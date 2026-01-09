सभी
    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी : यह इलेक्ट्रिक कार अपने रेगुलर मॉडल से कितनी है अलग, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 09, 2026 11:29 pm । स्तुति

    42 Views
    इन दोनों कारों में फर्क बताने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी!

    Mahindra XUV 3XO EV vs XUV 3XO

    हाल ही में महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी को एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार के तौर पर लॉन्च किया है। कंपनी की बॉर्न इलेक्ट्रिक कारों (बीई 6 और एक्सईवी 9ई) के मुकाबले 3एक्सओ ईवी अपने आईसीई वर्जन से काफी मिलती जुलती है। महिंद्रा की दोनों 3एक्सओ कार में क्या कुछ अंतर है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    एक्सटीरियर

    आगे की डिजाइन 

    Mahindra XUV 3XO EV

    Mahindra XUV 3XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और आईसीई वर्जन की डिजाइन में अंतर मामूली है। आगे की तरफ इसमें कर्वी लुक के साथ आईसीई मॉडल जैसी एलईडी हेडलाइट और सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं। 3एक्सओ के इलेक्ट्रिक और आईसीई वर्जन में एक जैसी क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है, हालांकि इसके आईसीई वर्जन में क्रोम स्लेट्स दिए गए हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वर्जन में कॉपर एक्सेंट मिलते हैं। इन दोनों कारों के लोअर एयरडैम में डिटेलिंग का थोड़ा बहुत अंतर है, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में पिक्सेल जैसी डिटेलिंग मिलती है, जो आईसीई मॉडल वाले ओपन डिजाइन से अलग है जिसमें इंजन कूलिंग के लिए स्लैट्स दिए गए हैं। इसमें कूल लुक्स वाला पिक्सेल पैटर्न दिया गया है।

    साइड 

    नई महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की साइड प्रोफाइल रेगुलर मॉडल जैसी है। इसमें आईसीई मॉडल जैसे अलॉय व्हील, डोर हैंडल्स और रूफ रेल्स दिए गए हैं। महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक कार में बाएं तरफ के फ्रंट फेंडर पर दिया गया चार्जिंग हब थोड़ा अलग है और इसमें व्हील हबकैप पर कॉपर फिनिश्ड महिंद्रा लोगो दिया गया है, जबकि आईसीई मॉडल में क्रोम कलर लोगो मिलता है।

    Mahindra XUV 3XO EV

    Mahindra XUV 3XO

    पीछे की डिजाइन 

    इसकी पीछे की डिजाइन पेट्रोल/डीजल मॉडल से थोड़ी अलग है। पीछे की साइड इसमें कन्वेंशनल एंटीना की बजाए शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इसमें रेगुलर मॉडल जैसी एलईडी टेललाइट दी गई है। एक्सयूवी 3एक्सओ इलेक्ट्रिक कार में पीछे की तरफ क्रोम बैजिंग और इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि आईसीई मॉडल में क्रोम बैजिंग मिलती है। 

    Mahindra XUV 3XO EV

    Mahindra XUV 3XO

    यदि आप एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की डिजाइन देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।

    कलर ऑप्शन 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ  

     

    • टैंगो रेड

    • नेबुला ब्लू

    • डीप फॉरेस्ट

    • गैलेक्सी ग्रे

    • एवरेस्ट व्हाइट

    • स्टेल्थ ब्लैक

    • टैंगो रेड

    • नेबुला ब्लू

    • डीप फॉरेस्ट (ग्रीन)

    • ड्यून बेज

    • सिट्राइन येलो

    • गैलेक्सी ग्रे

    • एवरेस्ट व्हाइट

    • स्टेल्थ ब्लैक

    एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के सभी कलर ऑप्शन को कॉपर कलर्ड रूफ के साथ पेयर किया जा सकता है। जबकि, आईसीई एक्सयूवी 3एक्सओ में ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर आप गल्वानो ग्रे रूफ के साथ कम्बाइन कर सकते हैं, जबकि बाकी कलर ऑप्शन को स्टेल्थ ब्लैक रूफ के साथ चुना जा सकता है।

    इंटीरियर 

    एक्सटीरियर के मुकाबले इसके इंटीरियर में नई बेज कलर थीम दी गई है, जबकि एक्सयूवी 3एक्सओ आईसीई वर्जन में व्हाइट कलर टोन दिया गया है। इसके अलावा इसका लेआउट और डैशबोर्ड आईसीई मॉडल जैसा ही है। इसमें आईसीई वर्जन की तरह ट्विन-स्क्रीन सेटअप दिया गया है और इसके एसी वेंट्स की पोजिशनिंग भी आईसीई मॉडल जैसी है। इसका स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल और स्विचगियर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अगर आपने पहले रेगुलर 3एक्सओ देखी है, तो यह आपको जानी-पहचानी लगेगी।

    Mahindra XUV 3XO EV

    Mahindra XUV 3XO

    ईवी स्पेसिफिक डिटेलिंग के लिए इसमें केबिन के अंदर कॉपर टच दिए गए हैं। इसमें एसी वेंट्स और कंट्रोल्स पर कॉपर सराउंड दिया गया है। सीटों पर इसमें कॉपर कलर स्टीच दिए गए हैं जो इसे आईसीई मॉडल से अलग दिखाते हैं। 

    फीचर और सेफ्टी

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की फीचर लिस्ट काफी हद तक आईसीई वर्जन जैसी है। इस गाड़ी में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले,  डॉल्बी एटमॉस के साथ 7-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी वेंट के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Mahindra XUV 3XO EV

    Mahindra XUV 3XO

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।  

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी दो वेरिएंट में उपलब्ध है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर। 

    पावरट्रेन ऑप्शन 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में सिंगल 39.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी रियल वर्ल्ड रेंज 285 किलोमीटर है। इस गाड़ी में सिंगल मोटर सेटअप दिया गया है जिसका पावर आउटपुट 150 पीएस और 310 एनएम है। 

    यहां देखें एक्सयूवी 3एक्सओ के स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर एमपीएफआई टर्बो पेट्रोल

    1.2-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    112 पीएस

    130 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    200 एनएम

    230 एनएम

    300 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6एमटी, 6एटी 

    6एमटी, 6एटी 

    6एमटी, 6एएमटी 

    एटी टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला 

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की कीमत 13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। जबकि, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ आईसीई वर्जन की प्राइस 7.28 लाख रुपये से 14.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। 

    एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा, जबकि 3एक्सओ आईसीई वर्जन की कड़ी टक्कर स्कोडा कायलाक, मारुति ब्रेज़ा, हुंडई वेन्यू, रेनो काइगर, टाटा नेक्सन, निसान मैग्नाइट, किआ सिरोस और सोनेट से है।

