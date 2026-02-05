महिंद्रा थार रॉक्स स्टैडर्ड vs स्�टार एडिशन: जानिए दोनों में क्या हैं अंतर और समानताएं
क्या इतने बदलाव काफी हैं कि लोग आफ्टरमार्केट विकल्प न देखें? जानेंगे आगे
प्रकाशित: फरवरी 05, 2026 05:18 pm
-
अगर रेगुलर महिंद्रा थार रॉक्स आपके लिए ज्यादा कूल नहीं है, तो चिंता न करें, क्योंकि हाल ही में महिंद्रा ने इस एसयूवी कार का एक स्पेशल स्टार एडिशन पेश किया है। इसकी कीमत 16.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, इसमें कई खास एलिमेंट्स हैं जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक लुक देते हैं।
अगर आप थार रॉक्स गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसका स्टार एडिशन भी देख सकते हैं। यहां हम दोनों वर्जन के बीच के अंतर और समानताओं के साथ-साथ अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे:
एक्सटीरियर
-
आगे की तरफ सबसे बड़ा अंतर पियानो ब्लैक ग्रिल का है, जो रेगुलर थार रॉक्स में बॉडी कलर में है।
-
इसे और अलग दिखाने के लिए महिंद्रा ने पीछे वाले फेंडर पर एक ‘स्टार एडिशन’ बजिंग दी है, जिससे पता चलता है कि आप इसका स्पेशल एडिशन चला रहे हैं।
-
अगर आप कोई ब्राइट शेड लेते हैं तो ये बदलाव और भी ज्यादा नजर आते हैं, जैसे कि नया सिट्रिन येलो कलर जो खासकर इस स्पेशल एडिशन के लिए पेश किया गया है।
|
नोट: स्पेशल एडिशन में टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक जैसे दूसरे कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। रेगुलर थार रॉक्स में नेबुला ब्लू, बैटलशिप ग्रे और बंर्ट सिएरा जैसे रंग भी मिलते हैं।
-
डायमंड कट अलॉय के बजाय आपको ग्लॉस ब्लैक 19-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं।
-
टेलगेट पर लगा व्हील ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है।
-
अधिकांश स्पेशल एडिशन की तरह, ओवरऑल सिल्हूट और स्टाइल स्पेशल एडिशन जैसी ही है। यहां तस्वीरों में थार रॉक्स की सभी डिजाइन डिटेल्स देखिए।
कुल मिलाकर, थार रॉक्स स्टार एडिशन रेगुलर मॉडल से ज्यादा कूल और स्पोर्टी लगता है। हालांकि बदलाव ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल लुक बेहतर करते हैं।
केबिन
-
स्पेशल एडिशन में महिंद्रा ने नई ब्लैक अपहोल्स्ट्री दी है। हालांकि आपको डार्क शेड के तौर मोचा ब्राउन थीम भी मिलती है, लेकिन ब्लैक लुक केबिन को ज्यादा स्पोर्टी फील देता है। रेगुलर थार रॉक्स में लाइट आइवरी व्हाइट अपहोल्स्ट्री भी मिलती है, जिसे रोजाना इस्तेमाल में साफ रखना मुश्किल है।
-
रेगुलर थार रॉक्स की तरह स्टार एडिशन में डैशबोर्ड पर आईवरी फिनिश और रूफलाइनर के लिए लाइट कलर दिया गया है।
-
स्टार एडिशन में स्टैंडर्ड वर्जन वाला डैशबोर्ड लेआउट और स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।
|
छोटी-छोटी बातें:
गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि स्पेशल एडिशन में ब्लैक सीटें हैं जो केबिन को प्रीमियम टच देती है।
फीचर और सेफ्टी
-
स्टार एडिशन में कोई अतिरिक्त फीचर अपग्रेड नहीं मिलता है, बल्कि इसमें रेगुलर एएक्स7 एल वेरिएंट वाले कुछ फीचर की कमी है।
-
स्टार एडिशन में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
सुविधा के लिए वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, एक वायरलेस फोन चार्जर और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
प्रीमियम फीचर में 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ और आगे वेंटिलेटेड सीटें शामिल हैं।
-
अन्य कंफर्ट फीचर में पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कीलेस एंट्री शामिल है।
-
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
|
नोट:
स्टार एडिशन में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) नहीं है, जो सिर्फ टॉप मॉडल एएक्स7 एल में उपलब्ध है। इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का भी अभाव है।
इंजन
थार रॉक्स में ये इंजन ऑप्शन दिए गए हैं:
|
इंजन
|
2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
2.2-लीटर डीजल
|
पावर
|
177 पीएस तक
|
175 पीएस तक
|
टॉर्क
|
380 एनएम तक
|
400 एनएम तक
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी^
|
ड्राइव
|
रियर-व्हील ड्राइव
|
रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव
^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
-
थार रॉक्स में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प शामिल है।
-
स्टार एडिशन में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक विकल्प दिए गए हैं।
-
यहां एकमात्र अंतर ये है कि स्टार एडिशन में 4-व्हील ड्राइव विकल्प का अभाव है, जो रेगुलर थार रॉक्स में डीजल इंजन के साथ मिलता है।
अगर आप थार रॉक्स स्टार एडिशन की प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देखें। जो लोग अभी भी रेगुलर थार रॉक्स पसंद करते हैं वे इस रिपोर्ट में इसकी कीमत देख सकते हैं।
कारदेखो की राय
महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी एसयूवी कार में फैक्ट्री से ही थोड़ा अलग लुक चाहते हैं। ब्लैक ग्रिल, डार्क अलॉय व्हील, स्टार एडिशन बैजिंग और नए सिट्रिन येलो कलर ऑप्शन के साथ, यह स्टैंडर्ड थार रॉक्स की तुलना में नई और स्पोर्टी लगती है। ऑल ब्लैक अपहोल्स्ट्री इसकी अपील और बेहतर करती है, खासकर उन लागों के लिए जो मोचा ब्राउन कलर स्कीम नहीं लेना चाहते और जिनके लिए रोजाना इस्तेमाल के लिए आईवरी व्हाइट केबिन को मेंटेन रखना मुश्किल है। हमें और अच्छा लगता अगर महिंद्रा ब्लैक थीम को हेडलाइनर और डैशबोर्ड सेक्शन पर भी देती।
कुल मिलाकर कहें तो ये फंक्शन से ज्यादा कॉस्मेटिक अपग्रेड हैं। अगर टॉप मॉडल एएक्स7 से इसकी तुलना करते हैं तो आपके कुछ पैसों की बचत होती है, और अच्छे प्रीमियम फीचर भी मिलते हैं। हालांकि हार्डकोर ऑफ राइडर और टेक फोकस ग्राहक शायद अभी भी टॉप मॉडल एएक्स7 एल लेना पसंद करेंगे।
अगर आप स्टाइल और एक्सक्लूसिविटी को अहमियत देते हैं और एडीएएस व इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे कुछ टॉप स्पेक फीचर नहीं चाहते हैं, तो स्टार एडिशन आपके लिए सही है।