    जीएसटी दरों में कटौती के बाद लैंड रोवर की एसयूवी कारें 30.40 लाख रुपये तक हुई सस्ती

    प्रकाशित: सितंबर 29, 2025 12:33 pm । स्तुति

    लैंड रोवर की फ्लैगशिप रेंज रोवर एसयूवी कार की कीमत में सबसे ज्यादा 30 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है, जबकि डिफेंडर की प्राइस 18.6 लाख रुपये तक कम हो गई है

    Range Rover GST

    लैंड रोवर ने अपनी भारतीय पोर्टफोलियो की गाड़ियों की कीमतें 30.4 लाख रुपये तक घटा दी हैं। नई कीमतें लैंड रोवर रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर इवोक, लैंड रोवर डिफेंडर, लैंड रोवर डिस्कवरी और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट जैसी गाड़ियों पर लागू हैं। यहां देखें लैंड रोवर की नई वेरिएंट-वाइज कीमतें :- 

    लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट 

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    डायनामिक एसई (2.0 पेट्रोल/डीजल)

    67.90 लाख रुपये

    63.40 लाख रुपये

    (-)  4.5 लाख रुपये

    • डिस्कवरी स्पोर्ट भारत में लैंड रोवर की एंट्री-लेवल एसयूवी कार है, जो सिंगल वेरिएंट डायनामिक एसई में आती है और इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • डिस्कवरी स्पोर्ट के दोनों पेट्रोल और डीजल वेरिएंट 4.5 लाख रुपये सस्ते हो गए हैं। 

    लैंड रोवर डिस्कवरी

    Land Rover Discovery  

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    जेमिनी 3.0 डीजल

    1.35 करोड़ रुपये

    1.26 करोड़ रुपये

    (-)  9 लाख रुपये

    डायनामिक एचएसई 3.0 डीजल

    1.39 करोड़ रुपये

    1.29 करोड़ रुपये

    (-)  9.3 लाख रुपये

    टेम्पेस्ट 3.0 डीजल

    1.49 करोड़ रुपये

    1.39 करोड़ रुपये

    (-)  9.9 लाख रुपये

    • डिस्कवरी लैंड रोवर के लाइनअप का प्रीमियम मॉडल है और यह दो वेरिएंट : डायनामिक और एचएसई में उपलब्ध है। 

    • इन दोनों वेरिएंट की कीमत में 9 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है। 

    लैंड रोवर डिफेंडर 

    Land Rover Defender

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    110 एक्स-डायनामिक  एचएसई 2.0 पेट्रोल

    1.05 करोड़ रुपये

    98 लाख रुपये

    (-)  7 लाख रुपये

    90 एक्स-डायनामिक  एचएसई 3.0 डीजल

    1.28 करोड़ रुपये

    1.19 करोड़ रुपये

    (-)  9 लाख रुपये

    110 एक्स-डायनामिक  एचएसई 3.0 डीजल

    1.35 करोड़ रुपये

    1.26 करोड़ रुपये

    (-)  9 लाख रुपये

    110 सेडोना एडिशन 3.0 डीजल

    1.42 करोड़ रुपये

    1.33 करोड़ रुपये

    (-)  9 लाख रुपये

    110 X 3.0 डीजल

    1.45 करोड़ रुपये

    1.35 करोड़ रुपये

    (-)  10 लाख रुपये

    130 एक्स-डायनामिक  एचएसई 3.0 डीजल

    1.49 करोड़ रुपये

    1.39 करोड़ रुपये

    (-)  10 लाख रुपये

    110 एक्स-डायनामिक  एचएसई 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.49 करोड़ रुपये

    1.39 करोड़ रुपये

    (-)  9.9 लाख रुपये

    90 X 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.52 करोड़ रुपये

    1.42 करोड़ रुपये

    (-)  10 लाख रुपये

    130 X 3.0 डीजल

    1.59 करोड़ रुपये

    1.48 करोड़ रुपये

    (-)  11 लाख रुपये

    110 X 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.59 करोड़ रुपये

    1.48 करोड़ रुपये

    (-)  11 लाख रुपये

    130 एक्स-डायनामिक एचएसई 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.65 करोड़ रुपये

    1.54 करोड़ रुपये

    (-)  11 लाख रुपये

    90 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.72 करोड़ रुपये

    1.61 करोड़ रुपये

    (-)  11 लाख रुपये

    130 X 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.75 करोड़ रुपये

    1.63 करोड़ रुपये

    (-)  12 लाख रुपये

    110 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.79 करोड़ रुपये

    1.67 करोड़ रुपये

    (-)  12 लाख रुपये

    130 5.0 वी8 पेट्रोल

    1.94 करोड़ रुपये

    1.81 करोड़ रुपये

    (-)  13 लाख रुपये

    110 ऑक्टा 4.4 वी8 पेट्रोल

    2.59 करोड़ रुपये

    2.42 करोड़ रुपये

    (-)  17.3 लाख रुपये

    110 ऑक्टा एडिशन वन 4.4 वी8 पेट्रोल

    2.79 करोड़ रुपये

    2.60 करोड़ रुपये

    (-)  18.6 लाख रुपये

    • नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी की कीमत अब 98 लाख रुपये से शुरू होती है। 

    • डिफेंडर के टॉप ऑक्टा एडिशन वन वेरिएंट की कीमत में 18.6 लाख रुपये की कटौती हुई है। 

    रेंज रोवर इवोक 

    Range Rover Evoque

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    ऑटोबायोग्राफी  (2.0 पेट्रोल/डीजल)

    69.50 लाख रुपये

    64.90 लाख रुपये

    (-)  4.6 लाख रुपये

    • रेंज रोवर लाइनअप की एंट्री-लेवल एसयूवी कार इवोक अब 4.6 लाख रुपये सस्ती हो गई है। 

    रेंज रोवर वेलार

    Range Rover Velar

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    डायनामिक एसई 2.0 पेट्रोल

    84.90 लाख रुपये

    79.24 लाख रुपये

    (-)  5.66 लाख रुपये

    ऑटोबायोग्राफी  (2.0 पेट्रोल/डीजल)

    89.90 लाख रुपये

    83.90 लाख रुपये

    (-)  6 लाख रुपये

    • लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार एसयूवी के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कीमत में 6 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। 

    रेंज रोवर स्पोर्ट

    Range Rover SPort

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    डायनामिक एचएसई (3.0 पेट्रोल/डीजल)

    1.48 करोड़ रुपये

    1.38 करोड़ रुपये

    (-)  9.8 लाख रुपये

    ऑटोबायोग्राफी  4.4 पेट्रोल

    2.12 करोड़ रुपये

    1.97 करोड़ रुपये

    (-)  14.10 लाख रुपये

    एसवी एडिशन पेट्रोल

    2.95 करोड़ रुपये

    2.75 करोड़ रुपये

    (-)  19.70 लाख रुपये

    • रेंज रोवर स्पोर्ट के टॉप एसएक्स एडिशन टू पेट्रोल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 19.70 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। 

    • डायनामिक एचएसई वेरिएंट पर 9.8 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

    लैंड रोवर रेंज रोवर

    Range Rover

    वेरिएंट

    पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)

    नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)

    बचत 

    एचएसई 3.0 डीजल

    2.48 करोड़ रुपये

    2.31 करोड़ रुपये

    (-)  16.5 लाख रुपये

    ऑटोबायोग्राफी  3.0 पेट्रोल

    2.75 करोड़ रुपये

    2.57 करोड़ रुपये

    (-)  18.3 लाख रुपये

    एलडब्लूबी 3.0 डीजल

    4.10 करोड़ रुपये

    3.83 करोड़ रुपये

    (-)  27.4 लाख रुपये

    एलडब्लूबी 4.4 पेट्रोल 

    4.56 करोड़ रुपये

    4.25 करोड़ रुपये

    (-)  30.4 लाख रुपये

    • लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी पर सबसे ज्यादा 30.4 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इस गाड़ी के 4.4-लीटर पेट्रोल एलडब्लूबी (लॉन्ग-व्हीलबेस) वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 30.4 लाख रुपये की कटौती हुई है। 

    • आप रेंज रोवर गाड़ी के एलडब्लूबी डीजल वेरिएंट पर 27.4 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं, जबकि ऑटोबायोग्राफी पेट्रोल वेरिएंट पर 18.3 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। 

    लैंड रोवर एसयूवी पर लगने वाला नया टैक्स स्लैब क्या है?  

    लैंड रोवर एसयूवी कार पर लगने वाला नया जीएसटी स्लैब इस प्रकार है :-

    एसयूवी (1500सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली 4 मीटर से लंबी कार) 

    50% तक (28% जीएसटी + 22% सेस तक)

    40%

    10%

    नई कीमतें कब से होंगी लागू?  

    22 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब लैंड रोवर एसयूवी कारों की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। 

