    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 किआ सेल्टोस लॉन्च, हुंडई वेन्यू का नया वेरिएंट पेश, और नई टाटा पंच टेस्टिंग के दौरान दिखी

    प्रकाशित: जनवरी 05, 2026 03:07 pm । सोनू

    115 Views
    पिछले सप्ताह नया लॉन्च, टेस्टिंग मॉडल और एक वेरिएंट अपग्रेड देखा गया

    Weekly Wrap Up

    बीते सप्ताह नया वर्ष शुरू हुआ और इस दौरान भारत के कार बाजार में ज्यादा हलचल नहीं थी। पिछले सप्ताह हमें कुछ ही अपडेट देखने मिले। टाटा की आगामी एसयूवी को प्रोडक्शन के करीब अवतार में टेस्ट करते देखा गया, वहीं किआ ने 2026 सेल्टोस लॉन्च की और हुंडई ने वेन्यू लाइनअप का नया वेरिएंट पेश किया। यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    2026 किआ सेल्टोस लॉन्च

    किआ मोटर्स ने 2026 सेल्टोस को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह नई एसयूवी कार पूरी तरह से नए स्टाइल, बेहतर फीचर और अपडेट लाइनअप के साथ आती है।

    New Kia Seltos

    नई सेल्टोस गाड़ी की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और चुनिंदा डीलरशिप पर इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। सेल्टोस 2026 मॉडल में पहले की तरह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलना जारी है।

    टाटा पंच फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

    टाटा की माइक्रो एसयूवी कार पंच फेसलिफ्ट के प्रोडक्शन के करीब मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे यह पता चला कि आगामी फेसलिफ्ट मॉडल कैसा होगा। नई तस्वीरों में आगे का डिजाइन दिखा जिसमें शार्प ग्रिल, नया बंपर और नए हेडलैंप्स हैं।

    Tata Punch Facelift

    टाटा ने स्पेसिफिकेशन की जानकारी अभी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आगे और पीछे के डिजाइन में कुछ अपडेट होंगे, और केबिन में केवल मामूली बदलाव होंगे।

    हुंडई वेन्यू का नया वेरिएंट लॉन्च

    हुंडई ने वेन्यू का नया एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट लॉन्च किया, इसकी कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसे एचएक्स 5 और एचएक्स 6 वेरिएंट के बीच पोजिशन किया गया है, इस वेरिएंट के साथ कई फीचर अब ज्यादा किफायती हो गए हैं। हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 प्लस केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मिलेगा।

    Hyundai Venue

    कारदेखो के साथ जुड़े रहें क्योंकि बाकी का महीना काफी रोमांचक रहने वाला है, इस महीने कई महत्वपूर्ण लॉन्च होने की उम्मीद भी है।

