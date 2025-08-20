महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट vs महिंद्रा स्कॉर्पियो एन: तस्वीरों में देखिए दोनों एसयूवी कार के डिजाइन में क्या है अंतर

प्रकाशित: अगस्त 20, 2025 10:27 am । सोनू

विजन एस कॉन्सेप्ट स्कॉर्पियो एन का छोटा वर्जन लगती है और साइड से यह डिफेंडर की याद दिलाती है

इस स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट को शोकेस किया गया। यह एक सब-4 मीटर एसयूवी प्रोटोटाइप है, और 15 अगस्त को शोकेस हुए चारों कॉन्सेप्ट में से इसका सबसे पहला प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। इसे एक पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी डिजाइन दिया गया है और देखने में यह छोटी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लगती है। यहां हमने तस्वीरों के जरिए विजन एस और स्कॉर्पियो एन के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:

आगे का डिजाइन

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की तरह विजन एस कॉन्सेप्ट को भी ऊंचा एसयूवी स्टांस दिया गया है। विजन एस की ग्रिल स्कॉर्पियो एन से प्रेरित लगती है, हालांकि इसमें होरिजोंटल स्लैट्स दी गई है। इसके अलावा विजन एस में वर्टिकल एलईडी डीआरएल के साथ पिक्सल एलईडी लाइटें दी गई है, जो एल शेप हाउसिंग में है। बंपर ब्लैक कलर में है और इसके दोनों तरफ पिक्सल एलईडी फॉग लाइटें हैं, और इनके बीच में एक बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में 6 वर्टिकल क्रोम स्लैट्स वाली ग्रिल और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें दी गई है, जबकि बंपर पर फॉग लाइट के चारों ओर सी आकार की डीआरएल दी गई है। स्कॉर्पियो एन में बंपर के नीचे एक सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइड प्रोफाइल

विजन एस कॉन्सेप्ट साइड से काफी हद तक लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी से प्रेरित है, इसमें न केवल बॉक्सी डिजाइन बल्कि दाएं तरफ के सी-पिलर पर जैरी कैन भी है। बाएं तरफ के सी-पिलर पर एक सीढ़ी भी दी गई है। स्कॉर्पियो एन की तुलना में विजन एस में मोटी बॉडी क्लेडिंग दी गई है और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील भी अलग है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी स्टांस दिया गया है, लेकिन इसमें 3-रो लेआउट दिया गया है। विंडो बेल्टलाइन और डोर हैंडल पर क्रोम फिनिश दी गई है, जबकि साइड डोर मोल्डिंग और रूफ रेल्स पर ज्यादा प्रीमियम टच के लिए सिल्वर फिनिश दी गई है। साइड से रफ-टफ कार वाला लुक देने के लिए इसमें ब्लैक बॉडी क्लेडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए स्कॉर्पियो एन में 18-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं।

पीछे का डिजाइन

विजन एस कॉन्सेप्ट को टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील पीछे से एकदम अलग दिखाता है। इसमें एल-शेप हाउसिंग में वर्टिकल एलईडी एलिमेंट्स के साथ पिक्सल एलईडी टेल लाइटें भी दी गई है। स्पेयर व्हील के ऊपर भी अतिरिक्त वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जबकि स्पेयर व्हील कवर पर ‘विजन एस’ नाम लिखा हुआ है। रफ-टफ लुक के लिए इसमें ब्लैक बंपर के साथ एक बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

स्कॉर्पियो एन पीछे से विजन एस कॉन्सेप्ट की तुलना में सिंपल है। इसमें वर्टिकल स्टेक्ड एलईडी टेल लाइट और ब्लैक बंपर दिया गया है, जो एक क्रोम गार्निश ओर सिल्वर स्किड प्लेट से इंटीग्रेट है।

यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन एस vs विजन एक्स कॉन्सेप्ट: तस्वीरों में देखिए दोनों के डिजाइन में क्या है अंतर

केबिन

अंदर से विजन एस कॉन्सेप्ट स्कॉर्पियो एन की तुलना में ज्यादा बेहतर लगता है। इसकी खासियत इंटीग्रेटेड ड्यूल स्क्रीन सेटअप (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले) है, जिसे त्रिकोणिय एसी वेंट्स विभाजित करते हैं। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और इसके हॉर्न पेड पर ‘विजन एस’ नाम लिखा हुआ है। वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में ड्यूल-टोन ब्राउन और ब्लैक केबिन थीम के साथ ऊंचा डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। इसमें वर्टिकल एसी वेंट्स और हॉर्न पेड पर नए महिंद्रा लोगो के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

विजन एस में ड्यूल-टोन नेवी ब्लू और ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि स्कॉर्पियो एन की सीटों पर ब्राउन और ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ी है।

विजन एस के अन्य फीचर में वायरलेस फोन चार्जर, और ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल है। वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, ड्यूल-जोन एसी, वायरलेस फोन चार्जर, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइवर ड्राउजिनेस डिटेक्शन, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

विजन एस कॉन्सेप्ट को नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जो कई पावरट्रेन विकल्प सपोर्ट करता है। ऐसे में उम्मीद है कि विजन एस को आईसीई और ईवी दोनों अवतार में पेश किया जा सकता है। वहीं स्कॉर्पियो एन में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 203 पीएस 132 पीएस 175 पीएस टॉर्क 380 एनएम तक 300 एनएम 400 एनएम तक गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव/4-व्हील-ड्राइव

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

महिंद्रा विजन एस का प्रोडक्शन 2027 तक शुरू हो सकता है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक जैसी दूसरी सब-4 मीटर एसयूवी से रहेगा।

वर्तमान में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत 13.99 लाख रुपये से 25.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस, और हुंडई अल्कजार से है।