हेक्टर हॉक के नाम से आ सकती है एमजी की नई प्लग इन हाइब्रिड कार, इसके बारे में जानिए यहां
क्या अब हॉक के नाम से जानी जाएगी हेक्टर?
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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपने ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है, और सभी संकेत 16 जुलाई, 2026 को एक नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के लॉन्च की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आने वाले मॉडल का नाम एमजी हेक्टर हॉक हो सकता है। यह भारतीय बाज़ार में एमजी की पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी होगी।
अगर रिपोर्ट्स सही हैं, तो हेक्टर हॉक मौजूदा हेक्टर का सिर्फ़ एक नया वेरिएंट नहीं होगा। इसके बजाय, यह पूरी तरह से नई एसयूवी होगी जो दुनिया भर में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। भविष्य में इसके प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों वर्जन एमजी के भारतीय पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं; इन दोनों को पहले टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा चुका है।
ट्रेडमार्क फाइलिंग से कई तरह के सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन का मिल रहा संकेत
इन खबरों को और मज़बूती देते हुए, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 'हेक्टर हॉक' और 'हेक्टर हॉक प्लस' नामों के लिए ट्रेडमार्क एप्लिकेशन फाइल किए हैं। हालांकि एमजी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि इन नामों का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, लेकिन फाइलिंग से संकेत मिलता है कि आने वाली एसयूवी मौजूदा हेक्टर के लाइनअप जैसी ही हो सकती है।
इसका मतलब है कि ग्राहक 5-सीटर हेक्टर हॉक के साथ-साथ 6- या 7-सीटर हेक्टर हॉक प्लस की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को ज़्यादा जगह वाली 2-रो एसयूवी या परिवार के लिए 3-रो वाली एसयूवी चुनने का विकल्प मिलेगा।
नाम के अलावा, मौजूदा हेक्टर से इसमें कुछ भी नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसका बेस प्लेटफ़ॉर्म 'वुलिंग स्टारलाइट 560' है। भारत में लोग 'हेक्टर' नाम से पहले से ही परिचित हैं; 'हॉक' नाम एमजी की लाइनअप में इसे ज़्यादा प्रीमियम और इलेक्ट्रिक कैटेगरी में रखने का संकेत देता है। नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स के लिए अलग नाम या बैज का इस्तेमाल करना एक ऐसा तरीका है जिसे एमजी से पहले दूसरी कंपनियां भी अपना चुकी हैं।
पीएचईवी स्ट्रैटेजी: फिर ईवी क्यों नहीं?
भारत में ईवी खरीदने वालों को अभी भी दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है: भरोसेमंद पब्लिक चार्जर न होना और रेंज की चिंता । जिन लोगों के पास अपार्टमेंट में अपनी पार्किंग की जगह नहीं है, वे अक्सर रात भर गाड़ी चार्ज नहीं कर पाते। हाईवे पर फास्ट चार्जिंग की सुविधा कम होने के कारण, लंबी यात्राओं के लिए रूट की सावधानी से योजना बनानी पड़ती है।
हेक्टर हॉक का पीएचईवी सेटअप इन दोनों समस्याओं का समाधान करता है। 50-60 किलोमीटर तक की रोज़ाना की यात्रा सिर्फ़ बैटरी पावर से हो जाती है; रातभर घर पर चार्ज करने से यह सुबह तक तैयार हो जाती है। लंबी यात्राओं में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन काम आता है, जिससे रास्ते में फास्ट चार्जर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो खरीदार इलेक्ट्रिक गाड़ी तो चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से ईवी की रेंज की सीमाओं को लेकर सतर्क हैं, उनके लिए यह एक प्रैक्टिकल विकल्प है।
एमजी हेक्टर हॉक: संभावित डिजाइन और फीचर्स
हेक्टर हॉक की लंबाई 4,745 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,850 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,755–1,770 मिलीमीटर है। 2,810 मिलीमीटर का व्हीलबेस इस सेगमेंट में काफी लंबा माना जाता है। सामने की तरफ, बॉक्सी लुक वाले फ्रंट पर एक बड़ी ग्रिल , स्प्लिट एलईडी हेडलैंप और रूफ रेल इसके लुक को और बेहतर बनाते हैं। पूरी चौड़ाई वाले एलईडी टेल लैंप इसके बाहरी लुक को पूरा करते हैं।
अंदर की तरफ, 8.8-इंच के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर 12.8-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन है, जिसमें एमजी का लिंग ओएस इंफोटेनमेंट सिस्टम चलता है। छह स्पीकर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और लेवल 2 एडीएएस इसके फीचर्स की लिस्ट में शामिल हैं।
संभावित पावरट्रेन और रियल वर्ल्ड रेंज
पावरट्रेन की जानकारी से पता चलता है कि वुलिंग स्टारलाइट 560 ही संभवतः इसकी बेस कार होगी। इस कार में 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप और 20.5 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक मिलता है, जो लगभग 197 पीएस की पावर और 230 एनएम का टॉर्क देता है।
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टर्बो पेट्रोल
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प्लग इन हाइब्रिड
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ईवी
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इंजन
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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इंजन
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1.5-प्लग-इन हाइब्रिड के साथ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
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बैटरी पैक
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69.2 केडब्ल्यूएच
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पावर
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177 पीएस
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बैटरी पैक
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20.5 केडब्ल्यूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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टॉर्क
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260 एनएम
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पावर
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197 पीएस
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पावर
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204 पीएस
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी/ सीवीटी*
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टॉर्क
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230 एनएम
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टॉर्क
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310 एनएम
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ट्रांसमिशन
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डीएचटी*
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दावाकृत रेंज (सीएलटीसींं)
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530 किलोमीटर
ग्लोबल फिगर्स: 1,100 किलोमीटर की रेंज का दावा, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार पकड़ने में 9.7 सेकंड, और 170 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अभी तक भारत के लिए इसके स्पेसिफिकेशन की पुष्टि नहीं की है।
मौजूदा हैक्टर का क्या होगा?
हेक्टर हॉक के आने से मौजूदा एमजी हेक्टर के भविष्य को लेकर भी एक दिलचस्प सवाल उठता है। 2019 में भारत में एमजी के पहले प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च हुई हेक्टर ने देश में ब्रांड को स्थापित करने में मदद की। यह कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स को किफायती कीमत पर लाने के लिए लोकप्रिय हुई। हालांकि, इतने सालों में कई अपडेट मिलने के बावजूद, अब यह इस सेगमेंट के पुराने प्रोडक्ट्स में से एक है।
हेक्टर हॉक के बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और ज़्यादा मॉडर्न पैकेज के साथ आने की उम्मीद है, इसलिए एमजी इसे मौजूदा हेक्टर से ऊपर एक ज़्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश कर सकती है। इससे मौजूदा हेक्टर को आने वाले कुछ सालों में धीरे-धीरे बंद करने का रास्ता भी साफ़ हो सकता है, जैसा कि कंपनियां अक्सर नए जेनरेशन के मॉडल लाने पर करती रही हैं। हालांकि, एमजी ने मौजूदा हेक्टर लाइनअप के भविष्य के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
संभावित कीमत और कंपेरिजन
हमें उम्मीद है कि एंट्री-लेवल हेक्टर हॉक की कीमत लगभग 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी।
भारत में एमजी हेक्टर हॉक पीएचईवी का सीधा मुकाबला बहुत कम कारों से रहेगा । एक तरफ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां हैं जिनमें टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और मारुति सुजुकी विक्टोरिस शामिल है । दूसरी तरफ पारंपरिक डीजल एसयूवी है जिनमें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, जीप कंपास और टाटा हैरियर है। तीसरा ग्रुप उन खरीदारों का है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे टाटा हैरियर ईवी, महिंद्रा एक्सईवी 9एस और अपकमिंग टाटा सफारी ईवी
कारदेखो ओपिनियन…
2019 में जब हेक्टर एसयूवी लॉन्च हुई थी, तो इसने कई भारतीय ग्राहको को कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से परिचित कराया था। सात साल बाद, एमजी अब प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मेनस्ट्रीम एसयूवी सेगमेंट में लाकर एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अगर 1,100 किलोमीटर की रेंज, प्रीमियम फीचर्स और सही कीमत प्रोडक्शन मॉडल में भी मिलती है, तो हेक्टर हॉक PHEV उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है जो पूरी तरह से ईवी अपनाए बिना इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ना चाहते हैं।
हालांकि, सभी सवालों के जवाब 16 जुलाई को मिलेंगे, जब एमजी आधिकारिक तौर पर इस एसयूवी से पर्दा उठाएगी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए कारदेखो के साथ बने रहें!