जीएसटी दरों में कटौती के बाद लैंड रोवर की एसयूवी कारें 30.40 लाख रुपये तक हुई सस्ती

वेरिएंट पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत

110 एक्स-डायनामिक एचएसई 2.0 पेट्रोल 1.05 करोड़ रुपये 98 लाख रुपये (-) 7 लाख रुपये

90 एक्स-डायनामिक एचएसई 3.0 डीजल 1.28 करोड़ रुपये 1.19 करोड़ रुपये (-) 9 लाख रुपये

110 एक्स-डायनामिक एचएसई 3.0 डीजल 1.35 करोड़ रुपये 1.26 करोड़ रुपये (-) 9 लाख रुपये

110 सेडोना एडिशन 3.0 डीजल 1.42 करोड़ रुपये 1.33 करोड़ रुपये (-) 9 लाख रुपये

110 X 3.0 डीजल 1.45 करोड़ रुपये 1.35 करोड़ रुपये (-) 10 लाख रुपये

130 एक्स-डायनामिक एचएसई 3.0 डीजल 1.49 करोड़ रुपये 1.39 करोड़ रुपये (-) 10 लाख रुपये

110 एक्स-डायनामिक एचएसई 5.0 वी8 पेट्रोल 1.49 करोड़ रुपये 1.39 करोड़ रुपये (-) 9.9 लाख रुपये

90 X 5.0 वी8 पेट्रोल 1.52 करोड़ रुपये 1.42 करोड़ रुपये (-) 10 लाख रुपये

130 X 3.0 डीजल 1.59 करोड़ रुपये 1.48 करोड़ रुपये (-) 11 लाख रुपये

110 X 5.0 वी8 पेट्रोल 1.59 करोड़ रुपये 1.48 करोड़ रुपये (-) 11 लाख रुपये

130 एक्स-डायनामिक एचएसई 5.0 वी8 पेट्रोल 1.65 करोड़ रुपये 1.54 करोड़ रुपये (-) 11 लाख रुपये

90 5.0 वी8 पेट्रोल 1.72 करोड़ रुपये 1.61 करोड़ रुपये (-) 11 लाख रुपये

130 X 5.0 वी8 पेट्रोल 1.75 करोड़ रुपये 1.63 करोड़ रुपये (-) 12 लाख रुपये

110 5.0 वी8 पेट्रोल 1.79 करोड़ रुपये 1.67 करोड़ रुपये (-) 12 लाख रुपये

130 5.0 वी8 पेट्रोल 1.94 करोड़ रुपये 1.81 करोड़ रुपये (-) 13 लाख रुपये

110 ऑक्टा 4.4 वी8 पेट्रोल 2.59 करोड़ रुपये 2.42 करोड़ रुपये (-) 17.3 लाख रुपये