महिंद्रा एक्सईवी 9एस के टॉप से नीचे वाले पैक थ्री वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 9 तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

प्रकाशित: दिसंबर 03, 2025 01:35 pm । स्तुति

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के टॉप से नीचे वाले पैक थ्री वेरिएंट का लुक टॉप वेरिएंट पैक थ्री जैसा है, लेकिन इसमें केवल सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है

महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हो चुकी है। एक्सईवी 9एस गाड़ी चार वेरिएंट : पैक वन, पैक टू अबव, पैक थ्री, और पैक थ्री अबव में आती है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस गाड़ी का फुली लोडेड पैक थ्री अबव और एंट्री लेवल पैक वन अबव वेरिएंट कैसा दिखता है, अब हम आपको इसके पैक थ्री वेरिएंट के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर

पैक थ्री वेरिएंट का लुक टॉप वेरिएंट पैक थ्री अबव जैसा है। आगे की तरफ इसमें सेंटर पर लाइटिंग एलिमेंट (पोजिशनिंग लैंप) के साथ इन्वर्टेड एल-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं। पैक थ्री वेरिएंट में बेस वेरिएंट पैक वन अबव के जैसी बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है और इसमें क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल पर इल्युमिनेटेड 'महिंद्रा इंफिनिटी' लोगो दिया गया है।

इस वेरिएंट से इसमें हेडलाइट के लिए कॉर्नरिंग लैंप्स और वेलकम और गुडबाय फंक्शन दिया गया है।

पैक थ्री वेरिएंट से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में इलेक्ट्रिक डिप्लॉयेबल फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स और डायनामिक टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स, ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर और लो लाइंग रूफ रेल्स दिए गए हैं।

एक्सईवी 9एस में बेस वेरिएंट से एलईडी टेललाइट दी गई है जिसका लुक एक्सयूवी700 जैसा लगता है, लेकिन इसमें अपडेटेड इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें रियर स्पॉइलर और टेलगेट पर एक्सईवी 9एस (रेड शेड में 'एस' फिनिश्चिंग) बैजिंग दी गई है। इसमें चौड़ा ब्लैक रियर बंपर दिया गया है।

एक्सईवी 9एस में छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

इंटीरियर

पैक टू अबव वेरिएंट से अगले पैक थ्री वेरिएंट में जाने पर एक्सईवी 9एस के अंदर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, लेदरेट-रैप्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डोर पैड और डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल दिया गया है।

इसमें सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और इस पर गियर सिलेक्टर, इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शन के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। यदि आप एक्सईवी 9 एस का इंटीरियर देखना चाहते हैं तो यहां एक्सईवी 9एस के इंटीरियर की तस्वीरें देख सकते हैं।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में पैक थ्री वेरिएंट से डोर, डैशबोर्ड और सनरूफ पर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसमें बॉस मोड भी दिया गया है, जो सेकंड रो पैसेंजर (को-ड्राइवर के पीछे बैठे) को ज्यादा लेगरूम स्पेस के लिए आगे वाली सीट को आगे की तरफ खिसकाने में मदद करता है।

एक्सईवी 9एस गाड़ी में रियर वेंटिलेटेड सीटें, रियर वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पावर-एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर और कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लोअर वेरिएंट वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट (12.3-इंच डिस्प्ले), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है।

सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग, पांच रडार के साथ लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और एंटी-फॉगिंग विंडशील्ड दी गई है। इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी दिया गया है।

यहां देखें एक्सईवी 9एस के वेरिएंट वाइज फीचर।

बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर और रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के टॉप से नीचे वाले पैक थ्री वेरिएंट में केवल एक बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 पावर 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी फेज I+II) 679 किमी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी^

^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव

इसमें वेरिएंट अनुसार दो बैटरी पैक ऑप्शन : 59 केडब्ल्यूएच और 70 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। इसमें सिंगल मोटर आरडब्लूडी कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक थ्री वेरिएंट की कीमत 27.35 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। महिंद्रा की इस नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी, बीवाईडी एटो 3 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई एसयूवी-कूपे से रहेगा।

यहां देखें इसकी बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी।