महिंद्रा विजन एक्स एसयूवी कॉन्सेप्ट पर इन 9 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
प्रकाशित: अगस्त 19, 2025 01:36 pm । भानु
महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट को 15 अगस्त के दिन तीन अन्य कॉन्सेप्ट: विजन टी,विजन एसएक्सटी और विजन एस के साथ शोकेस किया गया था। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरह विजन एक्स भी महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पर डीटेल के साथ तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर:
आगे का डिजाइन
विजन एक्स कॉन्सेप्ट में 6 वर्टिकल स्लैट्स के साथ क्लोज्ड आॅफ ग्रिल और बीच में महिंद्रा का 'ट्विन पीक' लोगो
दिया गया है जिनका डिजाइन महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसा है। स्पोर्टी अपील देने के लिए इसके बोनट पर दमदार सी कंटूरिंग दी गई है। इसमें दिए गए एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स स्लीक है वहीं एलईडी हेडलाइट्स बंपर पर दी गई है जिसपर एक्स शेप्ड के साथ एक बड़ा सा एयरडैम भी दिया गया है और इसी के नीचे सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।
साइड का डिजाइन
साइड की बात करें तो विजन एक्स में काफी स्मूद कर्व्स दिए गए हैं। इसमें 19 इंच के एयरो स्टाइल्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। गौर से देखें तो इसमें पीछे वाले व्हील्स के उपर हॉन्च दिया गया है जिससे इसे एक दमदार लुक मिल रहा है। इसकी पूरी लंबाई को एक मोटी ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग कवर कर रही है जिसके साथ सिल्वर फिनिशिंग वाली साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं।
इस कॉन्सेप्ट में फ्लश टाइप डोर हैंडल्स के साथ सभी दरवाजों के लिए एनएफसी एसेस भी दिया गया है।
पीछे का डिजाइन
इसका पीछे का हिस्सा भी काफी स्पोर्टी है जहां कनेेक्टेड एलईडी टेललाइट्स दी गई है। इसके अलावा इसमें ब्रेक लाइट्स के साथ एक्सटेंडेड रूफ स्पॉयलर भी दिया गया है। नीचे की ओर इसमें दमदार सा बंपर दिया गया है जिसे ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है और यहां कॉन्ट्रास्ट लुक के लिए सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।
इंटीरियर
हमें विजन एक्स कॉन्सेप्ट के इंटीरियर की भी झलक देखने को मिली है। इसके डैशबोर्ड को ब्लैक फिनिशिंग दी गई है और इसमें 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। मगर यहां की सबसे बड़ी हाइलाइट इसमें दी गई इंटीग्रेटेड कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप है जो किसी महिंद्रा एसयूवी में पहली बार दिया गया है।
इसमें सेंटर एसी वेंट्स को साइड वेंट्स में मर्ज किया गया है वहीं क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले को ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में नीचे की तरफ रखा गया है।
पावरट्रेन डीटेल्स
महिंद्रा ने इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन से पर्दा नहीं उठाया है। हालांकि,ये एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिसपर अलग अलग पावरट्रेन वाली कारें बन सकती है इसलिए इसके पेट्रोल/डीजल के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन पेश किए जा सकते हैं।
संभावित लॉन्च और कंपेरिजन
महिंद्रा विजन एक्स को 2028 के मध्य तक या फिर 2029 की शुरूआत तक लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च क बाद भारत में इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ,टाटा नेक्सन,किआ सायरोस,किआ सोनेट,मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी सब 4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा।