    जीएसटी की दरों में कटौती के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन हुई सस्ती, 1.45 लाख रुपये तक कम हुए दाम

    प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 12:23 pm । स्तुति

    145 Views
    नई प्राइस तुरंत बुक की गई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एसयूवी कार पर मान्य है

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत जीएसटी दरों में कटौती के कारण कम हुई है। टैक्स में कटौती का पूरा फायदा खरीदारों को दिया गया है, जिससे स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम प्राइस कम हो गई है। 

    क्या है नई कीमतें? 

    महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन एसयूवी की नई वेरिएंट-वाइज प्राइस की घोषणा फिलहाल नहीं की है। हालांकि, कंपनी ने सभी वेरिएंट पर मिलने वाले फायदों का खुलासा कर दिया है। 

    नई जीएसटी के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत  

    वेरिएंट 

    नई कीमत 

    जेड2

    81,800 रुपये 

    जेड4

    103,500 रुपये  

    जेड6

    106,700 रुपये 

    जेड8 एस

    110,400 रुपये 

    जेड8

    133,900 रुपये 

    जेड8 टी

    138,600 रुपये 

    जेड8 एल

    144,600 रुपये 

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताई गई कीमतें इंजन और गियरबॉक्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। 

    कीमत में क्यों हुई है कटौती?

    Mahindra Scorpio N driving

    Mahindra Scorpio N diesel engine

    इससे पहले स्कॉर्पियो एन गाड़ी पर 28 प्रतिशत जीएसटी और अतिरिक्त 20 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस लगता था। स्कॉर्पियो एन एसयूवी को 4000 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी और 1500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली गाड़ी माना जाता था। जीएसटी दरों में कटौती के साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पर फ्लैट 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 

     

    पुराना टैक्स (सेस समेत) 

    नया टैक्स 

    बचत 

    पेट्रोल 

    48%

    40%

    8%

    डीजल

    48%

    40%

    8%

    महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि गाड़ियां नई कीमतों पर तुरंत मिल सकेंगी। 6 सितंबर या उसके बाद की गई सभी बुकिंग और डिलीवरी पर यह मान्य होंगी। 

    यह भी पढ़ें : कारों के लिए जीएसटी दरों में हुई कटौती: हटाया गया सेस,अब सभी कारें होंगी सस्ती

    कारदेखो का क्या है कहना 

    Mahindra Scorpio N driving

    नए साल में अकसर कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाती हैं, इसलिए यह नई स्कॉर्पियो एन खरीदने का सबसे अच्छे समय हो सकता है। फेस्टिव डिस्काउंट और स्कीम के साथ आप इस एसयूवी पर वाकई अच्छी डील पा सकते हैं।

    यदि आप एक छोटी एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो जीएसटी में कटौती के बाद क्रेटा की नई कीमतें देख सकते हैं। वहीं, अगर आप एक बड़ी एसयूवी घर लाना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी में कटौती के बाद फॉर्च्यूनर की नई कीमत आकर्षक लग सकती है। 

