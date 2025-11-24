महिंद्रा थार फेस्ट गोवा 2025: ऑफ-रोड चैलेंज और रोमांच से भरपूर आयोजन में हमारा अनुभव

अगर आपके इंस्टाग्राम फ़ीड में कार से जुड़ी थोड़ी भी जानकारी है, तो आपने महिंद्रा थार को किसी वायरल रील में कुछ ऐसा करते हुए ज़रूर देखा होगा, जिसे देखकर आप भी यही चाहेंगे कि काश आपने ऐसा किया होता। थार की यही खासियत है कि इसका आकर्षण आपको इसे नज़रअंदाज़ करने का मौका नहीं देता। आपको यह पसंद आए या नापसंद आए, लेकिन आप इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। और शायद इसीलिए यह नेमप्लेट महिंद्रा के लिए एक जीवंत विरासत है। आज, इस विरासत के दो गौरवशाली चेहरे हैं, हाल ही में अपडेट की गई 3 डोर थार, और सबसे बड़ी कार - थार रॉक्स, जो कि बन चुकी है इंडियन कार ऑफ द ईयर बनी है।

और सच में, इस उपलब्धि का जश्न मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि इसे समर्पित एक उत्सव मनाया जाए? छह साल के अंतराल के बाद, महिंद्रा ने धमाकेदार वापसी का फैसला किया और उन्होंने वाकई ऐसा ही किया। थार फेस्ट 2025, नागाल्ली हिल्स में आयोजित तीन दिवसीय आयोजन में 31,000 से ज़्यादा प्रशंसकों की उपस्थिति के साथ, ऑफ-रोडिंग, म्यूजिक, खाने-पीने और बीयर का भरपूर आनंद लिया गया। पेश है एक थार-भरी गोवा यात्रा जिसकी मुझे ज़रूरत थी, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी।

थार फेस्ट 2025 पहला दिन: क्लब चैलेंज एक्स ऑक्टोबरफेस्ट

शाम की शुरुआत एक ब्रीफिंग के साथ हुई। दो अखाड़े तैयार थे: एक क्लब चैलेंज के लिए तैयार था और दूसरा ऑक्टोबरफेस्ट के लिए तैयार था। हम ऑटो लवर्स क्लब चैलेंज के लिए सबसे पहले लाइन में खड़े हुए।

इसने बेहद संतोषजनक तरीके से शुद्ध नरसंहार का प्रदर्शन किया। भारी-भरकम मॉडिफाइड विली, जीप और थार, जिनमें खराब ऑफ-रोड टायर लगे थे, एक शिपिंग कंटेनर पर चढ़ गईं और फिर उनके नीचे कबाड़ कारों को कुचल दिया गया। ड्राइवरों के पास क्रम से झंडे चुनने के लिए 10 मिनट का समय था, जबकि 3 से 4 स्पॉटर्स ने वॉरजोन में पिट क्रू की तरह शानदार टीम वर्क दिखाया।

हर कोशिश के साथ, कबाड़ गाड़ियों की छतें ट्रैक को मैटल के ढेर और अप्रत्याशित एंगल में बदलकर इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देती थी। जब कबाड़ गाड़ियां इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती थीं कि आगे बढ़ना संभव नहीं होता था, तो एक क्रेन से गाड़ियों को उठाकर ले जाया जाता था।

ट्रेलर चैलेंज

ड्राइवरों को एक ट्रेलर बांधना था, एक खाई में कूदना था, झंडे इकट्ठा करने थे और किसी तरह बिना फंसे बच निकलना था, ये सब 10 मिनट के अंदर करना था। मुझे ये सब पूरी तरह से अनुभव करने का मौका नहीं मिला। अंत में टीम वायनाड जीपर्स ने विजेता का पुरस्कार जीता, उसके बाद टीम 4x4 बीट्स और टीम मड फाइटर्स उपविजेता रहे।

थार गाला!

ऑक्टोबरफेस्ट अरीना में एक पूरी गैलरी बनाई गई थी जहां थार के कई जनरेशन मॉडल कतार में खड़े थे और अपनी वंशावली दिखा रहे थे कि आखिर क्यों यह इतनी पॉपुलर है। हमने 1953 सीजे 3ए, सीजे 3बी, सीजे 340 डीपी, महिंद्रा क्लासिक, पॉपुलर महिंद्रा अरमाडा, एमएम 550 और थार 700 को डिस्प्ले पर देखा था। हमारे पूर्व मित्र साइरस धाबर को थार के पहले प्रोटोटाइप के सामने खड़े देखना दिलचस्प था, जिसे किसी और ने नहीं, बल्कि उनके दिवंगत पिता बेहराम धाबर ने डिज़ाइन किया था।

दिन का समापन एक म्यूजिकल प्रोग्राम के अनुभव के साथ हुआ, जिसका लेखक को अधिक अनुभव नहीं है, लेकिन बढ़िया भोजन, ड्रिंक्स, क्राउड और अद्भुत संगीत ने माहौल को और भी अधिक रोमांचक बना दिया।

थार फेस्ट 2025 दूसरा दिन: मीडिया ऑफ-रोड चैलेंज

दूसरे दिन हम सुबह जल्दी उठे और खुद को उसी मैदान में पाया जहां पिछले दिन असली एक्शन हुआ था। इस बार, महिंद्रा ने मीडिया के लिए दो खास ऑफ-रोड ट्रेल्स तैयार किए थे, ताकि हम क्लब चैलेंज की मुश्किलों से बचते हुए, कुछ हार्डकोर ऑफ-रोडिंग कर सकें। लेकिन, यह एक प्रतियोगिता थी।

हमें दो समूहों में बांट दिया गया था, और हर एक बारी-बारी से ट्रेल्स पर जा रहा था। मैं उस समूह में शामिल हो गया जिसे पहले आसान ट्रेल पर जाने की योजना थी (या ऐसा मुझे लगा)। कतार में सबसे आखिर में होने का मतलब था कि मुझे कुछ रेस देखने का फ़ायदा था और थोड़ी देर तक घबराहट को शांत रहने देने का नुकसान। और हां, क्या मैंने बताया कि मैं वहां अकेला ऐसा व्यक्ति था जो तकनीकी रूप से दूसरी बार ऑफ-रोडिंग कर रहा था।

ट्रेल 1

पहले ट्रेल में ड्राइवरों को चार मिनट के अंदर दस झंडे इकट्ठा करने थे। लेआउट बेहद ख़ास था। हर झंडा इस तरह लगाया गया था कि थार को तीखे एंगल गड्ढों पर चढ़ना पड़ा, असमान गड्ढों से गुज़रना पड़ा और हिलती-डुलती सतहों पर पकड़ बनाने की कोशिश करनी पड़ी। इनमें से हर झंडे से हमें 10-10 पॉइन्ट्स मिले, और एक बोनस झंडे से 40 पॉइन्ट्स मिले, जिसे मैंने शो शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया था। मैं कुल मिलाकर 80 अंक हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन पूरा सेट नहीं। इस राउंड में समय ने बाजी मार ली।

ट्रेल 2

दूसरे ट्रेल ने गर्मी को और बढ़ा दिया। अब हमें सात झंडे लेने थे और गहरे गड्ढों का जाल बिछा हुआ था। फिर एक ऐसा सेक्शन आया जहां हमें टाइट कोन्स से थार को रिवर्स करना था, जहां हल्का सा धक्का भी पॉइंट्स का नुकसान देता था।

मैंने 4-हाई और 4-लो शिफ्ट्स के साथ समझौता कर लिया था, और थार इसमें सक्षम है। इतनी कि इसने मुझे चुनौती का तेज़ी से सामना करने का आत्मविश्वास दिया। हालांकि, मुझे नहीं पता था कि गणित को सही करना ज़्यादा मुश्किल होगा - चार मिनट के टाइमर को ध्यान में रखते हुए झंडों का सही क्रम तय करना। जल्दबाजी में, मुझे दो पेनल्टी मिलीं और एक गड्ढे से बाहर निकलते समय बम्पर टकरा गया।

मेरा समय फिर से खत्म हो गया, लेकिन रास्ते ने एक बात बिल्कुल साफ़ कर दी: थार वहाँ भी कामयाब होती है जहाँ बाकी सब लड़खड़ाते हैं। यह मज़बूत है, आत्मविश्वास से भरपूर है और चाहे आप लड़खड़ाएँ भी, आप उस थ्रॉटल से बस एक टैप की दूरी पर हैं जिससे थार मुश्किल रास्तों को भी आसानी से पार कर लेगी।

आम गोवा ट्रिप नहीं था ये

गोवा अपने समुद्र तटों, सनसेट और सुसेगाड के लिए जाना जाता है। लेकिन मैं वहां था जहां तपती धूप, धूल उड़ाते टायर, और थार हमें दिखा रही थी कि भारतीय 4x4 संस्कृति में उसकी क्या खासियत है।

आखिरकार, महिंद्रा ने हमारे लिए एक गर्मजोशी भरे सामुदायिक भोज का आयोजन किया, जहां विजेताओं को सम्मानित किया गया, किस्से-कहानियों का आदान-प्रदान हुआ। और जब मैं थकी हुई मांसपेशियों और खुश दिल के साथ वहां बैठा था, तो माइकल जॉर्डन ने मेरे दिमाग में एक बात कही: "मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूं। हर कोई किसी न किसी चीज़ में असफल होता है। लेकिन मैं कोशिश न करना स्वीकार नहीं कर सकता।"

मैंने कोशिश की। मैं बुरी तरह असफल रहा। मैं पूरे रास्ते हंसता रहा। और सच कहूं तो? मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यह महिंद्रा थार फेस्ट गोवा 2025 था - पागलपन, एड्रेनालाईन, रोमांच एक साथ। एक ऐसा उत्सव जो किसी किंवदंती के योग्य हो!