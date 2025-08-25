महिंद्रा बीई6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग हुई शुरू, केवल 999 यूनिट्स ही रहेगी उपलब्ध

प्रकाशित: अगस्त 25, 2025 12:35 pm । भानु

हाल ही में लॉन्च हुए महिंद्रा बीई 6 के बैटमैन एडिशन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसकी कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) रखी गई है। बुकिंग के इच्छुक ग्राहक इस 'द डार्क नाइट ट्रिलॉजी' से प्रेरित स्पेशल ईएसयूवी को ऑनलाइन अपने कार्ट में जोड़ सकते हैं, एक ओटीपी के साथ अपने मोबाइल नंबर को वेरिफाय कर सकते हैं, और अपने स्लॉट की पुष्टि के लिए केवाईसी पूरा कर सकते हैं। बता दें कि इसकी केवल 999 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध है इ​सलिए यदि आपको इसे खरीदना है तो थोड़ा जल्दी करें।

बीई 6 बैटमैन एडिशन में बैटमैन स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स के साथ मैट ब्लैक एक्सटीरियर कलर,29 इंच के अलॉय व्हील्स और ब्लैक एवं गोल्ड केबिन थीम दी गई है। इसके अलावा बीई6 के इस नए एडिशन की फीचर लिस्ट और इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

फीचर्स और सेफ्टी

बीई6 बैटमैन एडिशन में दो 12.3-इंच स्क्रीन, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर) बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी) शामिल है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, दो वायरलेस फोन चार्जर, एक सेल्फी कैमरा और आगे पावर्ड व वेंटिलेटेड सीटें भी दी गई है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ऑटो होल्ड फंक्शन क साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटो पार्क असिस्ट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जिसके तहत ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं।

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन: इंजन

चूंकि इसे पैक थ्री वेरिएंट पर तैयार किया गया है, ऐसे में महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन में केवल बड़ा 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलता है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है: बता दें कि बीई 6 के रेगुलर वेरिएंट्स में 59 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी दिया गया है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 535 किलोमीटर है।

बैटरी पैक 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 682 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव

प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन की कीमत 27.79 लाख रुपये है जो रेगुलर पैक थ्री वेरिएंट से 89,000 रुपये ज्यादा है। वहीं बीई 6 के रेगुलर वेरिएंट्स की प्राइस 18.90 लाख रुपये से 27.65 लाख रुपये के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी से है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।