जीएसटी की दरों में कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स 1.33 लाख रुपये हुई सस्ती, यहां देखें वेरिएंट वाइज कीमतें

प्रकाशित: सितंबर 10, 2025 12:10 pm । स्तुति

Write a कमेंट

महिंद्रा थार रॉक्स एसयूवी के फुली लोडेड एएक्स7 वेरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) स्लैब में बदलाव के बाद कार कंपनियां अपनी सभी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स में छूट का फायदा ग्राहकों को दे रही है। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी सभी कारों पर कितनी बचत की जा सकेगी इस बात का खुलासा किया था, अब कंपनी ने पॉपुलर थार रॉक्स समेत कई इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) एसयूवी के वेरिएंट-वाइज फायदों की जानकारी दी है।

वेरिएंट-वाइज प्राइस में कटौती

महिंद्रा ने थार रॉक्स की पूरी वेरिएंट-वाइज कीमतें साझा नहीं की है, लेकिन यह बताया है कि हर वेरिएंट पर कितना फायदा मिलेगा। यहां देखें पूरी जानकारी :-

जीएसटी की दरों में कटौती के बाद महिंद्रा थार रॉक्स की नई कीमत वेरिएंट पुरानी जीएसटी रेट + सेस नई जीएसटी जीएसटी के फायदे एमएक्स1 48% 40% 81,200 रुपये एमएक्स3 48% 40% 1.01 लाख रुपये एएक्स3 एल 48% 40% 98,300 रुपये एमएक्स5 48% 40% 1.10 लाख रुपये एमएक्स5 एल 48% 40% 1.22 लाख रुपये एएक्स7 एल 48% 40% 1.33 लाख रुपये

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताई गई थार रॉक्स की कीमतें चुने गए वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

यह भी पढ़ें : टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत में 3.49 लाख रुपये तक की आई गिरावट, जीएसटी कम होने का रहा असर

कीमत में क्यों हुई है गिरावट?

जीएसटी की दरों में बदलाव होने से पहले थार रॉक्स एसयूवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी और अतिरिक्त 20 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस लगता था। महिंद्रा थार 5-डोर को 4,000 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी और 1,500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली गाड़ी माना जाता था। अब जीएसटी दरों में कटौती के बाद थार रॉक्स एसयूवी पर फ्लैट 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।

इंजन पुराना टैक्स (सेस समेत) नया टैक्स बचत पेट्रोल 48% 40% 8% डीजल 48% 40% 8%

नई कीमतें महिंद्रा की 6 सितंबर या उसके बाद बुक और डिलीवर की गई सभी कारों पर लागू रहेगी। यहां देखें महिंद्रा की किस कार पर कितनी बचत की जा सकती है।

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हाइब्रिड और लग्जरी एसयूवी पर कितनी बचत की जा सकती है तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

हमें लगता है कि फेस्टिव सीजन के आसपास प्राइस बढ़ने से पहले थार रॉक्स को खरीदने का यह सबसे अच्छा समय हो सकता है। आप नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप पर जाकर नए डिस्काउंट और स्कीम भी चेक कर सकते हैं।

यदि आपको स्कॉर्पियो एन के साथ ज्यादा ऑफ-रोड एक्सपीरिएंस चाहते तो आप यहां देख सकते हैं कि इसकी वेरिएंट-वाइज कीमतें कितनी कम हुई हैं। अगर आप फैमिली-ओरिएंटेड कॉम्पेक्ट एसयूवी कार चाहते हैं तो आप टैक्स में कटौती के बाद यहां हुंडई क्रेटा की नई कीमतें देख सकते हैं।