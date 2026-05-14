किआ ने कैरेंस क्लाविस ईवी के लिए बैटरी रेंटल प्रोग्राम किया लॉन्च

प्रकाशित: मई 14, 2026 11:18 am । स्तुति

इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनियों की राह पर चलते हुए किआ ने अब कैरेंस क्लाविस ईवी के साथ खुद का बैटरी-एज-ए-सर्विस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम के साथ आने वाली यह कंपनी की पहली कार है और इसमें स्पेशियस और प्रेक्टिकल इंटीरियर भी मिलता है। कैरेंस क्लाविस ईवी आज बिक्री के लिए उपलब्ध चुनिंदा इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ियों में से एक है।

12.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत और 3.3 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, यह अब कम बजट वाले खरीदारों के लिए और भी बेहतर ऑप्शन बन गई है। यहां देखें किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में क्या कुछ मिलता है खास :-

बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) कीमत

बैटरी पैक शुरूआती कीमत (बिना स्कीम के साथ) शुरूआती कीमत (स्कीम के साथ) अंतर स्टैंडर्ड रेंज 17.99 लाख रुपये 12.84 लाख रुपये + 3.3 रुपये प्रति किलोमीटर (- 5.15 लाख रुपये) एक्सटेंडेड रेंज 21.99 लाख रुपये 15.94 लाख रुपये + 3.3 रुपये प्रति किलोमीटर (- 6.05 लाख रुपये)

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

कैरेंस क्लाविस ईवी की बैटरी रेंटल स्कीम के बिना शुरूआती कीमत 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

हालांकि, जब आप बैटरी-एज-ए-सर्विस प्रोग्राम चुनते हैं तो इसकी कीमत घटकर 5.15 लाख रुपये से 12.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है और इस पर 3.3 रुपये प्रति किलोमीटर से अतिरिक्त शुल्क भी लगता है।

खास बात यह है कि बड़े बैटरी साइज के बावजूद, स्टैंडर्ड रेंज और एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट पर प्रति किलोमीटर बैटरी किराया एक जैसा रहता है।

एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की बात करें तो कीमत के बीच अंतर बढ़कर 6.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाता है।

लोन अवधि : ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैटरी रेंटल फीस 96 महीनों की लोन अवधि के लिए है। आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, आपके सिबिल स्कोर, मंथली यूसेज और अन्य फैक्टर के आधार पर दरें अलग-अलग हो सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको अपने नजदीकी किआ डीलरशिप से संपर्क करने की सलाह देंगे।

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी से जुड़ी जानकारी

भारतीय बाजार में मौजूद चुनिंदा 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी कारों में से एक कैरेंस क्लाविस ईवी में स्पेशियस केबिन, बेहतर प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ लंबी रेंज और अच्छी क्वालिटी वाली फीचर से भरपूर पर्सनैलिटी का अच्छा-खासा मेल है। इसकी डिजाइन आईसीई पावर्ड कैरेंस क्लाविस से काफी हद तक मिलती जुलती है। आगे की तरफ इसमें ब्लेंक ऑफ ग्रिल दी गई है और बीच में चार्जिंग फ्लैप पोजिशन किया गया है। इसमें स्पोर्टी बंपर और यूनीक एलईडी डीआरएल्स सिग्नेचर के साथ ट्राएंगुलर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हीस के साथ नियॉन ब्रेक कैलिपर्स, बॉक्सी लेआउट, चौड़ी क्लैडिंग और रूफ रेल्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर, रूफ स्पॉइलर और बंपर के साथ बॉडी कलर्ड इंसर्ट दिए गए हैं।

कैरेंस क्लाविस ईवी गाड़ी में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दो 12.3-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और 8-स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस इलेक्ट्रिक एमपीवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

बैटरी पैक 42 केडब्लूएच (स्टैंडर्ड रेंज) 51.4 केडब्लूएच (एक्सटेंडेड रेंज) इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 404 किलोमीटर 490 किलोमीटर पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम

कैरेंस क्लाविस ईवी कार 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जिसके जरिए इसकी बैटरी 10 से 80 प्रतिशत 39 मिनट में चार्ज हो जाती है।

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी: मुकाबला

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी एमपीवी कार के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। लेकिन, यह महिंद्रा एक्सईवी 9एस, विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 और बीवाईडी ईमैक्स 7 जैसी इलेक्ट्रिक 7-सीटर कार के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन है।