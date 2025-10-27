सभी
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2025 हुंडई वेन्यू से पर्दा उठा, टाटा सिएरा की लॉन्च टाइमलाइन कंफर्म हुई, मारुति विक्टोरिस से एक फीचर हटा, और बहुत कुछ

    प्रकाशित: अक्टूबर 27, 2025 11:50 am । सोनू

    37 Views
    पिछले सप्ताह नई जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू से पर्दा उठा, टाटा सिएरा की लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि हुई, और मारुति विक्टोरिस की फीचर लिस्ट अपडेट हुई

    Weekly Wrap Up

    हमने पिछले सप्ताह की शुरुआत दिवाली मनाने के साथ की, और जैसा कि उम्मीद थी बीते सप्ताह भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सीन भी धीमा रहा, फिर भी इंडस्ट्री में कुछ दिलचस्प अपडेट्स रहे जो ध्यान देने लायक हैं। पिछले सप्ताह हुंडई ने दूसरी जनरेशन वेन्यू से पर्दा उठाया। टाटा सिएरा की लॉन्च टाइमलाइन कंफर्म हुई, मारुति ने अपनी एसयूवी कार के दो वेरिएंट्स से एक फीचर हटाया, और इसी दौरान टाटा मोटर्स ने नवरात्रि से दिवाली के बीच फेस्टिव सीजन में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। यहां हमने पिछले सप्ताह की सभी टॉप कार न्यूज की लिस्ट बनाई है जिस पर आप भी डालिए एक नजर:

    2025 हुंडई वेन्यू से पर्दा उठा

    2025 Hyundai Venue

    हुंडई इंडिया ने दूसरी जनरेशन 2025 वेन्यू से पर्दा उठाया है। इसे भारत में 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में इस सब-4 मीटर एसयूवी कार को भारत में पहली बार बिना कवर से ढ़के टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, और अब कंपनी ने इसे सभी अपडेट के साथ शोकेस कर दिया है। इसे नया डिजाइन, कई नए फीचर, नए कलर, और नए वेरिएंट नाम दिए गए हैं। यहां देखिए नई वेन्यू के बारे में वह सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

    2025 टाटा सिएरा की लॉन्च टाइमलाइन कंफर्म

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा को भारत की सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसे प्रोडक्शन के करीब कॉन्सेप्ट फॉर्म में ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया गया था, और तभी से हम इसकी वापसी का बेशब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि सिएरा कार नवंबर में वापसी करेगी

    मारुति विक्टोरिस के दो वेरिएंट से एक फीचर हटा

    Maruti Victoris

    मारुति ने विक्टोरिस लाइनअप में एक छोटा सा अपडेट किया है। उसने मिड वेरिएंट्स से लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री को हटा दिया है। इन दोनों वेरिएंट की कीमत बढ़ने की भी अफवाहें थी, लेकिन यह सच नहीं है। इस रिपोर्ट में इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी दी है

    मेड इन इंडिया मारुति कार टोक्यो मोटर शो 2025 में शोकेस होंगी

    Maruti Victoris CBG

    मारुति सुजुकी 30 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले टोक्यो मोटर शो (जापान मोबिलिटी शो) में मेड इन इंडिया मारुति विक्टोरिस का सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) वेरिएंट शोकेस करेगी। इस वर्जन में मौजूदा सीएनजी वेरिएंट जैसा ही पावरट्रेन सेटअप मिलने की उम्मीद है। विक्टोरिस के अलावा, सुजुकी मोटर शो में तीन अन्य मेड इन इंडिया कार भी शोकेस करेगी

    टाटा मोटर्स ने नवरात्रि से दिवाली 2025 के बीच फेस्टिव सेल्स रिकॉर्ड बनाया

    Tata Motors Festive Season Sales Record

    टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि उसने इस साल नवरात्रि से दिवाली के बीच एक लाख से ज्यादा कार बेची, जो पिछले फेस्टिव सीजन की तुलना में सालाना आधार पर 33 प्रतिशत अधिक है। नेक्सन का इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़े में सबसे ज्यादा योगदान रहा। इस दौरान 10,000 से ज्यादा टाटा की इलेक्ट्रिक कार भी बिकी।

