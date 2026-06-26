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    जेएसडब्लू मोटर्स ब्रांड लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार, जानिए इस कंपनी से जुड़ी पूरी जानकारी

    जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया से इसे ना मिलाएं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा के बाद जेएसडब्लू मोटर्स तीसरी घरेलू कार निर्माता कंपनी बन जाएगी।

    प्रकाशित: जून 26, 2026 02:13 pm । स्तुति

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    Chery iCAR V23

    हमने पहले भी बताया है कि जेएसडब्लू ग्रुप पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में अपना ब्रांड लॉन्च करने की योजना बना रहा है। पिछले एक साल में कंपनी की पहली गाड़ी को कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है।

    अब इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि कंपनी भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेएसडब्लू मोटर्स ब्रांड को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च करने जा रही है। आइए जानते हैं इस ब्रांड से जुड़ी जानकारियां:- 

    क्या है जेएसडब्लू मोटर्स?

    जेएसडब्लू ग्रुप की पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पहले से ही मौजूदगी है क्योंकि अब एमजी मोटर इंडिया में कंपनी की 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह डेवेलपमेंट 2023 में एसआईसी ग्रुप के साथ स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर बनाने के फैसले के बाद सामने आया है।

    अब जेसडब्ल्यू मोटर्स एक पूरी तरह से अलग कंपनी के तौर पर काम करेगी और इसका अपना खुद का प्रोडक्शन, आर एंड डी फैसिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। कहा जा रहा है कि कंपनी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार करने पर काम कर रही है, जिसकी सालाना क्षमता 3.5 लाख यूनिट तक तैयार करने की होगी।

    अपकमिंग गाड़ियां 

    अब तक हमें पता है कि जेडब्ल्यू ब्रांड ने अपनी पहली कुछ गाड़ियां भारत लाने के लिए चीनी कंपनी चेरी के साथ पार्टनरशिप की है। इनमें जेटूर टी2, चेरी आईकार वी23 और जैकू जे5 शामिल होंगी जिसे मिड-साइज और प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में पोजिशन किया जा सकता है। इन सभी एसयूवी कारों को जेएसडब्लू नेमप्लेट के तहत बेचा जाएगा और इनमें भारतीय मार्केट के अनुसार कई बदलाव भी किए जा सकते हैं। अब एक-एक कर इन पर डालते हैं एक नजर  :- 

    जेटूर टी2

    संभावित कीमत : 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 

    जेटूर टी2 को भारत में कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है। इसमें बॉक्सी डिजाइन के साथ रेट्रो-कूल थीम, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और स्क्वायर-ऑफ एलडी हेडलैंप्स दिए गए हैं। भारत आने वाले जेटूर के स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने आने बाकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली जेटूर टी2 में कई सारे टर्बो-पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलती है। इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पलकारप्ले , 6 एयरबैग्स, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्रावर असिस्टेंस सिस्टम) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Jetour T2

    चेरी आईकार वी23  

    संभावित कीमत : 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    चेरी आईकार वी23 कंपनी की भारत आने वाली दूसरी कार हो सकती है। इसमें रेट्रो-थीम लुक्स के साथ फ्लेयर्ड फेंडर्स और राउंड हेडलैंप्स मिलेंगे। इसका साइज काफी बड़ा होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह गाड़ी दो फुल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है और इसकी रेंज 430 किलोमीटर है। इसमें लेवल 2 एडीएएस, 15.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Chery iCAR V23

    जैकू जे5 

    संभावित कीमत : 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 

    जैकू जे5 जेएसडब्लू मोटर्स बैजिंग के साथ आने वाली तीसरी कार हो सकती है। इसमें स्लीक और मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ पतले हेडलैंप्स, बड़ी क्रोम ग्रिल और बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह गाड़ी 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और फुल इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ उपलब्ध है। जेटूर जे5 गाड़ी में 13.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, इन-कार केरेओके सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, 7 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    JSW Jaecoo J5

    कारदेखो का क्या है कहना…

    पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ज्यादा एक्सपीरिएंस ना होने के बावजूद, जेएसडब्लू ग्रुप पूरे जोश के साथ इस मार्केट में उतरकर एक बड़ा दांव खेल रहा है। हालांकि, जिन तीन मॉडल्स के साथ कंपनी अपने कामकाज की शुरुआत करने जा रही है, वह दुनिया भर में काफी पॉपुलर रहे हैं। जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया की हालिया लर्निंग को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ब्रांड अपनी इस पहल को लेकर काफी सीरियस है। फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है और आगे चलकर ही और बातें पता चल पाएंगी, इसलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए कारदेखो के साथ बने रहें।

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