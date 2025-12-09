सभी
    2026 किआ सेल्टोस जीटी लाइन वेरिएंट के केबिन की दिखी झलक, 9 दिसंबर को उठेगा पर्दा

    प्रकाशित: दिसंबर 09, 2025 07:38 pm । सोनू

    26 Views
    सेल्टोस न्यू मॉडल में नई थीम के अलावा कई अन्य अपडेट हैं जिनमें नया स्टीयरिंग, नई स्क्रीन और बहुत कुछ शामिल है

    Kia Seltos 2026

    दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस 2026 मॉडल से कल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्दा उठने जा रहा है, और इसके टॉप मॉडल जीटी लाइन के केबिन की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इन फोटो से हमें अपडेट केबिन और डैशबोर्ड की झलक मिली है, साथ ही नए मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की पुष्टि हुई है। नई सेल्टोस कार के बाहरी डिजाइन में बड़े बदलाव का पता हमें पहले से है, और नई तस्वीरों से पता चलता है कि अंदर भी कितना कुछ बदला है।

    क्या नजर आया?

    टेस्टिंग के दौरान जो केबिन नजर आया वह सेल्टोस जीटी लाइन वेरिएंट का है, जो अधिक प्रीमियम और मॉडर्न है और इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक व व्हाइट केबिन थीम दी गई है। केबिन लेआउट में एक नया थ्री-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील नजर आ रहा है, जो नई किआ ईवी6 और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सोरेंटे जैसी नई किआ एसयूवी कार जैसा है। केबिन में इस्तेमाल हुआ मटेरियल भी अपग्रेड लग रहा है, और सीट व कंसोल पर टेक्सचर इनसर्ट और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग नजर आ रही है।

    Kia Seltos 2026
    Kia Seltos 2026

    इसमें एक सिंगल कनेक्टेड पेनल है, जिसमें इंफोटनमेंट टचस्क्रीन और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दोनों हैं, जिनका साइज 12.3-इंच हो सकता है। यह सेटअप किआ सिरोस के लेआउट जैसा ही दिखता है। सेंटर कंसोल को भी सुव्यवस्थित अरेंजमेंट के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। गियर सिलेक्टर नया है, जबकि ड्राइवर मोड और ट्रेक्शन बटन को रीपोजिशन किया गया है। स्टोरेज स्पेस भी बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज्ड लगते हैं। एक्सटीरियर डिजाइन के आइडिया के लिए सेल्टोस का आधिकारिक टीजर देखें

    डैशबोर्ड को पतले एसी वेंट्स और नए क्लाइमेट कंट्रोल इंटरफेस के साथ रिफ्रेश किया गया है। डैशबोर्ड और दरवाजों पर मेटल फिनिश पेडल और एम्बिएंट लाइटिंग है जो जीटी लाइन की स्पोर्टी अपील को बढ़ाते हैं। कल डेब्यू होने से पहले आपको नई सेल्टोस की पांच खास बातें जाननी चाहिए।

    संभावित फीचर

    सेल्टोस जीटी लाइन टॉप मॉडल है, इसमें सभी फीचर और टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। ड्यूल स्क्रीन सेटअप के अलावा, 2026 किआ सेल्टोस में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, बोस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट, पीछे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, और एक पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें अपडेट लेवल 2 एडीएएस मिल सकता है। इसके अलावा इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट और एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी दिया जाएगा।

    संभावित इंजन

    इंजन और गियरबॉक्स विकल्प मौजूदा मॉडल की तरह रहने की उम्मीद है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    स्पेसिफिकेशन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नई सेल्टोस कार में हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पहली बार ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिल सकता है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस का डेब्यू कल होगा। इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है, वर्तमान में इसकी प्राइस 10.79 लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और टाटा सिएरा से रहेगा।

    New-gen Kia Seltos

    अगर आप आगामी सेल्टोस की प्रतिद्वंदी सिएरा का रिव्यू देखना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें

    फोटो क्रेडिट

