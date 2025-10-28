महिंद्रा बीई 6 पैक वन वेरिएंट डीलरशिप पर पहुंचना शुरू, तस्वीरों में देखिए इसमें क्या कुछ मिलता है खास

बेस मॉडल होने के बावजूद, पैक वन बेस वेरिएंट जैसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और शानदार फीचर दिए गए हैं

महिंद्रा बीई 6 इलेक्ट्रिक कार का बेस मॉडल पैक वन डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है, जिससे पता चलता है कि एंट्री लेवल वेरिएंट की डिलीवरी जल्द शुरू होगी। इसी के साथ यह भी पता चल गया है कि इस शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का बेस वेरिएंट वास्तव में कैसा दिखता है। बीई 6 पांच वेरिएंट्स: पैक वन, पैक वन अबव, पैक टू, पैक थ्री सिलेक्ट और पैक थ्री में उपलब्ध है। यहां हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे महिन्द्रा बीई 6 पैक वन के बारे में विस्तार से:

आगे का डिजाइन

पैक वन में आगे ड्यूल-पोड एलईडी हेडलाइट और हुड पर इल्लुमिनेटेड बीई लोगो दिया गया है। हालांकि, इसमें टॉप मॉडल्स की तरह सी-आकार की एलईडी डीआरएल नहीं है, इसके बजाए पतली आइब्रो स्टाइल डीआरएल दी गई है। फॉग लैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट का भी अभाव है, हालांकि, अगर आप चाहें तो इन्हें डीलरशिप से फिट करवा सकते हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड से साफ तौर पर पता चलता है कि यह बीई 6 का बेस मॉडल है, क्योंकि इसमें एयरोडायनामिक ब्लैक व्हील कवर के साथ 18-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं। इसमें आगे वाले दरवाजों के लिए फ्लश-टाइप हैंडल दिए गए हैं, जो मैनुअली ऑपरेट होते हैं और पीछे वाले डोर हैंडल को सी-पिलर के पास इंटीग्रेट किया गया है। कार के निचले हिस्से और व्हील आर्क के आसपास ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लेडिंग दी गई है। यहां मुख्य कमी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड डोर हैंडल और 19-इंच अलॉय व्हील की है जो टॉप मॉडल्स में मिलते हैं।

पीछे का डिजाइन

बीई 6 पैक वन में पीछे की तरफ एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो एक लाइट बार से आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। इसमें बंपर पर रिफ्लेक्टर और बीई 6 बैजिंग के साथ महिंद्रा इनफिनिटी लोगो भी मिलता है। इसमें सेंटर कटआउट के साथ रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और एक अतिरिक्त लिप स्पॉइलर भी मिलता है। इस वेरिएंट में कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं होने की वजह से लिप स्पॉइलर के नीचे इल्लुमिनेटेड बीई लोगो का अभाव है, यह चीज ऊपर वाले वेरिएंट्स में दी गई है।

केबिन

बीई 6 बेस मॉडल का केबिन किसी भी तरह से बस वेरिएंट जैसा नहीं लगता है। इसमें आपको स्टैंडर्ड ब्लैक और ग्रे केबिन थीम मिलती है। हालांकि सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री चढ़ी है, जबकि टॉप मॉडल्स में लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड ड्राइवर वाले हिस्से की तरफ से फाइटर जेट के कॉकपिट जैसा फील देता है। डैशबोर्ड पर कनेक्टेड 12.3-इंच ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, और इसके नीचे पतले होरिजोंटल एयर वेंट्स दिए गए हैं जो पूरे डैशबोर्ड तक फैले हुए हैं।

आपको इसमें टू-स्पोक डिजाइन के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। हालांकि, अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें लेदरेट कवर नहीं है। सेंटर कंसोल में एक रोटरी डायल, हवाई जहाज के थ्रस्ट लीवर स्टाइल गियर शिफ्टर और एक की होल्डर है।

पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए कपहोल्डर के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर लिस्ट की बात करें तो बीई 6 पैक वन में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीटें, हेड्स-अप डिस्प्ले, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, और एनएफसी की जैसे प्रीमियम फीचर का अभाव है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सेंसर के साथ पीछे पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर इंडिकेटर, और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टॉप मॉडल्स में 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और आगे पार्किंग सेंसर जैसे कुछ अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

बैटरी पैक और रेंज

बीई 6 पैक वन में 59 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 231 पीएस टॉर्क 380 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पी1+पी2) 557 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव

ऊपर वाले वेरिएंट्स में बड़े 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और ज्यादा पावफुल 286 पीएस रियर-व्हील ड्राइव मोटर का विकल्प भी दिया गया है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 686 किलोमीटर बताई गई है।

प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा बीई 6 बेस मॉडल पैक वन की कीमत 18.90 लाख रुपये है, जबकि अन्य वेरिएंट्स की कीमत 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) तक जाती है। इस महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला विनफास्ट वीएफ6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, और एमजी जेडएस ईवी से है।

