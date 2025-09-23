जीप ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद घटाए अपनी कारों के दाम,देखिए नई कीमत
प्रकाशित: सितंबर 23, 2025 01:19 pm । भानु
-
- Write a कमेंट
- जीप ने 2.16 लाख रुपये तक गिराए कंपास एसयूवी के दाम
- जीप मेरेडियन एसयूवी की भी कीमत 2.58 लाख रुपये तक हुई कम
- अब 64.08 लाख रुपये से शुरू होगी जीप रैंगलर कार की कीमत
- जीप ने 4.5 लाख रुपये तक कम की ग्रैंड चेरोकी एसयूवी की कीमत
जीएसटी की संशोधित दरों के कारण, कारों सहित कई प्रोडक्ट्स ज्यादा किफायती हो गए हैं। इसका लाभ उठाते हुए, भारत में अधिकांश कार बनाने वाली कंपनियों ने मॉडलों की कीमत कम कर दी है जिसमें जीप भी शामिल है।
इस अमेरिकन ब्रांड ने अब एसयूवी पोर्टफोलियो में शामिल पॉपुलर कंपास और रैंगलर एसयूवी समेत दूसरे मॉडल्स की अपडेटेड कीमत से पर्दा उठा दिया है। वेरिएंट अनुसार आगे देखिए कंपनी के मॉडल्स की नई कीमत:
जीप कंपास
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
स्पोर्ट मैनुअल
|
19 लाख रुपये
|
17.73 लाख रुपये
|
(- 1.27 लाख रुपये)
|
लॉन्गिट्यूड (ओ) मैनुअल
|
24.83 लाख रुपये
|
23.18 लाख रुपये
|
(- 1.65 लाख रुपये)
|
लॉन्गिट्यूड (ओ) ऑटोमैटिक
|
26.83 लाख रुपये
|
25.05 लाख रुपये
|
(- 1.78 लाख रुपये)
|
ट्रेल एडिशन मैनुअल
|
25.34 लाख रुपये
|
23.66 लाख रुपये
|
(- 1.68 लाख रुपये)
|
ट्रेल एडिशन ऑटोमैटिक
|
27.34 लाख रुपये
|
25.52 लाख रुपये
|
(- 1.82 लाख रुपये)
|
लिमिटेड (ओ) मैनुअल
|
26.33 लाख रुपये
|
24.58 लाख रुपये
|
(- 1.75 लाख रुपये)
|
लिमिटेड (ओ) ऑटोमैटिक
|
28.33 लाख रुपये
|
26.45 लाख रुपये
|
(- 1.88 लाख रुपये)
|
मॉडल एस 4x2 मैनुअल
|
28.33 लाख रुपये
|
26.45 लाख रुपये
|
(- 1.88 लाख रुपये)
|
मॉडल एस 4x2 ऑटोमैटिक
|
30.33 लाख रुपये
|
28.31 लाख रुपये
|
(- 2.02 लाख रुपये)
|
मॉडल एस 4x4 ऑटोमैटिक
|
32.41 लाख रुपये
|
30.25 लाख रुपये
|
(- 2.16 लाख रुपये)
-
जीप कंपास के टॉप मॉडल एस 4x2 ऑटोमैटिक और मॉडल एस 4x4 ऑटोमैटिक वेरिएंट पर 2 लाख रुपये से अधिक (2.16 लाख रुपये तक) की सबसे अधिक बचत उपलब्ध है।
- बाकी सभी वेरिएंट की कीमतें 1.27 लाख रुपये से 1.88 लाख रुपये तक कम कर दी गई हैं।
जीप मेरिडियन
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
लॉन्गिट्यूड मैनुअल
|
24.99 लाख रुपये
|
23.33 लाख रुपये
|
(- 1.66 लाख रुपये)
|
लॉन्गिट्यूड ऑटोमैटिक
|
28.79 लाख रुपये
|
26.88 लाख रुपये
|
(- 1.91 लाख रुपये)
|
लॉन्गिट्यूड प्लस मैनुअल
|
27.80 लाख रुपये
|
25.95 लाख रुपये
|
(- 1.85 लाख रुपये)
|
लॉन्गिट्यूड प्लस ऑटोमैटिक
|
30.79 लाख रुपये
|
28.74 लाख रुपये
|
(- 2.05 लाख रुपये)
|
लिमिटेड (ओ) 4x2 मैनुअल
|
30.79 लाख रुपये
|
28.74 लाख रुपये
|
(- 2.05 लाख रुपये)
|
लिमिटेड (ओ) 4x2 ऑटोमैटिक
|
34.79 लाख रुपये
|
32.48 लाख रुपये
|
(- 2.31 लाख रुपये)
|
लिमिटेड (ओ) 4x4 ऑटोमैटिक
|
36.79 लाख रुपये
|
34.34 लाख रुपये
|
(- 2.45 लाख रुपये)
|
ट्रेल एडिशन मैनुअल
|
31.20 लाख रुपये
|
29.12 लाख रुपये
|
(- 2.08 लाख रुपये)
|
ट्रेल एडिशन ऑटोमैटिक
|
35.20 लाख रुपये
|
32.86 लाख रुपये
|
(- 2.34 लाख रुपये)
|
ओवरलैंड 4x2 ऑटोमैटिक
|
36.79 लाख रुपये
|
34.34 लाख रुपये
|
(- 2.45 लाख रुपये)
|
ओवरलैंड 4x4 ऑटोमैटिक
|
38.79 लाख रुपये
|
36.21 लाख रुपये
|
(- 2.58 लाख रुपये)
- जहां कम कीमत वाले वेरिएंट पर 1.66 लाख रुपये से 1.91 लाख रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं, वहीं बाकी वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा ऑफर मिल रहे हैं, क्योंकि सभी पर 2 लाख रुपये से ज़्यादा की बचत करने का फायदा दिया जा रहा है।
जीप रैंगलर
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
असीमित
|
67.65 लाख रुपये
|
64.08 लाख रुपये
|
(- 3.57 लाख रुपये)
|
रूबिकॉन
|
71.65 लाख रुपये
|
67.81 लाख रुपये
|
(- 3.84 लाख रुपये)
-
नई जीएसटी दरों के कारण जीप रैंगलर के दोनों वेरिएंट की कीमतों में 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा की कटौती हुई है।
- टॉप-वेरिएंट रूबिकॉन की कीमतें अब 70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम हो गई हैं।
जीप ग्रैंड चेरोकी
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
|
बचत
|
लिमिटेड (ओ) ऑटोमैटिक
|
67.50 लाख रुपये
|
63 लाख रुपये
|
(- 4.5 लाख रुपये)
- जीप अपनी ग्रैंड चेरोकी एसयूवी पर 4.5 लाख रुपये की फ्लैट कीमत कटौती की पेशकश कर रही है।
कीमत कम होने के कारण
संशोधन से पहले, जीप इंडिया की लाइनअप में सभी चार एसयूवी पर 50 प्रतिशत तक टैक्स लगता था, जिसे 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 प्रतिशत उपकर के रूप में विभाजित किया गया था। अब, जीएसटी सुधारों के बाद, चार जीप एसयूवी – जिनमें ग्रैंड चेरोकी भी शामिल है – पर केवल 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
व्हीकल टाइप
|
सेस समेत पुराना जीएसटी स्लैब
|
नई जीएसटी दरें
|
बचत
|
एसयूवी (4 मीटर से अधिक लंबाई वाली तथा 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली)
|
50 प्रतिशत तक (28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत तक सेस)
|
40 प्रतिशत
|
10 प्रतिशत
नई कीमतें कब से लागू होंगी?
विभिन्न वेरिएंट के अनुसार अपडेटेड कीमतें अब प्रभावी हैं, जो उन्हें पूरे देश में नई जीएसटी दरों को लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप बनाती हैं।
जीप की एसयूवी का इन कारों से है मुकाबला
जीप कंपास का मुकाबला हुंडई ट्यूसॉन और टाटा हैरियर से है, जबकि मेरिडियन टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर और स्कोडा कोडिएक जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। वहीं दूसरी ओर, रैंगलर भारत में मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास और लैंड रोवर डिफेंडर का एक किफायती विकल्प है। जीप ग्रैंड चेरोकी का मुकाबला वोल्वो एक्ससी90, ऑडी क्यू7, बीएमडब्ल्यू एक्स5 और मर्सिडीज-बेंज जीएलई से है।