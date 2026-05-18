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    जेएसडब्ल्यू-चेरी आईकार वी23 भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर: क्या ये भारत में जेएसडब्ल्यू मोटर्स की दूसरी एसयूवी कार होगी?

    आईकार वी23 एक छोटी रेट्रो-स्टाइल इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जिसमें कुछ ऑफ-रोड टेक्नोलॉजी दी गई है

    प्रकाशित: मई 18, 2026 07:51 pm । सोनू

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    Chery iCAR V23 Spied

    जेएसडब्ल्यू मोटर भारत में इस साल के आखिर में अपना डेब्यू करेगी, और जैसा कि हम जानते हैं कंपनी की पहली कार शायद जेटूर टी2 होगी। हालांकि, अब हमने चेरी आईकार वी23 को टेस्ट करते देखा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि यह देश में दूसरी जेएसडब्ल्यू कार हो सकती है। हमें इस एसयूवी कार के बारे में क्या कुछ पता चला, आइए इसके बारे में जानते हैं:

    क्या नजर आया?

    शुरुआती टेस्टिंग स्टेज में होने के कारण इसे अभी कवर से ढ़का हुआ था। हालांकि, इसके बावजूद भी हम एसयूवी कार की कुछ प्रमुख डिजाइन डिटेल्स को पहचान सकते हैं। इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि इसमें रेट्रो-स्टाइल बॉक्सी सिल्हूट बरकरार रहेगा, जो टोयोटा एफजेड क्रूजर और मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास जैसे अंतरराष्ट्रीय मॉडल में दिखता है। पीछे की तरफ इसमें एक फ्लेट स्विंग-टाइप ओपनिंग टेलगेट, एक ऑफसेट स्टोरेज बॉक्स और बंपर पर एलईडी टेललैंप्स लगे हैं।

    JSW-Chery iCAR V23

    अन्य डिटेल्स में फ्लेयर्ड व्हील आर्क, ‘मोनोब्लॉक’-स्टाइल अलॉय व्हील, और गोल एलईडी हेडलैंप्स शामिल हैं। इसमें आगे की तरफ एक स्टाइलिश बंपर के साथ ऊंचा बोनट दिया गया है, जो सड़क पर इसकी मौजूदगी का दमदार बनाता है।

    JSW-Chery iCAR V23

    चेरी आईकार वी23: ओवरव्यू

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में चेरी आईकार वी23 कॉम्पैक्ट और मिडसाइज क्रॉसओवर का एक रेट्रो-स्टाइल विकल्प है। डिजाइन की बात करें तो इसमें कई फंकी कलर ऑप्शन और ऐड-ऑन किट मिलती है, जो इसे ज्यादा यूनिक बनाते हैं। हालांकि, हमने जेएसडब्ल्यू मॉडल का केबिन अभी नहीं देखा है, लेकिन संभावना है कि यह अंतरराष्ट्रीय वर्जन जैसा हो सकता है।

    JSW-Chery iCAR V23

    इसका मतलब है कि इसमें अपराइट डैशबोर्ड के साथ रेक्टांगुलर एसी वेंट्स, चौकोर स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए क्रोम डायल्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दोनों का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको कई केबिन मिलती है, जिनमें ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट अपहोल्स्ट्री शामिल है, लेकिन भारत में कौनसी मिलेगी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

    JSW-Chery iCAR V23

    फीचर लिस्ट की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय वर्जन में एक 15.4-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, एलईडी हेडलैंप्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, हीटेड ओआरवीएम (आउटसाइड रियरव्यू मिरर) और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    अभी जिन देशों में आईकार वी23 बिक रही है, वहां इसमें दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    59.93 केडब्ल्यूएच

    81.76 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    2

    सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी)

    360 किलोमीटर

    430 किलोमीटर

    पावर

    136 पीएस

    211 पीएस

    टॉर्क

    180 एनएम

    292 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    इसके अलावा, ड्यूल-मोटर वर्जन 104 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जो लंबे सफर के लिए उपयोगी हो सकता है।

    JSW-Chery iCAR V23

    लॉन्च तारीख, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    आईकार वी23 भारत में जेएसडब्ल्यू मोटर्स की दूसरी कार हो सकती है और इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस, टाटा हैरियर ईवी और विनफास्ट वीएफ7 से रहेगा।

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