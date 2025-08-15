सभी
    महिंद्रा विजन एक्स एसयूवी कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा

    प्रकाशित: अगस्त 15, 2025 01:09 pm । सोनू

    13 Views
    विजन.एक्स एक सब-4 मीटर एसयूवी कॉन्सेप्ट कार है, जिसे महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफार्म पर बनाया गया है

    Mahindra Vision X Front Three Quarter

    • डिजाइन नई जनरेशन की एक्सयूवी 3एक्सओ और एक्सयूवी400 ईवी से प्रेरित है।

    • एक्सटीरियर हाइलाइट में क्लोज्ड ग्रिल पेनल, 19-इंच एयरो स्टाइल अलॉय व्हील, फ्लश-टाइप डोर हैंडल और कनेक्टेड एललईडी टेल लाइट शामिल है।

    • केबिन में इंटीग्रेटेड र्क्व्ड डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए) दी गई है।

    • इसे आईसीई और ईवी दोनों अवतार में पेश किया जा सकता है।

    • इसे 2028 के मध्य या 2029 की शुरुआत तक लॉन्च किया जा सकता है।

    तीन नई कॉन्सेप्ट कार के साथ, महिंद्रा विजन.एक्स एसयूवी कॉन्सेप्ट से भी पर्दा उठा है। बाकी एसयूवी की तरह, विजन.एक्स कॉन्सेप्ट भी नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस एसयूवी कॉन्सेप्ट को फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है, जो नई जनरेशन की महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी से प्रेरित है। यहां देखिए इसमें क्या कुछ खास मिलता है:

    विजन एक्स डिजाइन

    Mahindra Vision X Front

    विजन एक्स फ्यूचरिस्टिक दिखती है और इसके डिजाइन में स्मूद कर्व लाइनें दी गई है। आगे की तरफ हूड पर मस्कुलर कॉटंर्स और बीच में नया महिंद्रा लोगो, और पतली एलईडी डीआरएल दी गई है। एलईडी हेडलाइट को बंपर के नीचे वाले हिस्से में पोजिशन किया गया है। ग्रिल के ठीक नीचे एक बड़ा एयर डेम दिया गया है जिस पर एक्स-पेटर्न है, और बंपर पर एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    Mahindra Vision X Side Profile

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो विजन.एक्स में मोटी ग्लॉस-ब्लैक क्लेडिंग और 19-इंच एयरोडायनामिक स्टाइल ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। एक्सयूवी700 की तरह इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल दिए गए हैं, लेकिन चारों दरवाजों के लिए एनएफसी एक्सेस है। इसमें सिल्वर फिनिश साइड स्कर्ट और रूफ रेल्स दी गई है, जो इसके लुक को और अच्छा बनाती है।

    Mahindra Vision X Rear Three Quarter

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट और टेलगेट पर ‘विजन.एक्स’ बैजिंग दी गई है। इसे स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें एलईडी ब्रेक लाइट के साथ एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर, और एक बड़ा ब्लैक बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट इंटीग्रेट की गई है।

    विजन.एक्स केबिन

    Mahindra Vision X Interior

    हमें विजन.एक्स कॉन्सेप्ट कार के केबिन की झलक भी देखने को मिली है। यह पहली महिंद्रा एसयूवी है जिसमें एक इंटीग्रेटेड कर्व्ड डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए) दी गई है। इसमें 2-स्पीड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

    विजन.एक्स पावरट्रेन

    Mahindra Vision X Wheel

    महिन्द्रा ने विजन.एक्स कॉन्सेप्ट के पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि यह देखते हुए इसे नई जनरेशन एक्सयूवी 3एक्क्सओ और एक्सयूवी400 ईवी के रूप में दिखाया गया है, यह उम्मीद की जा सकती है कि इसे आईसीई और ईवी दोनों अवतार में पेश किया जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि विजन एक्स को एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जो आईसीई और ईवी दोनों पावरट्रेन सपोर्ट करता है।

    विजन एक्स लॉन्च और कंपेरिजन

    Mahindra Vision X

    महिंद्रा के अनुसार, महिंद्रा विजन.एक्स का प्रोडक्शन वर्जन 2028 के मध्य या 2029 की शुरुआत में आ सकता है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा और स्कोडा कायलाक जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

