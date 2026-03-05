सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    भारत में फरवरी 2026 में इन टॉप 10 कंपनियों ने बेची सबसे ज्यादा कार, देखिए पूरी लिस्ट

    टोयोटा, स्कोडा और एमजी इकलौती कार कंपनियां रहीं जिनकी फरवरी 2026 में मासिक सेल्स पॉजिटिव दर्ज की गई

    प्रकाशित: मार्च 05, 2026 04:13 pm । स्तुति

    279 Views
    • Write a कमेंट

    Top Selling Carmakers In February 2026

    मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा का दबदबा फरवरी 2026 के सेल्स चार्ट में भी कायम रहा। जबकि, दूसरी कार कंपनियों ने सेल्स चार्ट में जनवरी 2026 वाली अपनी जगह बनाए रखी है। टोयोटा, स्कोडा और एमजी को छोड़कर बाकी कंपनियों की मासिक सेल्स में गिरावट आई है। यहां देखें फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट :-  

    रैंक 

    मॉडल

    फरवरी 2026

    जनवरी  2025

    फरवरी  2025

    मासिक बदलाव  (%)

    सालाना बदलाव  (%)

    फरवरी 2026 मार्केट शेयर  (%)

    फरवरी 2025 मार्केट शेयर (%)

    1

    मारुति सुजुकी 

    1,61,000

    1,74,529

    1,60,791

    (-7.8)

    0.1

    38.3

    42.2

    2

    टाटा 

    62,329

    70,222

    46,437

    (-11.2)

    34.2

    14.8

    12.2

    3

    महिंद्रा 

    60,018

    63,510

    50,420

    (-5.5)

    19.0

    14.3

    13.2

    4

    हुंडई 

    52,407

    59,107

    47,727

    (-11.3)

    9.8

    12.5

    12.5

    5

    टोयोटा 

    30,737

    30,630

    26,414

    0.3

    16.4

    7.3

    6.9

    6

    किआ 

    27,610

    27,603

    25,026

    —-

    10.3

    6.6

    6.6

    7

    स्कोडा 

    6,361

    5,739

    5,583

    10.8

    13.9

    1.5

    1.5

    8

    होंडा 

    5,629

    6,193

    5,616

    (-9.2)

    0.2

    1.3

    1.5

    9

    एमजी 

    4,957

    4,843

    4,002

    2.4

    23.9

    1.2

    1.1

    10

    रेनो 

    3,495

    3,715

    2,676

    (-5.9)

    30.6

    0.8

    0.7

    निष्कर्ष : 

    • मारुति सुजुकी की मंथली सेल्स में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद यह फरवरी 2026 की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रही। मारुति के मार्केट शेयर में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। 

    Maruti Victoris

    Tata Sierra Side Profile

    • पिछले महीने महिंद्रा ने अपनी लगभग 60,000 कारें बेचीं। टाटा की तरह फरवरी 2025 के मुकाबले फरवरी 2026 में महिंद्रा का मार्केट शेयर भी थोड़ा बढ़ा है। 

    • फरवरी 2026 में हुंडई ने 52,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। जनवरी 2026 के मुकाबले फरवरी में हुंडई की मासिक सेल्स में 11.3 प्रतिशत की गिरावट आई। फरवरी 2025 के मुकाबले पिछले महीने हुंडई की सालाना सेल्स 9.8 प्रतिशत बढ़ी है। इसका मार्किट शेयर 12.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो कि पिछले साल भी इतना ही था। 

    • टोयोटा पिछले महीने अपनी 30,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचने में कामयाब रही, जो कि जनवरी 2026 के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रहीं। टोयोटा का मार्केट शेयर 6.9 प्रतिशत से 7.3 प्रतिशत बढ़ा है। 

    • किआ ने अपनी 27,500 से ज्यादा गाड़ियां फरवरी 2026 में बेचीं। फरवरी 2025 के मुकाबले पिछले महीने कंपनी की सालाना सेल्स 10.3 प्रतिशत बढ़ी है। इसका मार्केट शेयर 6.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। इसकी सालाना सेल्स बढ़ने का श्रेय नई सेल्टोस कार को दिया जा सकता है जिसने आंकड़ों को बढ़ाने में मदद की है।

    Kia Seltos Side Profile

    • फरवरी 2026 में स्कोडा इंडिया ने अपनी 6,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं, जिसके चलते इसकी मासिक सेल्स 10.8 प्रतिशत बढ़ी है। फरवरी 2026 की सेल्स में स्कोडा ने होंडा को पीछे छोड़ दिया है। 

    • जनवरी 2026 के मुकाबले होंडा की सेल्स में 9.2 प्रतिशत की कमी आई है। फरवरी 2025 की तुलना में इसकी सालाना सेल्स 0.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ काफी हद तक स्थिर रही। 

    • बीते महीने एमजी ने अपनी 4,900 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। कंपनी की सालाना सेल्स में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इसका मार्केट शेयर भी बढ़ गया है। 

    2026 MG Hector

    • फरवरी 2026 में रेनो ने अपनी करीब 3,500 गाड़ियां बेचीं। फरवरी 2025 के मुकाबले कंपनी की सालाना सेल्स 30.6 प्रतिशत बढ़ी है। भारत में रेनो अपनी नई डस्टर एसयूवी कार को 17 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। 

    2026 Renault Duster Exterior

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    1 कमेंट
    1
    S
    sudhir
    Mar 5, 2026, 2:15:43 PM

    हमें लैंबॉर्गिनी कर चाहिए

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

      कार न्यूज़

      • ट्रेंडिंग न्यूज़
      • ताजा खबरें

      संबंधित समाचार

      ट्रेंडिंग कारें

      • लेटेस्ट
      • अपकमिंग
      • पॉपुलर
      सभी नई कारें देखें
      सभी अपकमिंग कारें देखें
      सभी पॉपुलर कारें देखें

      सभी ब्रांड्स

      सभी ब्रांड देखें
      होम
      नई कारें
      न्यूज़
      भारत में फरवरी 2026 में इन टॉप 10 कंपनियों ने बेची सबसे ज्यादा कार, देखिए पूरी लिस्ट
      *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
      भारत का #1

      सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

      एआई विशेषज्ञ

      अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

      ऑफर

      अपडेट रहें और पैसे बचाएं

      तुलना

      सही कार चुनें

      © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

      ×
      हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है