भारत में फरवरी 2026 में इन टॉप 10 कंपनियों ने बेची सबसे ज्यादा कार, देखिए पूरी लिस्ट

मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा का दबदबा फरवरी 2026 के सेल्स चार्ट में भी कायम रहा। जबकि, दूसरी कार कंपनियों ने सेल्स चार्ट में जनवरी 2026 वाली अपनी जगह बनाए रखी है। टोयोटा, स्कोडा और एमजी को छोड़कर बाकी कंपनियों की मासिक सेल्स में गिरावट आई है। यहां देखें फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट :-

मारुति सुजुकी की मंथली सेल्स में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद यह फरवरी 2026 की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। मारुति के मार्केट शेयर में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है।

पिछले महीने महिंद्रा ने अपनी लगभग 60,000 कारें बेचीं। टाटा की तरह फरवरी 2025 के मुकाबले फरवरी 2026 में महिंद्रा का मार्केट शेयर भी थोड़ा बढ़ा है।

फरवरी 2026 में हुंडई ने 52,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। जनवरी 2026 के मुकाबले फरवरी में हुंडई की मासिक सेल्स में 11.3 प्रतिशत की गिरावट आई। फरवरी 2025 के मुकाबले पिछले महीने हुंडई की सालाना सेल्स 9.8 प्रतिशत बढ़ी है। इसका मार्किट शेयर 12.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो कि पिछले साल भी इतना ही था।