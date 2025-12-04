सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस vs महिंद्रा एक्सयूवी700: जानिए दोनों एसयूवी कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    प्रकाशित: दिसंबर 04, 2025 01:01 pm । सोनू

    53 Views
    • Write a कमेंट

    एक्सईवी 9एस, एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक अवतार है, इसलिए इनके डिजाइन में समानता होना एकदम साफ है। लेकिन दोनों एसयूवी कार के डिजाइन में क्या अंतर है? यह हम आगे जानेंगे

    Mahindra XEV 9S vs XUV700

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हुई नई इलेक्ट्रिक कार है और ये चार वेरिएंट्स: पैक वन अबव, पैक टू अबव, पैक थ्री, और पैक थ्री अबव में उपलब्ध है। महिंद्रा एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक अवतार होने के कारण, एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी700 के डिजाइन में काफी समानताएं हैं। इसलिए हमने दोनों महिंद्रा कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन का कंपेरिजन किया है, ताकि आप दोनों गाड़ी के बीच समानताएं और अंतर समझ सकें।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी700 के डिजाइन में अधिकतर बदलाव आगे वाले हिस्से में है। महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस में आगे इलेक्ट्रिक कार वाला स्टाइल दिया है, आगे से यह कुछ नए बदलाव को छोड़कर एक्सईवी 9ई जैसी दिखती है। इसमें एक्सईवी 9ई की तरह क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है, जिसमें चमकीला महिंद्रा का ‘इनफिनिटी’ लोगो दिया गया है। आगे की अन्य डिटेल्स में एक स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल के साथ इनवर्टेड एल-शेप, और 2-पार्ट स्किड प्लेट के साथ एक बड़ा बंपर शामिल है।

    Mahindra XEV 9S

    वहीं एक्सयूवी700 एक आईसीई व्हीकल होने के कारण, बीच में एयर इनटेक के लिए स्लेटेड ग्रिल होने के कारण ज्यादा पारंपरिक दिखती है। इसके दोनों तरफ सी-शेप एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइट दी गई है। नीचे वाले हिस्से में आप एलईडी फॉग लैंप्स देख सकते हैं जिनमें कॉर्नरिंग फंक्शन भी है।

    Mahindra XUV700

    दोनों महिंद्रा एसयूवी कार में आगे पार्किंग सेंसर और बंपर पर लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार जैसे कॉमन फीचर हैं।

    साइड प्रोफाइल

    एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी700 के डिजाइन में सबसे ज्यादा समानता आपको साइड से दिखेगी, इसकी वजह फ्लश-टाइप डोर हैंडल, ब्लैक बी, सी और डी पिलर, और सी-पिलर के पास विंडोलाइन में मोड़ है। एक्सईवी 9एस में एक्सयूवी700 की तरह रूफ रेल्स भी दी गई है।

    Mahindra XEV 9S

    हालांकि, एक बड़ा अंतर ये है कि एक्सयूवी700 में जहां फ्यूल टैंक हाउसिंग है वहां पर एक्सयूवी 7एस में एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

    Mahindra XUV700

    व्हील

    दोनों महिंद्रा कार में 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, एक्सईवी 9एस में बेहतर रेंज के लिए एयरोडायनामिक डिजाइन वाले व्हील दिए गए हैं।

    Mahindra XEV 9S

    वहीं स्टैंडर्ड एक्सयूवी700 में मल्टी-स्पोक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलते हैं जो एसयूवी कार के ओवरऑल डिजाइन के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं।

    Mahindra XUV700

    पीछे का डिजाइन

    पीछे से दोनों एसयूवी कार का ओवरऑल डिजाइन एक समान है, लेकिन एक्सईवी 9एस में बीच में नया ‘इनफिनिटी’ लोगो, एलईडी लाइट को जोड़ने वाली एक ब्लैक स्ट्रिप (अपडेट इंटरनल एलिमेंट्स के साथ), और आगे की तरह 2-पार्ट स्किड प्लेट के रूप में कुछ खास टच दिए गए हैं।

    Mahindra XEV 9S

    वहीं एक्सयूवी700 में एक बड़ी सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है जो इसके पीछे के डिजाइन को पूरा करती है।

    Mahindra XUV700

    महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार को नजदीक से देखने के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो गैलरी देखें। हमने एक्सईवी 9एस के कलर विकल्प की भी अलग से स्टोरी बनाई है, जिससे आपको अपने लिए सही रंग का चयन करने में मदद मिलेगी।

    केबिन

    दोनों एसयूवी कार ड्यूल-टोन केबिन थीम के साथ आती है, लेकिन महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक कार का केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें सिंपल अप्रोच बनाई गई है, इसमें नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक्सईवी 9ई वाला ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। वहीं एक्सयूवी700 में पुराने और ज्यादा पारंपरिक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले के लिए इंटीग्रेटेड सेटअप दिया गया है।

    Mahindra XEV 9S

    एक्सईवी 9एस और एक्सयूवी700 दोनों में सॉफ्ट-टच मेटैरियल दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में नए एसी वेंट्स और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जिनका आईसीई वर्जन में अभाव है। महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस को 7 सीटर लेआउट में पेश किया है, जबकि एक्सयूवी700 6 और 7 सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में आती है।

    Mahindra XUV700

    एक्सईवी 9एस की एक खास बात ये है कि इसके इलेक्ट्रिक नेचर की वजह से इसमें फ्लैट फ्लोर है, जिससे अंदर खाली जगह रहती है। वहीं एक्सयूवी700 आईसीई मॉडल होने के कारण इसमें एक ट्रांसमिशन टनल है, जो थोड़ा उभरा हुआ है और इससे दूसरी पंक्ति का कुछ लेग रूम स्पेस कम होता है।

    फीचर

    ऊपर बताए गए दोनों के डिजिटल डिस्प्ले के अलावा, दोनों में कुछ अन्य फीचर भी कॉमन हैं, जिनमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। एक्सईवी 9एस नई कार है जो कई अतिरिक्त टेक्नोलॉजी के साथ आती है, इनमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, आगे और पीछे वायरलेस फोन चार्जर, एआर-बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले, और आगे व पीछे सीट वेंटिलेशन शामिल है।

    दोनों एसयूवी कार के सेफ्टी फीचर भी मिलते-जुलते हैं, जिसमें सात एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और लेवल 2 एडीएएस शामिल है।

    पावरट्रेन

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस को तीन इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में पेश कर रही है, जबकि एक्सयूवी700 में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का विकल्प मिलता है। सबसे पहले नजर डालिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार के स्पेसिफिकेशन पर:

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    70 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    पावर

    231 पीएस

    245 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज

    521 किलोमीटर

    600 किलोमीटर

    679 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    *एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकल

    Mahindra XEV 9S

    अब नजर डालते हैं महिंद्रा एक्सयूवी700 के इंजन स्पेसिफिकेशन पर:

    स्पेसिफिकेशन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    200 पीएस

    156 पीएस

    185 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    360 एनएम

    450 एनएम तक

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव, ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Mahindra XUV700

    प्राइस और कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं महिन्द्रा एक्सयूवी 700 की प्राइस 13.66 लाख रुपये से 23.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। एक्सईवी 9एस का मुकाबला बीवाईडी ईमैक्स 7 और टाटा हैरियर ईवी से है, वहीं एक्सयूवी700 की टक्कर एमजी हेक्टर प्लस, हुंडई अल्कजार और टाटा सफारी से है।

    यह भी देखें: महिंद्रा एक्सईवी 9एस ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    महिंद्रा एक्सयूवी700 पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    महिंद्रा एक्सईवी 9एस vs महिंद्रा एक्सयूवी700: जानिए दोनों एसयूवी कार के डिजाइन में क्या है अंतर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है