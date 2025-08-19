सभी
    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन vs टाटा हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन : यह दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें एक दूसरे से कितनी है अलग, जानिए यहां

    प्रकाशित: अगस्त 19, 2025 11:24 am । स्तुति

    बीई 6 बैटमैन एडिशन और हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन में साटिन मैट ब्लैक फिनिश दी गई है, जबकि बैटमैन एडिशन में सिग्नेचर ‘बैटमैन’ लोगो और गोल्डन एक्सेंट भी दिए गए हैं

    महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया 'बैटमैन' एडिशन भारत में लॉन्च हो चुका है, जिसमें साटिन (मैट) ब्लैक एक्सटीरियर शेड दिया गया है। इस गाड़ी की केवल 300 यूनिट्स ही तैयार की गई हैं। जबकि, टाटा हैरियर ईवी के स्टेल्थ एडिशन में मैट ब्लैक कलर फिनिश दी गई है। डिजाइन के मामले में दोनों स्पेशल एडिशन मॉडल्स में कितना अंतर है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    आगे की डिजाइन 

    Tata Harrier EV Stealth edition front

    बीई 6 बैटमैन एडिशन और हरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन में अलग-अलग डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। बैटमैन एडिशन में सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ कॉर्नरिंग फॉग लाइट और हुड पर इल्युमिनिटेड 'बीई' लोगो दिया गया है। जबकि, हैरियर ईवी में आगे क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल के साथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दी गई है जिस पर वेलकम और गुडबाय एनिमेशन के साथ इंटीग्रेटेड सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और फॉग लाइट्स को डीआरएल्स के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है। 

    साइड 

    Mahindra BE 6 side profile

    Tata Harrier EV Stealth edition front

    बीई 6 बैटमैन एडिशन में हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन के मुकाबले कई एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं। इसमें फ्रंट डोर पर बोल्ड 'बैटमैन'' डेकल्स और गोल्डन बैट लोगो दिया गया है, जबकि ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन स्प्रिंग पर इसमें गोल्ड पेंट किया हुआ है जो इसकी मैट ब्लैक बॉडी को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो कूपे-लाइन रूफलाइन मिलती है। इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो इसे अच्छी रोड प्रजेंस देते हैं। राइडिंग के लिए इसमें बड़े 20-इंच डुअल-टोन एरो स्टाइल्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।  जबकि, हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन का लुक ट्रेडशनल एसयूवी कारों जैसा है। इसमें फ्रंट डोर पर 'स्टेल्थ' बैजिंग दी गई है, साथ ही इसमें '.ईवी' बैजिंग भी मिलती है। टाटा की इस एसयूवी कार में स्मॉल 19-इंच एरो स्टाइल्ड डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

    पीछे की डिजाइन 

    Tata Harrier EV Stealth edition rear

    बीई 6 बैटमैन एडिशन में पीछे की तरफ सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट दी गई हैं, जबकि महिंद्रा के इंफिनिटी लोगो को इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है। इसमें टेलगेट के दाएं तरफ नीचे कॉर्नर पर बीई 6 लोगो के पास में 'बैटमैन' लोगो दिया गया है जिसे पर गोल्ड कलर फिनिश मिलती है। जबकि, टाटा हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स के साथ इंटीग्रेटेड सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर्स और वेलकम और गुडबाय एनिमेशन दिया गया है। हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन में स्किड प्लेट को ब्लैक कलर में दिया गया है।

    यह भी पढ़ें :  महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन vs रेगुलर बीई 6: तस्वीरों में देखिए इलेक्ट्रिक कार के दोनों मॉडल में क्या है अंतर

    केबिन 

    Tata Harrier EV Stealth edition dashboard

    बीई 6 बैटमैन एडिशन में ब्लैक कलर केबिन थीम के साथ गोल्डन एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन में ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है। बीई 6 में सेंटर कंसोल पर ड्राइव मोड सिलेक्टर नॉब के आसपास, सेंटर कंसोल पर, की-फॉब पर, और स्टार्ट/स्टॉप बटन के पास स्पेशल बैटमैन एडिशन स्टिकर पर गोल्ड डिटेलिंग दी गई है। इसमें स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए बूस्ट मोड बटन को बैटमैन लोगो से रिप्लेस किया गया है।  

    Tata Harrier EV Stealth edition panoramic sunroof

    बैटमैन एडिशन में डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स के पास, सीटों पर और फिक्सड पैनोरमिक ग्लास रूफ पर कई सारे 'बैटमैन' लोगो दिए गए हैं। इसमें सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन में फुल लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। बीई 6 के मुकाबले हैरियर ईवी में सिंगल पेन के साथ पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जिसे खोला भी जा सकता है। 

    बैटमैन एडिशन बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है। इसमें दो 12.3-इंच स्क्रीन, डुअल जोन एसी, दो वायरलेस फोन चार्जर, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और सेल्फी कैमरा दिया गया है। पैसेंजर सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। 

    Tata Harrier EV Stealth edition digital IRVM

    स्टेल्थ एडिशन हैरियर ईवी के टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड पर बेस्ड है। इसमें बड़ी 14.5-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-जोन एसी, बिल्ट-इन डैशकैम के साथ आईआरवीएम, वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) और वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल) फंक्शन और समन मोड जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, ट्रांसपेरेंट बोनट फीचर के साथ 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस दिया गया है। 

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज

    बीई 6 बैटमैन एडिशन और हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन में लॉन्ग रेंज बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    स्पेसिफिकेशन 

    बीई 6 बैटमैन एडिशन 

    हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन 

    बैटरी पैक

    79 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर 

    1

    1 या 2

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II)

    682 किलोमीटर

    627 किलोमीटर तक

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी), ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) 

    पावर

    286 पीएस

    238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर) 

    टॉर्क

    380 एनएम

    504 एनएम तक

    एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल 

    कीमत 

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन 

    टाटा हैरियर ईवी स्टेल्थ एडिशन Tata Harrier EV Stealth Edition

    27.79 लाख रुपये 

    28.73 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    महिंद्रा बीई 6 का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से है, जबकि टाटा हैरियर ईवी का कंपेरिजन महिंद्रा एक्सईवी 9ई से है।  

    महिंद्रा बीई 6 पर अपना कमेंट लिखें

