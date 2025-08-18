महिंद्रा विजन एसएक्सटी कॉन्सेप्ट डिजाइन पर इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

महिंद्रा ने भारत में विजन एसएक्सटी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया है जो कि विजन टी प्रोटोटाइप का पिकअप वर्जन है। इस पिकअप कॉन्सेप्ट में काफी डिजाइन एलिमेंट्स रैली कारों से इंस्पायर्ड है और इसका दमदार लुक काफी ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। यदि आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो डालिए नजर इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पर:

आगे का डिजाइन

महिंद्रा विजन एसएक्सटी का डिजाइन बॉक्सी है और इसके आगे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के लिए स्क्वायर हाउसिंग और पिक्सल शेप्ड एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं जो टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में ऑल ब्लैक ग्रिल दी गई है जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के जरिए तीन सेक्शन में बटी है। पास से देखने पर आपको इसकी ग्रिल में रेक्टेंगल शेप्ड एलिमेंट्स देख पाएंगे जिससे इस एसयूवी के डिजाइन का ठीक ढंग से पता लगा पाएंगे।

इसमें रेक्टेंगुलर मैश पैटर्न के साथ ऑफ रोड स्पेसिफिक बंपर दिया गया है। इसका बंपर बॉडी से बाहर आता भी नजर आता है जो कि हम थार और थार रॉक्स में भी देखते हैं और इससे विंच लगाने में मदद मिलती है। बंपर के निचले हिस्से पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जिससे इस एसयूवी के नीचे के हिस्से को सुरक्षा मिलती है।

साइड का डिजाइन

साइड की बात करें तो विजन एसएक्सटी कॉन्सेप्ट में आगे और पीछे की तरफ दो दरवाजे दिए गए है और आगे वाले दरवाजे पर ब्लैक डोर हैंडल्स दिए गए हैं वहीं पीछे वाले दरवाजे पर थार रॉक्स की तरह सी पिलर पर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। सबसे खास बात ये है कि सी पिलर के आगे फ्लैट बैड दिया गया है जिसमें सेफ्टी के लिए एंटी रोल बार्स दिए गए हैं।

इसमें ब्लैक रूफ रेल्स,कैमरा बेस्ड ओआरवीएम्स और ब्लैक ए पिलर भी दिया गया है। इसके अलावा ओआरवीएम्स से ही एक ब्लैक स्ट्रिप निकल रही है जो बॉडी के निचले सेक्शन तक जा रही है और इसके आगे वाले दरवाजे पर ट्रांसक्यूलेंट डेकेल दिए गए है जिसपर 'विजन एसएक्सटी' की ब्रांडिंग की गई है।

विजन एसएक्सटी में मोटे एंगुलर व्हील आर्क दिए गए हैं जो दरवाजों के निचले सेक्शन तक जा रही है। इसमें ड्युअल टोन रैली स्टाइल ऑफ रोड स्पेसिफिक टायर भी दिए गए हैं जिससे इसे दमदार लुक मिल रहा है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की ओर इसमें फ्लैटबेड ​दिया गया है और महिंद्रा ने इसमें दो ऑफ रोड टायर दिए गए हैं। इसके अलावा इसके फ्लैटबैड में मैट ब्लैक ट्रिम दी गई है जिसपर 'विजन एसएक्सटी' लिखा हुआ है।

इसके अलावा यहां पिक्सल शेप्ड स्लीक एलईडी टेललाइट्स दी गई है और इनके उपर मेंशनल ब्लैक मैटल स्ट्रिप दी गई है। इसके अलावा इसमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी दिया गया है जो रूफ माउंटेड स्पॉयलर में लगाया गया है।

इसके पीछे वाले बंपर पर भारी कंटूरिंग दी गई है और यहां सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है और इन चीजों से इस एसयूवी कॉन्सेप्ट को एक दमदार लुक मिलता है।

इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है जिसमें सिल्वर,ग्रे और ब्राउन कलर का मिश्रण दिया गया है। इसमें स्टीयरिंग व्हील स्पोक,एसी वेंट्स और इनसाइड डोर हैंडल्स जैसे कुछ डिजाइन एलिमेंट्स को पीले कलर की फिनिशिंग दी गई है।

इसके डैशबोर्ड पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील,एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एसी कंट्रोल के लिए एक अन्य डिस्प्ले दी गई है।

इसके सेंटर कंसोल का डिजाइन काफी साफ है और इसमें रैली कारों की तरह सीक्वेंशियल गियर शिफ्टर दिए गए हैं। इसके कंसोल में कुछ स्टोरेज एरिया और एसी कंट्रोल स्क्रीन के नीचे स्पेस दिया गया है जो वायरलेस फोन चार्जिंग पैड का भी काम करता है।

इसके अंदर 5 सीटें दी गई है जिनपर लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है और यहां एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। इसके अलावा महिंद्रा ने इसमें 4 पॉइन्ट सीटबेल्ट दी गई है जो रैली कारों से इंस्पायर्ड है और इन्हें पीले कलर की फिनिशिंग दी गई है

अन्य डीटेल्स

महिंद्रा विजन एसएक्सटी कॉन्सेप्ट को एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जो इसी के साथ शोकेस किए बाकी तीन कॉन्सेप्ट का आधार है। विजन एसएक्सटी के प्रोडक्शन वर्जन का डेब्यू 2028 तक हो सकता है।

लॉन्च के समय ये 4 मीटर लंबी होगी और ऐसे में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा,मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस से रहेगा।