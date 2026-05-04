हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 Vs एचएक्स 10: क्या अपनी ज्यादा कीमत को जायज ठहराता है इसका टॉप वेरिएंट? जानिए यहां

प्रकाशित: मई 04, 2026 06:18 pm । भानु

हुंडई ने हाल ही में 2026 एक्सटर फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, जिसके डिजाइन में मामूली बदलाव, कुछ नए फीचर्स और अपडेटेड वेरिएंट लाइनअप शामिल हैं। यह माइक्रो एसयूवी सात वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4+, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है।

इनमें से, एचएक्स 8 प्रीमियम डिज़ाइन, कंफर्ट फीचर्स और बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी के साथ लगभग टॉप-स्पेक मॉडल जैसा लगता है। इससे ऊपर वाले फुल लोडेड एचएक्स 10 है, में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स, और भी प्रीमियम टच और बेहतर इंफोटेनमेंट अनुभव मिलता है।

तो, क्या आपको अच्छी तरह से लोडेड एचएक्स 8 के साथ बने रहना चाहिए, या टॉप-स्पेक एचएक्स 10 के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं:

हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 Vs एचएक्स 10: कीमत

वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल पेट्रोल एएमटी सीएनजी मैनुअल हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 8.36 लाख रुपये 9.08 लाख रुपये 9.41 लाख रुपये हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 - 9.42 लाख रुपये -

कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार

जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक्सटर एचएक्स 10 केवल एक पेट्रोल एएमटी इंजन विकल्प में उपलब्ध है। एचएक्स 8 भी पेट्रोल मैनुअल और सीएनजी मैनुअल विकल्पों के साथ आता है।

एचएक्स 10 पेट्रोल एएमटी की कीमत एचएक्स 8 वेरिएंट से 34,000 रुपये अधिक है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 Vs एचएक्स 10: एक्सटीरियर

बाहर के डिजाइन की बात करें तो, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 दोनों वेरिएंट एक जैसे दिखते हैं।

दोनों वेरिएंट में एच-शेप्ड के एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर बाय-फंक्शन हेडलाइट्स, एक नया ब्लैक ग्रिल और सिल्वर स्किड प्लेट्स दी गई हैं, जो इन्हें एक दमदार लुक देती हैं।

साइड से देखें तो, दोनों वेरिएंट में 15-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इन्हें प्रीमियम लुक देते हैं। एचएक्स 8 और एचएक्स 10 दोनों में ही दमदार ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और रूफ रेल्स दी गई हैं, जो इनके एसयूवी लुक को और भी निखारती हैं।

पीछे की तरफ, दोनों में विंग-शेप स्पॉइलर, सिल्वर स्किड प्लेट और एलईडी टेल लैंप दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रीमियम लुक के लिए इनमें शार्क-फिन एंटीना भी दिया गया है।

एचएक्स 8 वेरिएंट के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं? इस स्टोरी को पढ़ें।

एक्सटीरियर में कुछ एक्सट्रा नहीं:

अगर आप एचएक्स 10 में कुछ नए डिज़ाइन एलिमेंट्स की उम्मीद कर रहे थे, तो आप निराश होंगे। हालांकि, आगे पढ़िए, क्योंकि एचएक्स10 में अन्य महत्वपूर्ण एरिया में कुछ फायदे आपको जरूर मिलेंगे।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 Vs एचएक्स 10: इंटीरियर

दोनों वेरिएंट में नेवी और ग्रे कलर का ड्युअल-टोन केबिन थीम मिलती है। दोनों वेरिएंट में सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इनमें लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर-रैप्ड गियर नॉब और फुटवेल लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं, जो केबिन को प्रीमियम लुक देते हैं।

हालांकि, एचएक्स 10 में एक खास फीचर दिया गया है जो मेटल पैडल है। भले ही यह छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इससे केबिन को थोड़ा स्पोर्टी लुक मिलता है और इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है।

इसके अलावा, दोनों वेरिएंट में फोल्डिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पार्सल ट्रे जैसे कंफर्टेबल फीचर्स भी मिलते हैं।

इसमें आपको सिंगल-पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलती है, जिससे केबिन में हवा बनी रहती है।

चलिए अब फीचर्स सेक्शन की बात करते हैं, जहां एचएक्स 10 में कुछ और बेहतरीन फीचर्स जोड़े गए हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 Vs एचएक्स 10: फीचर्स

एचएक्स 8 पहले से ही कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है, जो इसे लगभग टॉप-स्पेक मॉडल जैसा महसूस कराता है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और आगे-पीछे के स्पीकर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, वायरलेस फोन चार्जर, सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे सुविधाजनक फीचर्स भी मौजूद हैं। साथ ही, इसमें रियर एसी वेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं, जो इस कीमत पर एक संपूर्ण पैकेज सुनिश्चित करते हैं।

एचएक्स 10 में और भी बेहतर फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि 8 इंच का प्रीमियम एचडी ऑडियो-वीडियो नेविगेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो स्टैंडर्ड यूनिट से कहीं अधिक एडवांस्ड लगता है। इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इंफोटेनमेंट और मैप्स के लिए ओटीए अपडेट्स, साथ ही एंड्राइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर भी मिलता है। ये अपडेट्स भले ही छोटे लगें, लेकिन इनसे ओवरऑल अनुभव थोड़ा बेहतर हो जाता है।

एचएक्स 8 के साथ मिलने वाले पैकेज से 90 प्रतिशत खरीदार संतुष्ट होंगे। हालांकि, बाकी 10 प्रतिशत खरीदार बेहतर अनुभव के लिए अतिरिक्त फीचर्स चाहेंगे।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 Vs एचएक्स 10: सेफ्टी

दोनों वेरिएंट में समान सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

इनमें छह एयरबैग, हिल-होल्ड कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्सिंग कैमरा और ड्राइवर रियर-व्यू मॉनिटर शामिल हैं। इसके अलावा, दोनों वेरिएंट में डैशकैम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर वाइपर और वॉशर, और रियर डिफॉगर जैसी प्रैक्टिकल और कंफर्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग को बेहतर बनाते हैं।

स्टैंडर्ड मिलती ​है मन की संतुष्टि:

दिलचस्प बात यह है कि एक्सटर में कई सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, जिससे इसके लोअर वेरिएंट भी सुरक्षा के लिहाज से काफी सक्षम महसूस होते हैं। वेरिएंट के अनुसार फीचर्स देखना चाहते हैं? तो इस रिपोर्ट को पढ़ें।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 8 vs एचएक्स 10: पावरट्रेन

एचएक्स 8 और एचएक्स 10 दोनों में एक ही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है। इस इंजन के साथ आपको मैनुअल और एएमटी दोनों विकल्प मिलते हैं, साथ ही सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध है। ध्यान दें कि एचएक्स 10 केवल पेट्रोल-एएमटी कॉम्बिनेशन में ही उपलब्ध है। स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)

एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो ओपिनियन

2026 हुंडई एक्सटीरियर के फेसलिफ्ट मॉडल का एचएक्स 8 वेरिएंट अधिकांश ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प प्रतीत होता है। इसमें प्रीमियम माइक्रो एसयूवी में मिलने वाली लगभग हर वो चीज मौजूद है जो आप चाहते हैं। इसका लुक प्रीमियम है, फीचर्स से लैस महसूस होता है, कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ आता है, और बजट पर ज्यादा बोझ डाले वेल्यू फॉर मनी फैक्टर के साथ आता है।

दूसरी ओर, एचएक्स 10 उन ग्राहकों के लिए है जो बेहतरीन अनुभव चाहते हैं और किसी भी फीचर से वंचित नहीं रहना चाहते। 34,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करके आपको मुख्य रूप से एक अधिक प्रीमियम इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, इनमें से अधिकांश फीचर्स हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं हैं।

अगर आप कीमत और फीचर्स के बीच बेहतरीन संतुलन चाहते हैं और वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं, तो एचएक्स 8 ज़्यादा बेहतर विकल्प है और समझदारी भरा सौदा लगता है। हालांकि, अगर आप फुल लोडेड वेरिएंट पसंद करते हैं और अतिरिक्त टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड को महत्व देते हैं, तो एचएक्स 10 पर विचार करना उचित होगा। आप इस रिपोर्ट में एचएक्स 10 वेरिएंट की विस्तार से डीटेल्स देख सकते हैं। वहीं, अगर आपका बजट सीमित है, तो आप एचएक्स 6 और एचएक्स 8 वेरिएंट के बीच हमारा डीटेल्ड कंपेरिजन भी देख सकते हैं।