महिंद्रा एक्सईवी 9एस: इलेक्ट्रिक कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
संशोधित: नवंबर 28, 2025 01:02 pm | सोनू
-
महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक गाड़ी चार वेरिएंट: पैक वन अबव, पैक टू अबव, पैक थ्री और पैक थ्री अबव में उपलब्ध है
महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह एक्सयूवी700 के इलेक्ट्रिक वर्जन से कहीं ज्यादा है। महिन्द्रा ने एक्सईवी 9एस की ऑर्डर बुक नहीं खोली है, इसलिए आपके पास यह तय करने के लिए काफी समय है कि आपको नई इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट लेना चाहिए।
अगर आपको फैसला लेने में कुछ परेशानी हो रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हमने विस्तार से बताया है कि इसके किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं।
महिंदा एक्सईवी 9एस पैक वन अबव
बेस मॉडल में दो बैटरी पैक: 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच का विकल्प मिलता है। इसकी कीमत 19.99 लाख रुपये से 21.95 लाख रुपये के बीच है। इसमें ये फीचर मिलते हैं:
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक कार के बेस मॉडल में इतने सारे फीचर हैं कि इसे बेस वेरिएंट नहीं कहा जा सकता। इसमें अलॉय व्हील और कनेक्टेड डीआरएल का अभाव है, जबकि इनको छोड़कर इसका एक्सटीरियर डिजाइन टॉप मॉडल जैसा ही है। इसके केबिन में वह सभी प्रैक्टिकैलिटी है जो आप चाहते हैं, और फीचर पैकेज आपके परिवार में सभी के इस्तेमाल के लिए काफी है।
अगर आपका बजट कम है और आप दिखावटी फीचर नहीं चाहते हैं तो एक्सईवी 9एस पैक वन अब आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं!
महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक टू अबव (पैक वन अबव की तुलना में अतिरिक्त फीचर)
अगर आप रोजाना इस्तेमाल होने वाले फीचर से कुछ ज्यादा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कार ज्यादा प्रीमियम लगे, तो आप पैक टू अबव के बारे में सोच सकते हैं। यह 70केडब्ल्यूएच और 79केब्ल्यूएच बैटरी पैक विकल्प में उपलब्ध है। इसकी कीमत 24.45 लाख रुपये से 25.45 लाख रुपये के बीच है।
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
वन अबव बेस वेरिएंट से ऊपर वाले पैक टू अबव वेरिएंट के साथ आपको बेहतर दिखने वाले डिजाइन के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको आगे सीट वेंटिलेशन और हरमन कार्डन का प्रीमियम 16-स्पीकर डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम भी मिलता है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं, और ये फीचर ज्यादातर कार के टॉप मॉडल में मिलते हैं।
महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक थ्री (पैक टू अबव की तुलना में अतिरिक्त फीचर)
अगला पैक थ्री वेरिएंट है जो टेक्नोलॉजी और प्रीमियमनेस के मामले में एक कदम आगे है। इसमें केवल 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है और इसकी कीमत 27.35 लाख रुपये है।
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
-
|
पैक थ्री वेरिएंट में पैसेंजर के कंफर्ट और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, और इसके लिए इसमें पावर्ड को-ड्राइवर सीट, बोस मोड और पीछे सीट वेंटिलेशन के अलावा सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। अगर आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं तो यह वेरिएंट चुनें क्योंकि यह आपको काफी अच्छा अनुभव देगा।
महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक थ्री अबव (पैक थ्री की तुलना में अतिरिक्त फीचर)
यह टॉप मॉडल है, इसमें वे सभी शानदार फीचर मिलते हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। यह केवल 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक में उपलब्ध है और इसकी कीमत 29.45 लाख रुपये है।
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
-
|
|
|
-
|
टॉप मॉडल में पैक थ्री वेरिएंट की तुलना में ज्यादा कुछ खास नहीं है। हालांकि इसमें सभी खूबियां हैं लेकिन कुल मिलाकर पैक थ्री वेरिएंट को लेना बेहतर डील है।
महिंद्रा एक्सईवी 9एस: बैटरी पैक, मोटर और रेंज
महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस के साथ तीन बैटरी पैक: 59केडब्ल्यूएच, 70केडब्ल्यूएच और 79केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया है। तीनों बैटरी पैक के साथ पीछे वाले एक्सल पर बैटरी फिट की गई है, और इनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
|
स्पेसिफिकेशन
|
59 केडब्ल्यूएच
|
70 केडब्ल्यूएच
|
79 केडब्ल्यूएच
|
इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|
1
|
1
|
1
|
पावर
|
231 पीएस
|
245 पीएस
|
286 पीएस
|
टॉर्क
|
380 एनएम
|
380 एनएम
|
380 एनएम
|
फुल चार्ज में रेंज
|
521 किलोमीटर
|
600 किलोमीटर
|
679 किलोमीटर
|
ड्राइव
|
रियर-व्हील-ड्राइव
|
रियर-व्हील-ड्राइव
|
रियर-व्हील-ड्राइव
महिंद्रा एक्सईवी 9एस: प्राइस और कंपेरिजन
महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला आगामी टाटा सफारी ईवी से है। इसे बीवाईडी ईमैक्स 7, महिंद्रा एक्सईवी 9ई और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के बड़े विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है। क्या आप एक्सईवी 9एस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? हमने महिंद्रा एक्सईवी 9एस की फोटो गैलरी में विस्तार से समझाया है।
आप महिंद्रा एक्सईवी 9एस का कौनसा वेरिएंट चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।
यह भी देखें: महिंद्रा एक्सईवी 9एस ऑन रोड प्राइस