सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक टू अबव फोटो गैलरी: नई इलेक्ट्रिक कार के मिड वेरिएंट में क्या मिलता है खास, जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 02, 2025 12:06 pm । सोनू

    53 Views
    • Write a कमेंट

    पैक टू अबव वेरिएंट में बेस मॉडल की तुलना में कई प्रीमियम टच दिए गए हैं जिससे एक्सईवी 9एस ज्यादा फीचर रिच और प्रीमियम लगती है

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में सबसे नई इलेक्ट्रिक कार है। इस 7 सीटर फैमिली एसयूवी कार की कीमत 19.95 लाख रुपये से शुरू होती है। एक्सईवी 9एस चार वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें से हम इसके बेस मॉडल से ऊपर वाले पैक टू अबव वेरिएंट के बारे में बात करेंगे।

    अगर आपका बजट सीमित है और आप एक बड़ी इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं जिसमें ढेर सारे फीचर और दमदार पावरट्रेन ऑप्शन हो, तो यहां महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक टू अबव वेरिएंट के बारे में वह सबकुछ है जो आपको जानना चाहिए:

    आगे का डिजाइन

    एक्सईवी 9एस पैक टू अबव में काफी सारी चीजें बेस मॉडल वाली हैं, क्योंकि इसमें भी कनेक्टेड लाइट बार, सीक्वेंशियल इंडिकेटर, वेलकम और गुडबाय एनिमेशन का अभाव है। इसमें आपको एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और बीच में चमकीले ‘महिंद्रा’ लोगो के साथ क्लोज्ड ऑफ ग्रिल दी गई है। इस वेरिएंट से 360 डिग्री कैमरा के लिए आगे कैमरा और आगे पार्किंग सेंसर भी मिलता है।

    Mahindra XEV 9S

    साइड

    पैक टू अबव में भी फ्लश डोर हैंडल, ब्लैक पिलर और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर के साथ वही साफ और प्रीमियम लुक बरकरार है। इसके व्हील में अंतर है, बेस मॉडल पैक वन अबव में जहां 18-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, वहीं पैक टू अबव में 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं जो एसयूवी कार को ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं।

    Mahindra XEV 9S

    साइड फेंडर बैज पर ‘पैक टू’ लिखा हुआ है, जबकि सिग्नेचर इंग्लो बैज क्लेडिंग पर है। चार्जिंग पोर्ट बाई तरफ पिछले फेंडर पर है।

    पीछे का डिजाइन

    पैक टू अबव में पीछे पिक्सल स्टाइल लाइटिंग सिग्नेचर के साथ एलईडी टेल लैंप्स, और चमकीला लोगो दिया गया है। अन्य वेरिएंट्स की तरह टेलगेट पर ‘एक्सईवी 9एस’ ब्रांडिंग दी गई है, जिसमें ‘एस’ लाल रंग से हाइलाइट किया गया है।

    Mahindra XEV 9S

    अगर आप एक्सईवी 9एस को खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इसके कलर विकल्प

    केबिन और फीचर

    एक्सईवी 9एस का केबिन अपने लेआउट से इम्प्रेस करता है। पैक टू अबव वेरिएंट में ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें एक ड्राइवर डिस्प्ले, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, जो लग्जरी इलेक्ट्रिक कार वाला फील देता है। इसमें आपको एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है, जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

    Mahindra XEV 9S

    इस वेरिएंट से केबिन ज्यादा प्रीमियम फील होता है, जिसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पूरे केबिन में सॉफ्ट-टच पैडिंग और लेदर-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील है। बेस मॉडल के मुकाबले इसमें आपको ड्यूल-जोन एसी, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, आगे वायरलेस फोन चार्जर, और डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर मिलते हैं।

    Mahindra XEV 9S

    सुरक्षा के लिए आपको लेवल 2 एडीएएस, आगे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है।

    पैक टू अबव में को-ड्राइवर साइड पावर्ड सीट, पीछे वेंटिलेटेड सीटें, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री, अतिरिक्त एयरबैग, एयर प्यूरीफायर, पीछे वायरलेस चार्जर, और 360 डिग्री कैमरा रिकॉर्डिंग का अभाव है।

    Mahindra XEV 9S

    यहां देखिए महिंद्रा एक्सईवी 9एस के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    एक्सईवी 9एस पैक टू अबव वेरिएंट के पावरट्रेन इस प्रकार हैं:

    स्पेसिफिकेशन

    70 केडब्ल्यूएच 

    79 केडब्ल्यूएच

    पावर

    245 पीएस

    386 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज

    600 किलोमीटर

    600 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    Mahindra XEV 9S

    बेस मॉडल में 59 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी मिलता है। पैक वन अबव की फोटो गैलरी यहां देखिए

    प्राइस और कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसे बीवाईडी ईमैक्स 7 और टाटा हैरियर ईवी के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। यहां आप इसकी बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन देख सकते हैं।

    यह भी देखें: महिंद्रा एक्सईवी 9एस ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक टू अबव फोटो गैलरी: नई इलेक्ट्रिक कार के मिड वेरिएंट में क्या मिलता है खास, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है