महिंद्रा एक्सईवी 9एस: इलेक्ट्रिक कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

नवंबर 28, 2025

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक गाड़ी चार वेरिएंट: पैक वन अबव, पैक टू अबव, पैक थ्री और पैक थ्री अबव में उपलब्ध है

महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह एक्सयूवी700 के इलेक्ट्रिक वर्जन से कहीं ज्यादा है। महिन्द्रा ने एक्सईवी 9एस की ऑर्डर बुक नहीं खोली है, इसलिए आपके पास यह तय करने के लिए काफी समय है कि आपको नई इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट लेना चाहिए।

अगर आपको फैसला लेने में कुछ परेशानी हो रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हमने विस्तार से बताया है कि इसके किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं।

महिंदा एक्सईवी 9एस पैक वन अबव

बेस मॉडल में दो बैटरी पैक: 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच का विकल्प मिलता है। इसकी कीमत 19.99 लाख रुपये से 21.95 लाख रुपये के बीच है। इसमें ये फीचर मिलते हैं:

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी बाई-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप

एलईडी डीआरएल

आगे और पीछे रोशनी वाला लोगो

एलईडी टेल लैंप

पीछे स्पॉइलर

ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर

कवर के साथ 18-इंच स्टील व्हील फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

ड्राइव सिलेक्टर पर लेदरेट फिनिश

6 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

4 तरह से एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट पैनोरमिक सनरूफ

पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप

स्लाइडिंग सेकंड रो सीट

आगे और पीछे आर्मरेस्ट

सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट

पीछे एसी वेंट के साथ ऑटो एसी

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम

ऊपर-नीचे और आगे-पीछे एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील 12.3-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

आगे 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले

फन और वर्क

6-स्पीकर साउंड सिस्टम

अमेजन एलेक्सा

चैट जीपीटी, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी, और जूम जैसे ऐप्स 6 एयरबैग

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

पीछे पार्किंग सेंसर

पीछे व्यू कैमरा

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

पीछे डिफॉगर

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक कार के बेस मॉडल में इतने सारे फीचर हैं कि इसे बेस वेरिएंट नहीं कहा जा सकता। इसमें अलॉय व्हील और कनेक्टेड डीआरएल का अभाव है, जबकि इनको छोड़कर इसका एक्सटीरियर डिजाइन टॉप मॉडल जैसा ही है। इसके केबिन में वह सभी प्रैक्टिकैलिटी है जो आप चाहते हैं, और फीचर पैकेज आपके परिवार में सभी के इस्तेमाल के लिए काफी है।

अगर आपका बजट कम है और आप दिखावटी फीचर नहीं चाहते हैं तो एक्सईवी 9एस पैक वन अब आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं!

महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक टू अबव (पैक वन अबव की तुलना में अतिरिक्त फीचर)

अगर आप रोजाना इस्तेमाल होने वाले फीचर से कुछ ज्यादा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कार ज्यादा प्रीमियम लगे, तो आप पैक टू अबव के बारे में सोच सकते हैं। यह 70केडब्ल्यूएच और 79केब्ल्यूएच बैटरी पैक विकल्प में उपलब्ध है। इसकी कीमत 24.45 लाख रुपये से 25.45 लाख रुपये के बीच है।

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी 18-इंच अलॉय व्हील लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

डैशबोर्ड और दरवाजों पर सॉफ्ट टच पैडिंग

मैनुअल लम्बर सपोर्ट के साथ 6 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर्ड ड्राइवर सीट डुअल जोन एसी

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

पावर फोल्ड ओआरवीएम

एनएफसी और फोन की

आगे वेंटिलेटिड सीट

ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन

आगे वायरलेस फोन चार्जर 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम

डॉल्बी एटमॉस

बीवाईओडी माउंट्स लेवल 2 एडीएएस

आगे पार्किंग सेंसर

360-डिग्री कैमरा

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

वन अबव बेस वेरिएंट से ऊपर वाले पैक टू अबव वेरिएंट के साथ आपको बेहतर दिखने वाले डिजाइन के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको आगे सीट वेंटिलेशन और हरमन कार्डन का प्रीमियम 16-स्पीकर डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम भी मिलता है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं, और ये फीचर ज्यादातर कार के टॉप मॉडल में मिलते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक थ्री (पैक टू अबव की तुलना में अतिरिक्त फीचर)

अगला पैक थ्री वेरिएंट है जो टेक्नोलॉजी और प्रीमियमनेस के मामले में एक कदम आगे है। इसमें केवल 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है और इसकी कीमत 27.35 लाख रुपये है।

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स

वेलकम और गुडबाय एनिमेशन

इलेक्ट्रिक डोर हैंडल दरवाजों, डैशबोर्ड और सनरूफ पर एम्बिएंट लाइटिंग

6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट

बॉस मोड पीछे की सीट का वेंटिलेशन

पीछे वायरलेस चार्जर

पैसिव कीलेस एंट्री

कॉर्नरिंग लैंप

ऑटो बूस्टर लैंप - 7 एयरबैग

लेवल 2 एडीएएस 5 रडार के साथ

आगे फॉग लैंप

विंडशील्ड ऑटो डिफॉगिंग

एयर प्यूरीफायर

रिकोडिंग के साथ सिक्योर 360

पैक थ्री वेरिएंट में पैसेंजर के कंफर्ट और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, और इसके लिए इसमें पावर्ड को-ड्राइवर सीट, बोस मोड और पीछे सीट वेंटिलेशन के अलावा सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। अगर आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं तो यह वेरिएंट चुनें क्योंकि यह आपको काफी अच्छा अनुभव देगा।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक थ्री अबव (पैक थ्री की तुलना में अतिरिक्त फीचर)

यह टॉप मॉडल है, इसमें वे सभी शानदार फीचर मिलते हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। यह केवल 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक में उपलब्ध है और इसकी कीमत 29.45 लाख रुपये है।

एक्सटीरियर केबिन कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी - कारपेट लैंप

टच-बेस्ड स्विच एआर-बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले

ऑटो पार्क

इन-कार कैमरा - लाइव व्यू के साथ सिक्योर 360

टॉप मॉडल में पैक थ्री वेरिएंट की तुलना में ज्यादा कुछ खास नहीं है। हालांकि इसमें सभी खूबियां हैं लेकिन कुल मिलाकर पैक थ्री वेरिएंट को लेना बेहतर डील है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस के साथ तीन बैटरी पैक: 59केडब्ल्यूएच, 70केडब्ल्यूएच और 79केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया है। तीनों बैटरी पैक के साथ पीछे वाले एक्सल पर बैटरी फिट की गई है, और इनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम फुल चार्ज में रेंज 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला आगामी टाटा सफारी ईवी से है। इसे बीवाईडी ईमैक्स 7, महिंद्रा एक्सईवी 9ई और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के बड़े विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है। क्या आप एक्सईवी 9एस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? हमने महिंद्रा एक्सईवी 9एस की फोटो गैलरी में विस्तार से समझाया है।

आप महिंद्रा एक्सईवी 9एस का कौनसा वेरिएंट चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

