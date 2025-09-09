जीएसटी की दरों में कटौती के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन हुई सस्ती, 1.45 लाख रुपये तक कम हुए दाम

प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 12:23 pm । स्तुति

नई प्राइस तुरंत बुक की गई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एसयूवी कार पर मान्य है

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत जीएसटी दरों में कटौती के कारण कम हुई है। टैक्स में कटौती का पूरा फायदा खरीदारों को दिया गया है, जिससे स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम प्राइस कम हो गई है।

क्या है नई कीमतें?

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन एसयूवी की नई वेरिएंट-वाइज प्राइस की घोषणा फिलहाल नहीं की है। हालांकि, कंपनी ने सभी वेरिएंट पर मिलने वाले फायदों का खुलासा कर दिया है।

नई जीएसटी के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत वेरिएंट नई कीमत जेड2 81,800 रुपये जेड4 103,500 रुपये जेड6 106,700 रुपये जेड8 एस 110,400 रुपये जेड8 133,900 रुपये जेड8 टी 138,600 रुपये जेड8 एल 144,600 रुपये

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताई गई कीमतें इंजन और गियरबॉक्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं।

कीमत में क्यों हुई है कटौती?

इससे पहले स्कॉर्पियो एन गाड़ी पर 28 प्रतिशत जीएसटी और अतिरिक्त 20 प्रतिशत कंपेनसेशन सेस लगता था। स्कॉर्पियो एन एसयूवी को 4000 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी और 1500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली गाड़ी माना जाता था। जीएसटी दरों में कटौती के साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पर फ्लैट 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

पुराना टैक्स (सेस समेत) नया टैक्स बचत पेट्रोल 48% 40% 8% डीजल 48% 40% 8%

महिंद्रा ने कंफर्म किया है कि गाड़ियां नई कीमतों पर तुरंत मिल सकेंगी। 6 सितंबर या उसके बाद की गई सभी बुकिंग और डिलीवरी पर यह मान्य होंगी।

कारदेखो का क्या है कहना

नए साल में अकसर कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाती हैं, इसलिए यह नई स्कॉर्पियो एन खरीदने का सबसे अच्छे समय हो सकता है। फेस्टिव डिस्काउंट और स्कीम के साथ आप इस एसयूवी पर वाकई अच्छी डील पा सकते हैं।

यदि आप एक छोटी एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो जीएसटी में कटौती के बाद क्रेटा की नई कीमतें देख सकते हैं। वहीं, अगर आप एक बड़ी एसयूवी घर लाना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी में कटौती के बाद फॉर्च्यूनर की नई कीमत आकर्षक लग सकती है।