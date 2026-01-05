पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 किआ सेल्टोस लॉन्च, हुंडई वेन्यू का नया वेरिएंट पेश, और नई टाटा पंच टेस्टिंग के दौरान दिखी

पिछले सप्ताह नया लॉन्च, टेस्टिंग मॉडल और एक वेरिएंट अपग्रेड देखा गया

बीते सप्ताह नया वर्ष शुरू हुआ और इस दौरान भारत के कार बाजार में ज्यादा हलचल नहीं थी। पिछले सप्ताह हमें कुछ ही अपडेट देखने मिले। टाटा की आगामी एसयूवी को प्रोडक्शन के करीब अवतार में टेस्ट करते देखा गया, वहीं किआ ने 2026 सेल्टोस लॉन्च की और हुंडई ने वेन्यू लाइनअप का नया वेरिएंट पेश किया। यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

2026 किआ सेल्टोस लॉन्च

किआ मोटर्स ने 2026 सेल्टोस को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह नई एसयूवी कार पूरी तरह से नए स्टाइल, बेहतर फीचर और अपडेट लाइनअप के साथ आती है।

नई सेल्टोस गाड़ी की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और चुनिंदा डीलरशिप पर इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। सेल्टोस 2026 मॉडल में पहले की तरह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलना जारी है।

टाटा पंच फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

टाटा की माइक्रो एसयूवी कार पंच फेसलिफ्ट के प्रोडक्शन के करीब मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे यह पता चला कि आगामी फेसलिफ्ट मॉडल कैसा होगा। नई तस्वीरों में आगे का डिजाइन दिखा जिसमें शार्प ग्रिल, नया बंपर और नए हेडलैंप्स हैं।

टाटा ने स्पेसिफिकेशन की जानकारी अभी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आगे और पीछे के डिजाइन में कुछ अपडेट होंगे, और केबिन में केवल मामूली बदलाव होंगे।

हुंडई वेन्यू का नया वेरिएंट लॉन्च

हुंडई ने वेन्यू का नया एचएक्स 5 प्लस वेरिएंट लॉन्च किया, इसकी कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसे एचएक्स 5 और एचएक्स 6 वेरिएंट के बीच पोजिशन किया गया है, इस वेरिएंट के साथ कई फीचर अब ज्यादा किफायती हो गए हैं। हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 प्लस केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मिलेगा।

कारदेखो के साथ जुड़े रहें क्योंकि बाकी का महीना काफी रोमांचक रहने वाला है, इस महीने कई महत्वपूर्ण लॉन्च होने की उम्मीद भी है।