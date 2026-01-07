महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी फोटो गैलरी : इस नई इलेक्ट्रिक कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां
प्रकाशित: जनवरी 07, 2026 11:19 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में हुए कई हल्के-फुल्के बदलाव इसे स्टैंडर्ड आईसीई मॉडल से अलग दिखाते हैं
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी भारत में एक्सयूवी 7एक्सओ की लॉन्चिंग के ठीक बाद पेश की गई। यह गाड़ी दिखने में काफी हद तक महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ आईसीई मॉडल से मिलती जुलती लगती है, लेकिन यह अब इलेक्ट्रिक पावर के साथ आती है। यह इलेक्ट्रिक कार दो वेरिएंट : एएक्स5 और एएक्स7एल में उपलब्ध है। यदि आप इसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालते हैं इस पर एक नजर :-
एक्सटीरियर
आगे की डिजाइन
-
आगे की तरफ इसमें 6 कॉपर-फिनिश्ड स्लेट के साथ क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल दी गई है जिस पर बॉडी कलर फिनिश मिलती है। इस गाड़ी में महिंद्रा के ट्विन पीक लोगो पर भी कॉपर फिनिश दी गई है जो इसे आईसीई वर्जन के मुकाबले एक अलग पहचान देती है।
-
इसमें मोनोपॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और सर्कुलर एलईडी फॉगलाइट जैसे लाइटिंग एलिमेंट को सिंगल हेक्साग्नल हाउसिंग में पोजिशन किया गया है।
-
फ्रंट बंपर पर इसमें टेक्सचर्ड मैश पैटर्न के साथ नीचे की तरफ चौड़ा एयर इंटेक दिया गया है और इस पर शार्प क्रीज़्ड सरफेस मिलती है। आगे वाले बंपर के नीचे की तरफ पतली सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।
|
छोटी जानकारियां : यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें हेडलाइट को हाइलाइट करता हुआ एल -शेप्ड कॉपर इंसर्ट भी नजर आएगा।
नंबर जो मायने रखते हैं : 3900 मिलीमीटर लंबाई। 1821 मिलीमीटर चौड़ाई | 1617 मिलीमीटर ऊंचाई | 2600 मिलीमीटर व्हीलबेस। महिंद्रा 3एक्सओ ईवी की ऊंचाई अपने आईसीई वर्जन से केवल 30 मिलीमीटर कम है।
साइड
-
इसकी साइड प्रोफाइल अपराइट है और रेगुलर एक्सयूवी 3एक्सओ से काफी मिलती जुलती है : स्क्वायर ऑफ व्हील आर्क, व्हील आर्क और लोअर डोर पर ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग, पुल टाइप डोर हैंडल्स और टर्न इंडिकेटर पर इंटीग्रेटेड ओआरवीएम्स।
-
इसकी रूफ रेल्स रूफलाइन के साथ एकदम फिट बैठती हैं, साथ ही इसमें ब्लैक-आउट ए और बी-पिलर भी मिलता है।
-
राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच डुअल-टोन मल्टी-स्पोक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो स्टैंडर्ड एक्सयूवी 3एक्सओ के जैसे हैं। फर्क केवल इतना है कि इसमें 'महिंद्रा' हबकैप को कॉपर कलर में दिया गया है।
|
कलर ऑप्शन :
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी छह कलर ऑप्शन : स्टेल्थ ब्लैक, गैलेक्सी ग्रे, एवेरेस्ट व्हाइट, टैंगो रेड, नेबुला ब्लू और डीप फॉरेस्ट में उपलब्ध है।
अच्छी बात यह है कि आप इन सभी कलर ऑप्शन को 'कॉपर' कलर्ड रूफ के साथ पेयर कर सकते हैं।
पीछे की डिजाइन
-
महिंद्रा 3एक्सओ ईवी में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप दिए गए हैं।
-
इस गाड़ी में पीछे की साइड चौड़ा बंपर दिया गया है जिस पर यू-शेप्ड कॉपर एक्सेंट और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ मैट ब्लैक फिनिश मिलती है।
-
इसमें टेलगेट के बाएं तरफ 'ईवी' बैजिंग दी गई है। जबकि, महिंद्रा लोगो और बैजेज पर कॉपर फिनिश दी गई है।
इंटीरियर
डैशबोर्ड
-
इसका केबिन लेआउट स्टैंडर्ड मॉडल जैसा है। इसमें रेगुलर मॉडल की तरह इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं।
-
इसके डैशबोर्ड की डिजाइन एकदम मिनिमल है। इसमें एसी वेंट्स पर कॉपर सराउंड दिए गए हैं, साथ ही इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट कॉपर स्टिचिंग भी मिलती है।
-
इसमें सेंटर कंसोल पर स्टोरेज एरिया, गियर स्टिक और एयर कंट्रोल्स के लिए दिए गए रोटरी नॉब के आसपास भी कई कॉपर सराउंड दिए गए हैं।
-
चाहे आपको पसंद आए या नहीं, इसमें कई ग्लॉसी ब्लैक टच भी दिए गए हैं जिस पर आपके फिंगरप्रिंट (पेंट प्रोटेक्शन फिल्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें) छूट सकते हैं।
|
छोटी जानकारियां : यदि आप इसका लोअर वेरिएंट चुनते हैं तो आपको केबिन के अंदर ज्यादा हार्ड प्लास्टिक और फैब्रिक मिलेंगे, लेकिन महिंद्रा ने यह सुनिश्चित किया है कि आपको 'कॉपर-कलर' टच से वंचित ना रहना पड़े।
सीट
-
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के एएक्स7एल वेरिएंट में लाइट कलर्ड लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि इसके लोअर एएक्स5 वेरिएंट में ब्लैक फैब्रिक दिया गया है।
-
इसमें रियर बेंच पर थ्री-हेडरेस्ट लेआउट दिया गया है, जो कि हाइट एडजस्टेबल है।
-
इस गाड़ी में पीछे वाले पैसेंजर के लिए फोल्ड-डाउन सेंटर आर्मरेस्ट के साथ दो कपहोल्डर दिए गए हैं।
-
रियर पैसेंजर के लिए इसमें एसी वेंट्स और चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी दी गई है।
फीचर
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी में कोई ईवी-स्पेसिफिक फीचर एडिशन जैसे वी2एल या वी2वी चार्जिंग नहीं किए गए हैं। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले कई सारे फीचर दिए गए हैं जिसमें 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डॉल्बी एटमॉस के साथ 7-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सेटअप शामिल हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी वेंट के साथ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ (एएक्स5 वेरिएंट में सिंगल-पेन) और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
सुरक्षा
सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।
इसमें ऑटो हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।
बैटरी पैक और रेंज
एक्सयूवी 3एक्सओ में एक्सयूवी400 ईवी वाला बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
|
बैटरी पैक
|
39.4 केडब्ल्यूएच
|
पावर
|
150 पीएस
|
टॉर्क
|
310 एनएम
|
ऑन रोड रेंज
|
285 किलोमीटर
|
एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा)
|
8.3 सेकंड
|
चार्जिंग ऑप्शन
|
50 किलोवॉट डीसी चार्जर
|
चार्जिंग टाइम (0-80 प्रतिशत)
|
50 मिनट
हालांकि, इसकी 285 किलोमीटर रियल-वर्ल्ड रेंज उन लोगों को थोड़ी कम लग सकती है जो हाइवे पर ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन यह गाड़ी रोजाना शहर में चलाने के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल है।
मुकाबला
यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी के मुकाबले में कोई दूसरा ऑप्शन चाहते हैं तो इसे चुन सकते हैं :-
-
टाटा नेक्सन ईवी/ टाटा पंच ईवी : समान रेंज वाली जानी-मानी नेमप्लेट।
-
एमजी विंडसर : जिस तरह से यह बिक रही है, उसके हिसाब से यह बिजनेस में सबसे अच्छी है।
-
सिट्रोएन ईसी3 : आखिरी कार जिससे एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की कड़ी टक्कर है।