संशोधित: नवंबर 27, 2025 12:21 pm | सोनू

महिंद्रा ने नए जमाने की इलेक्ट्रिक कार के रूप में बीई 6 और एक्सईवी 9ई के साथ काफी अच्छा काम किया है। इनकी 30,000 से अधिक यूनिट पहले से रोड़ पर है और अब इस सफलता को भुनाने के लिए महिंद्रा ने बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन लॉन्च किया है।

बीई 6 फॉर्मूल एडिशन: वेरिएंट और कीमत

बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन प्राइस (एक्स-शोरूम) एफई2 23.69 लाख रुपये एफई3 24.49 लाख रुपये

23.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत वाला बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन आपको असली रेस कार के कॉकपिट में बैठे बिना ही इलेक्ट्रिक सिंगल-सीटर चैंपियन के एहसास और रोमांच का अनुभव कराता है।

बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन: इसमें क्या खास है?

महिंद्रा की फॉर्मूला ई टीम ने इस स्पेशल एडिशन कार को तैयार किया है। महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन बीई 6 का ज्यादा स्पोर्टी और बोल्ड रूप है।

इसके डिजाइन में छोटे लेकिन काम के बदलाव किए गए हैं। शुरूआत आगे के डिजाइन से करते हैं, आगे से सी-शेप एलईडी डीआरएल को हटा दिया गया है। इसके बजाए किनारों पर पतली डीआरएल और नीचे की तरफ एक गोल प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है। सच कहें तो यह इसे धांसू लुक देता है। इसका नया बंपर जो साइड में नेकेड स्क्रू और बीच में बड़ी स्किड स्प्लेट के साथ ज्यादा रफ टफ दिखता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां 20-इंच व्हील दिए गए हैं जिन पर आपको रेस इंस्पायर्ड ग्राफिक्स मिलते हैं, लेकिन कार का पीछे का हिस्सा स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट दिखता है। डिफ्यूजर एलिमेंट्स को हटा दिया गया है। हालांकि स्पोर्ट रूफ स्पॉइलर अभी भी है, लेकिन अब बूट लिड पर एक दूसरा स्पॉइलर भी है जिसके साथ कुछ एयरो एलिमेंट्स दिए गए हैं।

लाइट के लिए एक कस्टम स्टार्ट-अप एनिमेशन भी है, जो फॉर्मूला ई से प्रेरित है। अब यह देखना है कि ये वास्तव में कैसी दिखती है और कैसा फील देती है।

यह चार कलर: एवरेस्ट व्हाइट, फायरस्टॉर्म ऑरेंज, टैंगो रेड और स्टेल्थ ब्लैक में उपलब्ध है। कुल मिलाकर इस बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन का ट्रीटमेंट वास्तविक फॉर्मूला ई रेस कार के बजाय ज्यादा रैली इंस्पायर्ड है। यह सिर्फ स्टीकर का काम नहीं है, बल्कि एक सोच-समझकर बनाया गया एडिशन है, और हम महिंद्रा को कुछ नया करने की जरा भी गलती नहीं कहेंगे!

मजेदार बात: यह महिंद्रा बीई 6 का इकलौता स्पेशल एडिशन नहीं है जिसे लॉन्च किया गया है। महिंद्रा ने यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ मिलकर एक लिमिटेड बीई 6 बैटमैन एडिशन भी बनाया है और यह उतना ही कूल है जितना आप सोच रहे हैं।

बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन: फुल कॉकपिट फील!

महिंद्रा बीई 6 का स्टैंडर्ड केबिन पहले ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी रेस कार के कॉकपिट में बैठे हों। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर को सेपरेट करना, जेट जैसा गियर लीवर, ऊपर लगे स्विचर और डोर हैंडल पर इस्तेमाल फैब्रिक सबकुछ ऐसा लगता है जैसे ये पब्लिक रोड़ पर चलाने के बजाए रेस के लिए बनी हो।

इस एडिशन के ट्रीटमेंट से यह फीलिंग और बढ़ जाती है। इसमें कार को स्पोर्टी फील कराने के लिए केबिन में चारों ओर काफी सारे एक्सेंट दिए गए हैं। ऑरेंज इनसर्ट और पैनल फिनिश कार के डिजाइन की तरह ही शानदार है। इसमें सीटों पर ‘बीई 6 फॉर्मूला ई’ ब्रांडिंग के साथ ड्यूल-टोन फिनिश और ऑरेंज स्टिचिंग दी गई है। यहां तक कि सीटबेल्ट पर भी फॉर्मूला ई ब्रांडिंग दी गई है!

सबसे कूल चीज चमकदार प्लाक है जिसके एक तरफ एफआईए लोगो और दूसरी तरफ बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन वर्डमार्क है।

एक और कूल चीज है डैशबोर्ड के चारों ओर कार्बन फाइबर फिनिश, जो ट्रांसलूसेंट डोर पैनल के साथ अंदर के खास अहसास को बढ़ाते हैं।

यहां तक कि सनरूफ पर भी अलग पैटर्न है, जिसमें छत पर सीधी धारियां बनी हैं। फीचर की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड कार वाले सभी फीचर्स दिए गए हैं। इसके प्रमुख फीचर में दो 12.3-इंच स्क्रीन, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें पूरा एडीएएस सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ड्राइवर ड्राउजिनेस अलर्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं।

महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

महिन्द्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक कार दो बैटरी पैक: 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच में उपलब्ध है, दोनों के पावर आउटपुट अलग-अलग हैं। इस फॉर्मूला ई एडिशन में बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो ज्यादा रेंज और परफॉर्मेंस देता है।

बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन बैटरी साइज 79केडब्ल्यूएच ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव पावर 285 पीएस टॉर्क 380 एनएम फुल चार्ज में रेंज 682 किलोमीटर डीसी फास्ट चार्जिंग 180किलोवॉट

हमने बीई 6 को काफी समय तक चलाकर देखा है, न केवल पब्लिक रोड बल्कि टेस्टिंग ट्रैक पर भी इसे दौड़ाया है। अगर आप इसका ड्राइव अनुभव जानना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू पढ़ें।

बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन: बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन

अगर आप बीई 6 फॉर्मूला एडिशन के पहले 999 ग्राहकों में से एक हैं, तो आपको कुछ अर्ली-बर्ड पर्क्स मिलेंगे, जिससे आप महिंद्रा की फॉर्मूला ई कार और उनके रेसिंग हेडक्वार्टर के अंदर भी अपना नाम लिखवा सकते हैं! इसके अलावा आपको एक महिंद्रा रेसिंग कलेक्टर बॉक्स, एल्पाइन फॉर्मूला 1 रिजर्व ड्राइवर कुश मैनी के साथ एक ट्रैक एक्सपीरियंस और साइड डोर पर अपनी पसंद का एक स्पेशल नंबर मिलेगा। इसके अलावा, तीन लकी विजेता को 2026 लंदन ई-प्रिक्स में शामिल होने का मौका मिलेगा।

इसकी बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होगी और डिलीवरी वैलेंटाइन्स डे 2026 से शुरू होगी।

महिंद्रा बीई 6 का मुकाबला विनफास्ट वीएफ6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी जैसी इलेक्ट्रिक कार से है।