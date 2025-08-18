महिंद्रा विजन टी vs महिंद्रा थार ई: एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन कंपेरिजन

महिंद्रा विजन टी कॉन्सेप्ट से मुंबई में फ्रीडम एनयू इवेंट के दौरान पर्दा उठाया गया है जिसका डिजाइन बॉक्सी है जिसका लिंक भारत में थार रेंज से है। इसका शेप और स्टांस महिंद्रा थार ई कॉन्सेप्ट जैसा है जिसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में साल 2023 में शोकेस किया गया था। महिंद्रा थार ई प्रोटोटाइप से कितना अलग है महिंद्रा विजन टी कॉन्सेप्ट? इनके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन की तस्वीरों के जरिए जानिए आगे:

आगे का डिजाइन

दोनों एसयूवी कॉन्सेप्ट का डिजाइन बॉक्सी शेप का है जिससे इन्हें एक दमदार अपील मिलती है। हालांकि,पास से देखने पर विजन टी में सिल्वर फिनिशिंग के साथ रेक्टेंगुलर स्ल्ट्सि के साथ बड़ी ​सी ग्रिल दी गई है जबकि थार ई में सिंपल ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है। दोनों की ग्रिल में हालांकि इनके कॉन्सेप्ट के नाम दिए गए हैं।

दोनों एसयूवी कारों के हेडलैंप सेटअप को स्क्वायर शेप की हाउसिंग में रखा गया है मगर इनकी डीटेलिंग अलग है। थार ई में क्रॉसहेयर स्टाइल के एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप सिग्नेचर दिए गए हैं वहीं विजन टी में प्रोजेक्टर लैंप्स के पीछे रेक्टेंगुलर लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं जिससे इसे एक कन्वेंशनल लुक मिलता है।

इनके नीचे ही दोनों एसयूवी कारों में ऑफ रोड फोकस्ड बंपर्स दिए गए हैं जिसमें वाइड सेंटर सेक्शन दिए गए है जिससे विंच लगाई जा सकती है। दोनों के हुक में अंतर ये है कि विजन टी में येलो फिनिशिंग दी गई है वहीं थार ई में रेड कलर की यूनिट दी गई है। विजन टी में सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइड का डिजाइन

साइड की बात करें तो दोनों एसयूवी कॉन्सेप्ट में कॉमन एलिमेंट ये है कि इनमें ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स क्लैड दिए गए हैं जिनपर ऑफ रोड स्पेसिफिक रबर चढ़ा है और यहां से ये बॉक्सी शेप के नजर आते हैं। इसके व्हील आर्क के चारों ओर मोटी,एंगुलर क्लैडिंग दी गई है। हालांकि,विजन टी में डोर के लोअर सेक्शन में ट्रेडिशनल क्लैडिंग दी गई है जबकि थार ई में बोल्ड ट्रीटमेंट दी गई है।

इनके अलावा दोनों कॉन्सेप्ट में फ्रंट डोर पर पुल टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं मगर इनमें केवल प्लेसमेंट का ही अंतर है। महिंद्रा थार रॉक्स की तरह इनके रियर डोर हैंडल्स को सी पिलर पर रखा गया है।

दोनों में एक और अंतर हिंजेज का है। जहां थार ई में ये दिखाई देते हैं जिससे इसे एक रग्ड कैरेक्टर मिलता है वहीं विजन टी में इन्हें डोर पर इंटीग्रेट किया गया है। दोनों एसयूवी कॉन्सेप्ट में जेरी कैन्स भी दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे के डिजाइन की बात करें तो दोनों मॉडल्स के टेललाइट का डिजाइन हेडलाइट्स से ही इंस्पायर्ड है और दोनों एकदूसरे से अलग है। दोनों एसयूवी कॉन्सेप्ट में समान टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है। इसके अलावा विजन टी और थार ई में अलग स्टाइल के बंपर दिए गए हैं।

केबिन डिजाइन

केबिन के अंदर की बात करें तो महिंद्रा विजन टी और थार ई में लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया गया मगर विजन टी में दी गई यूनिट प्रोडक्शन मॉडल के करीब डवलप हुई सी लगती है। इसमें सर्कुलर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है वहीं थार ई में फ्यूचरिस्टिक हेक्सागॉनल यूनिट दी गई है।

दोनों कॉन्सेप्ट में ट्विन स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसमें एक स्क्रीन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की है और दूसरी बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है जिनका इंटरफेस एसी कंट्रोल्स तक एक्सटेंड हो रहा है। यहां भी विजन टी ज्यादा रिफाइंड नजर आती है जिसके यूजर इंटरफेस का डिजाइन थार ई के मुकाबले ज्यादा मैच्योर नजर आता है।

इनके सेंटर कंसोल में भी अंतर साफ नजर आता है। विजन टी में कन्वेंशनल गियर सलेक्टर स्टॉक दिया गया है वहीं थार ई में एयरक्राफ्ट स्टाइल का लिवर दिया गया है। थार ई के कंसोल में काफी प्रैक्टिकल फिजिकल बटन दिए गए हैं वहीं विजन टी में क्लीन लेआउट और दो कपहोल्डर्स के साथ सिंपल अप्रोच रखी गई है जिसे काम में आने पर कवर किया जा सकता है।

अन्य डीटेल्स

महिंद्रा ने कहा है कि विजन टी का प्रोडक्शन भारत में 2028 से होगा जिसके बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इसे एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा जिसपर पारंपरिक पेट्रोल/डीजल कारों के साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाली कारें तैयार की जा सकती है। वहीं इनमें दिए जाने वाले पावरट्रेन की जानकारी साझा नहीं की है मगर हमारा मानना है कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक वर्जन उतारा जाएगा। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला तो किसी दूसरी कार से नहीं रहेगा मगर ये ऑफ रोड एसयूवी सेगमेंट में मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा को कड़ी टक्कर देगी।