    महिंद्रा एक्सईवी 9एस : इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के बेस और टॉप वेरिएंट के बीच कितना है अंतर, जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 24, 2025 06:57 pm । स्तुति

    29 Views
    इन दोनों वेरिएंट का एक्सटीरियर लगभग एक जैसा है, लेकिन जब आप केबिन के अंदर जाते हैं तो फर्क साफ नजर आता है

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हो चुकी है। यह गाड़ी एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। यह एसयूवी कार चार वेरिएंट : पैक वन अबव, पैक टू अबव, पैक थ्री और पैक थ्री अबव में आती है। हम तस्वीरों के जरिए इस गाड़ी के सभी वेरिएंट की जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं जिसमें बेस वेरिएंट पैक वन अबव और टॉप वेरिएंट पैक थ्री अबव शामिल है। 

    पैक वन अबव बेस वेरिएंट है, लेकिन यह मिड-वेरिएंट की तरह ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें कई शानदार फीचर दिए गए हैं। यहां हमनें महिंद्रा एक्सईवी 9एस के बेस वेरिएंट का कंपेरिजन फुली लोडेड पैक थ्री अबव वेरिएंट से किया है। सबसे पहले इन दोनों कारों के एक्सटीरियर पर डालते हैं एक नजर :- 

    आगे की डिजाइन 

    हालांकि, पैक वन अबव एक एंट्री-लेवल वेरिएंट है, लेकिन यह बाहर से पूरी तरह फुली लोडेड पैक थ्री अबव वेरिएंट जैसा दिखता है। पैक वन अबव वेरिएंट में पैक थ्री अबव वेरिएंट की तरह डुअल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ इन्वर्टेड एल-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो इसकी पूरी चौड़ाई पर फैली हुई है। 

    Mahindra XEV 9S Pack One Above

    Mahindra XEV 9S Front

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस के बेस और टॉप वेरिएंट में इल्युमिनेटेड 'महिंद्रा इंफिनिटी' लोगो और 2-पार्ट स्किड प्लेट जैसे एलिमेंट कॉमन मिलते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर जरूर है और वह यह है कि इसके बेस वेरिएंट में फ्रंट कैमरा नहीं दिया गया है। वहीं, पैक थ्री अबव वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा सेटअप मिलता है। 

    साइड 

    अगर इन दोनों वेरिएंट की साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इन्हें पहचानना मुश्किल होगा क्योंकि यह बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल, ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियरव्यू मिरर) पर लगे टर्न इंडिकेटर, और सी-पिलर के पास किंक के साथ बड़े विंडो पेन शामिल हैं। 

    Mahindra XEV 9S Pack One Above

    Mahindra XEV 9S Side

    हालांकि, इन दोनों वेरिएंट के बीच एक बड़ा अंतर व्हील्स का है। महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस के एंट्री-लेवल पैक वन अबव वेरिएंट में कवर के साथ 18-इंच स्टील व्हील्स दिए हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट पैक थ्री अबव में 18-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    पीछे की डिजाइन 

    इन दोनों वेरिएंट की रियर प्रोफाइल के बीच कोई अंतर नहीं है। एक्सईवी 9एस के बेस और टॉप वेरिएंट में ऑल एलईडी टेललाइट दी गई है जिस पर स्टाइलिश इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट मिलते हैं। अनुमान है कि यही लाइटिंग एलिमेंट अपकमिंग फेसलिफ्ट एक्सयूवी700 (एक्सयूवी 7एक्सओ) में भी दिए जा सकते हैं। इन दोनों वेरिएंट में इल्युमिनेटेड 'महिंद्रा इंफिनिटी' लोगो, टेलगेट पर एक्सईवी 9एस बैजिंग और 2-पीस स्किड प्लेट जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    Mahindra XEV 9S Pack One Above

    Mahindra XEV 9S Rear

    यहां देखें एक्सईवी 9एस और मौजूदा महिंद्रा एक्सयूवी700 के डिजाइन के बीच कितना है अंतर

    कलर ऑप्शन 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार छह कलर ऑप्शन : एवरेस्ट व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक, नेबुला ब्लू, रूबी वेलवेट, डेजर्ट मिस्ट (ग्लॉसी), और मिडनाइट ब्लैक में आती है। यहां देखें एक्सईवी 9एस के कलर ऑप्शन की पूरी डिटेल। 

    इंटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट के केबिन में अंतर काफी ज्यादा है। एक्सईवी 9एस के बेस वेरिएंट में ऑल-ब्लैक कलर थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट पैक थ्री अबव में डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट कलर थीम के साथ कॉन्ट्रास्ट ऑलिव ग्रीन इंसर्ट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इन दोनों वेरिएंट में 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (इल्युमिनेटेड 'महिंद्रा इन्फिनिटी' लोगो के साथ), ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, और फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    Mahindra XEV 9S Pack One Above

    Mahindra XEV 9S Front Seat

    इन दोनों वेरिएंट के केबिन में पियानो ब्लैक फिनिश वाला सेंटर कंसोल दिया गया है जिस पर गियर शिफ्टर मिलता है। इसमें इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ बटन दिए गए हैं। इसमें एंट्री लेवल पैक वन अबव वेरिएंट से सभी सातों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा मिलती है। 

    फीचर 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार में तीन 12.3-इंच स्क्रीन (एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के लिए, और तीसरी को-ड्राइवर डिस्प्ले के लिए), पैनोरमिक सनरूफ, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट पैक थ्री अबव में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट और रियर सीटों के लिए वेंटिलेशन (दूसरी रो के लिए), पावर्ड फ्रंट सीटें (ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ), और कई सारे फोन चार्जर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। 

    Mahindra XEV 9S Pack One Above

    Mahindra XEV 9S Dashboard

    सेफ्टी के लिए इन दोनों वेरिएंट में छह एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी के फुली लोडेड पैक थ्री अबव वेरिएंट में 540-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), और कुल सात एयरबैग दिए गए हैं। 

    यहां देखें महिंद्रा एक्सईवी 9एस की वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट से जुड़ी जानकारी। अपकमिंग एक्सयूवी 7एक्सओ में महिंद्रा एक्सईवी 9एस वाले ये टॉप 10 फीचर दिए जा सकते हैं। 

    पावरट्रेन 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस में तीन इलेक्ट्रिक पावरट्रेन चॉइस दी गई है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    70 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    सर्टिफाइड रेंज (*एमआईडीसी फेज I+II)

    521 किलोमीटर

    600 किलोमीटर

    679 किलोमीटर

    पावर

    231 पीएस

    245 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क 

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    इलेक्ट्रिक मोटर 

    1

    1

    1

    ड्राइवट्रेन 

    आरडब्लूडी^

    आरडब्लूडी^

    आरडब्लूडी^

    *एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल

    ^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गाड़ी के एंट्री लेवल पैक वन अबव वेरिएंट में 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि फुली लोडेड पैक थ्री अबव वेरिएंट में सिंगल 79 केडब्लूएच बैटरी पैक दिया गया है। 

    कीमत और मुकाबला 

    Mahindra XEV 0S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी, महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीवाईडी ईमैक्स 7 जैसी 3-रो कार से है। यह गाड़ी किआ कैरेंस क्लाविस ईवी को भी कड़ी टक्कर देती है। 

