम शामिल हैं।



सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं। हमने वेरिएंट के अनुसार उपलब्ध फीचर्स का विस्तार से विवरण दिया है ताकि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही कार चुन सकें।

बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर और रेंज

महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ इलेक्ट्रिक कार में एक्सयूवी400 ईवी वाला बड़ा बैटरी पैक दिया है। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 39.4 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 पावर 150 पीएस टॉर्क 310 एनएम ऑन रोड रेंज 285 किलोमीटर

एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 8.3 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी चार्जिंग डिटेल्स इस प्रकार है:

7.2 किलोवॉट फास्ट एसी फास्ट चार्जर - 6.5 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत

50 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जर - 50 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमत 13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इन प्राइस में 7.2 किलोवॉट फास्ट चार्जर शामिल नहीं है, जिसके लिए 50,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसका मुकाबला एमजी विंडसर ईवी, टाटा नेक्सन ईवी, टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से है।

बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स की अधिक जानकारी के लिए एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की लॉन्च स्टोरी देखें।

यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी ऑन रोड प्राइस