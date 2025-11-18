महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई पर मिल रहे हैं 1.55 लाख रुपये तक के एनिवर्सरी बेनिफिट

प्रकाशित: नवंबर 18, 2025 10:33 am । स्तुति

यह ऑफर 20 दिसंबर 2025 से पहले डिलीवर की गई पहली 5,000 इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों के लिए ही लागू है

महिंद्रा बीई 6 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई को भारत में नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पर 1.55 लाख रुपये तक के एक्सक्लूसिव एनिवर्सरी बेनिफिट दे रही है। ऑफर के तहत एसेसरी पैक्स, कॉर्पोरेट बोनस और कॉम्प्लिमेंट्री होम चार्जर शामिल हैं। इसके अलावा ग्राहकों को एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस और मुफ्त पब्लिक चार्जिंग क्रेडिट्स भी मिल सकेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह फायदे 20 दिसंबर 2025 से पहले डिलीवर की गई पहली 5,000 इलेक्ट्रिक कारों पर ही मिल सकेंगे।

ऑफर से जुड़ी जानकारी

ग्राहकों को 30,000 रुपये का एक्सेसरीज पैकेज मिलेगा, जिससे वह अपनी नई बीई 6 और एक्सईवी 9ई कार को और आकर्षक बना सकेंगे।

महिंद्रा चुने गए वेरिएंट के आधार पर 25,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट बोनस भी दे रही है। यदि कोई ग्राहक अपनी मौजूदा कार को नई महिंद्रा कार से अपग्रेड करवाते हैं, तो उन्हें 30,000 रुपये का एक्सचेंज या लॉयल्टी बेनिफिट मिल सकेगा।

इसमें 50,000 रुपये का 7.2 किलोवाट होम चार्जर शामिल है, जिससे नए ओनर्स के लिए घर पर सुविधाजनक चार्जिंग को सेटअप करना आसान हो जाएगा।

नए ग्राहकों को 20,000 रुपये के मुफ्त पब्लिक चार्जिंग क्रेडिट भी मिलेंगे, जिनका उपयोग सभी समर्थित चार्जिंग नेटवर्क पर किया जा सकेगा।

नोट : चुने गए मॉडल और वेरिएंट के आधार पर ऑफर अलग-अलग हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

बीई 6 और एक्सईवी 9ई : फीचर

महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कई सारे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। एक्सईवी 9ई में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट के साथ 12.3-इंच डिस्प्ले दिया गया है, जबकि बीई 6 में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इन दोनों एसयूवी कार में एआर-बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग, पैनोरमिक और इल्युमिनेटेड ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बिल्ट-इन सेल्फी कैमरा और एक पावरफुल 16-स्पीकर हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं।

इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

बैटरी ऑप्शन और रेंज : बीई 6 और एक्सईवी 9ई

महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

बैटरी पैक 79 केडब्लूएच 59 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 656 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 682 किलोमीटर (बीई 6) 542 किलोमीटर (एक्सईवी 9ई) / 535 किलोमीटर (बीई 6) ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) पावर 286 पीएस 231 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम

बीई 6 और एक्सईवी 9ई दोनों इलेक्ट्रिक कार को महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। अब महिंद्रा इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड तीसरी इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा एक्सईवी 9एस को भारत में 27 नवंबर को लॉन्च करने वाली है।

वेरिएंट और कीमत

वर्तमान में महिंद्रा एक्सईवी 9ई गाड़ी की कीमत 21.90 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये के बीच है, जबकि बीई 6 कार की प्राइस 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। महिंद्रा इन दोनों एसयूवी कार की केवल 7 महीने में 30,000 से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी है।

महिंद्रा बीई 6 कार पांच वेरिएंट : पैक वन, पैक वन अबव, पैक टू, पैक थ्री सिलेक्ट और पैक थ्री में आती है। जबकि, एक्सईवी 9ई चार वेरिएंट : पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सिलेक्ट और पैक थ्री में उपलब्ध है।

महिंद्रा बीई 6 का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और एमजी विंडसर प्रो से है, जबकि महिंद्रा एक्सईवी 9ई इलेक्ट्रिक कार टाटा हरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 को कड़ी टक्कर देती है।