सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    हुंडई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, 55.70 लाख रुपये रखी गई कीमत, डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव के साथ पेश किया गया गड़ा बैटरी पैक

    नई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट में बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जिससे इसकी दावा की गई रेंज बढ़कर 700 किलोमीटर तक हो गई है।

    प्रकाशित: अप्रैल 28, 2026 07:27 pm । भानु

    26 Views
    • Write a कमेंट

    Hyundai Ioniq 5 Facelift

    अपने मास-मार्केट मॉडलों में कई अपडेट के बाद, हुंडई इंडिया ने अब अपने फ्लैगशिप मॉडल, हुंडई आयोनिक 5 का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। आयोनिक 5 फेसलिफ्ट में डिज़ाइन में कुछ बदलाव, कुछ नए फीचर्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले की 72 केडब्ल्यूएच बैटरी की जगह 84 केडब्ल्यूएच की बड़ी बैटरी दी गई है। आइए अब इन अपडेट्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले, आयोनिक 5 की नई कीमतें देखें:

    कीमत

     

    हुंडई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट

    पुरानी हुंडई आयोनिक 5

    कीमत में अंतर

    कीमत

    55.70 लाख रुपये

    46.30 लाख रुपये

    + 9.40 लाख रुपये

    कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार

    नई हुंडई आयोनिक 5 की कीमत में पहले की तुलना में लगभग 10 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण इसका नया पावरट्रेन सेटअप और नए फीचर्स हैं।

    क्या कुछ दिया गया है नया?

    हुंडई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट का सिल्हूट पहले जैसा ही है। फेसलिफ्ट में अंदर और बाहर कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। फ्रंट में, इसे ज्यादा खुले लुक वाला नया बम्पर और नई स्किड प्लेट्स दी गई हैं।

    2026 Hyundai Ioniq 5
    2026 Hyundai Ioniq 5

    साइड से देखने पर, आयेनिक 5 में नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनका कलर ज्यादातर ब्लैक है और उन पर व्हाइट कलर के एक्सेंट दिए गए हैं।

    2026 Hyundai Ioniq 5
    2026 Hyundai Ioniq 5

    पीछे की तरफ, हुंडई ने बंपर को अपडेट किया है, एक नया रूफ स्पॉयलर जोड़ा गया है और वी-शेप की लाइटिंग में कुछ बदलाव किए हैं, जबकि पिक्सल-स्टाइल लाइटिंग सिग्नेचर पहले जैसा ही है।

    2026 Hyundai Ioniq 5 

    कलर विकल्प: अपडेटेड आयोनिक 5 चार कलर: ग्रेविटी गोल्ड मैट, मिडनाइट ब्लैक पर्ल, टाइटन ग्रे और ऑप्टिक व्हाइट में उपलब्ध है।  

    2026 Hyundai Ioniq 5

    अंदर से, आयेनिक 5 अब ओब्सीडियन ब्लैक थीम में उपलब्ध है, जिसने पिछले वाले मॉडल में दिए गए लाइट बेज कलर की जगह ली है। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए पहले की तरह ही दो 12.3 इंच की स्क्रीन दी गई हैं। हुंडई ने स्टीयरिंग व्हील को अपडेट किया है, जो अब 3 स्पोक वाली यूनिट है जिसमें रोशनी से जगमगाता मोर्स कोड डिज़ाइन और हीटिंग फंक्शन दिया गया है।

    2026 Hyundai Ioniq 5

    इसके सेंटर कंसोल को भी अपडेट किया गया है और इसमें सीट हीटिंग और वेंटिलेशन के लिए ज्यादा फिजिकल बटन दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग काफी आसान हो जाती है। हुंडई ने वायरलेस फोन चार्जर की जगह बदल दी है और बेहतर सुविधा के लिए कप होल्डर्स को भी अपडेट किया है। 

    2026 Hyundai Ioniq 5

    फीचर्स की बात करें तो, फेसलिफ्ट मॉडल में हुंडई का कनेक्टेड कार नेविगेशन, कंट्रोलर ओवर-द-एयर अपडेट, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए इन-कार पेमेंट सपोर्ट शामिल किया गया है। हुंडई ने ब्लूलिंक के जरिए रिमोट इमोबिलाइजेशन फीचर भी पेश किया है। अपडेटेड आयोनिक 5 में कुछ नए एडीएएस फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें रियर पार्किंग कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट और साइड पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग शामिल हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    आयोनिक 5 फेसलिफ्ट की अपडेटेड बैटरी स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    84 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    ड्राइवट्रेन

    रियर व्हील ड्राइव*

    पावर

    229 पीएस*

    टॉर्क

    350 एनएम*

    दावाकृत रेंज

    690 किलोमीटर

    हुंडई ने अभी तक भारत में लॉन्च होने वाली आयोनिक 5 फेसलिफ्ट के पावर और टॉर्क के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। ऊपर बताए गए आंकड़े इसके ग्लोबल मॉडल के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, नई आयोनिक 5 पहले से 59 किलोमीटर की ज्यादा रेंज और 12 पीएस ज्यादा पावर देगी।

    कंपेरिजन

    हुंडई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट का मुकाबला किआ ईवी6, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और बीवाईडी सीलॉयन 7 से है। इस कीमत पर मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक को भी एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    हुंडई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, 55.70 लाख रुपये रखी गई कीमत, डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव के साथ पेश किया गया गड़ा बैटरी पैक
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है