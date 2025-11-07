सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    महिंद्रा थार फेस्ट गोवा 2025: 8 नवंबर को महिंद्रा थार और महिंद्रा थार रॉक्स के साथ बनेगा रोमांचक वीकेंड

    प्रकाशित: नवंबर 07, 2025 11:49 am । सोनू

    20 Views
    • Write a कमेंट

    Mahindra Thar Fest 2025

    महिंद्रा अपने एसयूवी ऑनर्स के लिए रोमांचक एडवेंचर ट्रिप हॉस्ट करने के लिए जानी जाती है, अक्सर उन रास्तों से अलग जिन्हें हम जानते हैं। इस बार, महिंद्रा आपको थार फेस्ट 2025 के लिए गोवा ट्रिप पर बुला रही है। इस ट्रिप में आप गोवा के ऑफबीट साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो इसके रेगुलर बीच, कैफे और क्लब से बहुत दूर है, जिनके लिए आपने शायद ही कोई प्लान बनाया होगा।

    इस एडवेंचर ट्रिप में थार और थार रॉक्स ही आपके गोवा के साथी होंगे। अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहां वह सबकुछ है जो आपको जानना चाहिए:

    महिंद्रा थार फेस्ट 2025: यात्रा कार्यक्रम

    Mahindra Thar Fest Goa 2025

    थार फेस्ट 2025 गोवा के मध्य में पंजिम की नागाली पहाड़ियों की चट्टानों और मिट्टी पर होने वाला है। यह इवेंट शाम 4 बजे शुरू होगा। इस इवेंट की बुकिंग 500 रुपये प्रति व्यक्ति के साथ पहले ही शुरू हो चुकी है।

    अपना नाम रजिस्टर करने के लिए महिंद्रा के ऑफिशियल पेज पर जाएं। आपका दिन कुछ तरह हो सकता है:

    • यह रजिस्ट्रेशन और छोटे ब्रिफिंग सेशन से शुरू होगा ताकि सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो सकें।

    • इसके बाद क्लब चैलेंज होगा, जिसमें देश के कुछ बेहतरीन ऑफ-रोड क्लब खास तौर पर तैयार किए गए ट्रैक पर मुकाबला करेंगे।

    • जो लोग गाड़ी चलाने के उत्सुक हैं उनके लिए एडवेंचर ट्रेक खुले रहेंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स और शौकीन लोग ऑफ-रोडिंग में अपने हाथ आजमा सकें।

    • शाम को लाइव परफॉर्मेंस होगी, इसके बाद डिनर होगा और बाद में यह इवेंट खत्म हो जाएगा।

    ध्यान रखने वाली बातें

    अगर आप ड्राइव करने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ जरूरी दस्तावेज जैसे वैलिड आईडी प्रुफ और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना ना भूलें। ऐसे कैजुअल कपड़े पहनकर तैयार रहें जिन पर मिट्टी के दाग या गंदे होने पर आपको बुरा न लगे।

    गोवा में दिन में मौसम धूप वाला रहने की संभावना है, इसलिए आप सनस्क्रीन साथ ले जा सकते हैं। अगर अचानक बारिश हो जाए, तो रेनकोट या छाता साथ रखना समझदारी होगी। महिंद्रा आपके खाने-पीने का पूरा ख्याल रखेगी, इसलिए आपको खाना पैक करने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

    हम पहले भी महिंद्रा के साथ ऐसे एडवेंचर पर जा चुके हैं और आप चाहें तो उस समय का हमारा अनुभव देख सकते हैं।

    अब, जिन लोगों ने अपना मन बना लिया है, वे अपनी थार गाड़ी को रेत के टीलों पर लेकर आएंगे। लेकिन जो लोग थार और थार रॉक्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, हमने इनकी डिटेल्स आगे दी है। आप हमारी बाइंग गाइड भी देख सकते हैं जो आपको समझदारी से फैसला लेने में मदद करेगी।

    इंजन विकल्प

    Mahindra Thar Facelift Front

     

    महिंद्रा थार

    महिंद्रा थार रॉक्स

    इंजन

    1.5-लीटर डीजल

    2.2-लीटर डीजल

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    पावर

    118 पीएस

    132 पीएस

    150 पीएस

    177 पीएस तक

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    300 एनएम

    300 एनएम

    300 एनएम (एमटी)/320 एनएम (एटी)

    380 एनएम तक

    370 एनएम तक

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    4-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) / फोर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव / 4-व्हील-ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

    हम थार फेस्ट 2025 में शामिल होकर बहुत खुश हैं, और दूसरे थार शौकीन दोस्तों के साथ इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पार्टी में आएंगे। तो, आप आ रहे हैं ना?

    was this article helpful ?

    महिंद्रा थार रॉक्स पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    महिंद्रा थार फेस्ट गोवा 2025: 8 नवंबर को महिंद्रा थार और महिंद्रा थार रॉक्स के साथ बनेगा रोमांचक वीकेंड
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है