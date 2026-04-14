हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 3: माइक्रो एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: अप्रैल 14, 2026 06:04 pm । सोनू

हाल ही में हुंडई ने एक्सटर फेसलिफ्ट लॉन्च की है, इसे डिजाइन में हल्के-फुल्के बदलाव, अपडेट फीचर लिस्ट, और नए वेरिएंट लाइनअप में पेश किया गया है। अब ये माइक्रो एसयूवी कार सात वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4प्लस, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है।

जहां एचएक्स 2 एक्सटर का एंटी लेवल वेरिएंट है, वहीं बेस मॉडल से ऊपर वाले एचएक्स3 में कई जरूरी फीचर जोड़े गए हैं जो ओवरऑल अनुभव को काफी बेहतर बनाते हैं।

तो क्या आपको हुंडई माइक्रो एसयूवी कार का ज्यादा किफायती बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर एचएक्स 3 के लिए बजट बढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं:

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 3: प्राइस

वेरिएंट पेट्रोल एमटी पेट्रोल एएमटी सीएनजी एमटी हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 5.80 लाख रुपये - 7 लाख रुपये हुंडई एक्सटर एचएक्स 3 6.24 लाख रुपये 6.91 लाख रुपये 7.44 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, पेट्रोल-मैनुअल और सीएनजी-मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत में 44,000 रुपये का अंतर है। एचएक्स 3 में पेट्रोल इंजन के साथ एएमटी का विकल्प भी मिलता है, जिसके लिए 67,000 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। यहां देखिए एचएक्स 3 वेरिएंट में अतिरिक्त पैसों में क्या मिलता है:

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 3: एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों वेरिएंट बिलकुल एक जैसे लगते हैं, दोनों में एक जैसे डिजाइन एलिमेंट्स और स्टाइल है।

एचएक्स 2 और एचएक्स 3 दोनों में एक ब्लैक रेडिएटर ग्रिल और हेलोजन हेडलाइटें दी गई हैं। दोनों वेरिएंट में एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलाइटों का अभाव है, जो आपको टॉप मॉडल्स में मिलती है। हालांकि आपको एक सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है जो ओवरऑल लुक में थोड़ा कंट्रास्ट जोड़ती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इन दोनों वेरिएंट में 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, इनमें बड़े अलॉय व्हील या स्टाइलिश व्हील कवर नहीं मिलते हैं, जो आपको टॉप मॉडल्स में मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट में ओआरवीएम-माउंटेड टर्न इंडिकेटर, रूफ रेल्स और क्लेडिंग का भी अभाव है।

अच्छी बात ये है कि दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललाइटें मिलती हैं। हालांकि, आपको शार्क फिन एंटीना, वाशर के साथ पीछे वाइपर और पीछे स्पॉइलर नहीं मिलता है। इसके अलावा, टेल लैंप्स के बीच एक ग्लॉस ब्लैक इनसर्ट, फॉक्स डिफ्यूजर, और बंपर पर सिल्वर फिनिश एक्सेंट भी मिलता है।

कुल मिलाकर, दोनों वेरिएंट का डिजाइन सिंपल और फंक्शनल है, और एचएक्स3 में अपग्रेड करने पर आपको रोड प्रजेंस और स्टाइल में कोई खास फायदा नहीं मिलता है।

आपकी कार बेस वेरिएंट ही रहती है: एचएक्स 2 से एचएक्स 3 में अपग्रेड करने पर स्टाइल के मामले में कुछ भी नया नहीं मिलता है, और आपकी एक्सटर गाड़ी बाहर से अभी भी बेस मॉडल जैसी ही दिखेगी।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 3: केबिन

केबिन के अंदर फर्क साफ नजर आता है। एचएक्स 2 में पूरी ब्लैक केबिन थीम के साथ बेसिक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। हालांकि यह प्रैक्टिकल है और इसकी देखभाल करना आसान है, लेकिन यह ज्यादा प्रीमियम नहीं लगती है। वहीं एचएक्स 3 में ड्यूल-टोन नेवी और ग्रे केबिन थीम के साथ सेमी-फैब्रिक सीटें दी गई हैं, जिससे केबिन ज्यादा मॉडर्न और अपमार्केट लगता है।

एचएक्स 3 वेरिएंट से आपको एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलती है, जो केबिन को काफी बेहतर बनाती है, साथ ही आगे बैठे लोगों के लिए चार्जिंग विकल्प भी मिलते हैं।

दोनों वेरिएंट में पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ड्राइवर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, लेकिन एचएक्स 3 में अपडेट कलर स्कीम और टचस्क्रीन इंफोटेमेंट सिस्टम का एडवांटेज है।

एचएक्स 2 और एचएक्स 3 दोनों वेरिएंट में लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब, फुटवेल लाइटिंग, और सनरूफ जैसे ज्यादा प्रीमियम एलिमेंट्स का अभाव है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 3: फीचर

एचएक्स 2 काफी बेसिक है और इसमें कई जरूरी फीचर का अभाव है। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्पीकर, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का अभाव है।

एचएक्स 3 का एक्सपीरियंस 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आर एपल कारप्ले (एडॉप्टर के जरिए), आगे और पीछे स्पीकर, और यहां तक कि स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे फीचर जोड़कर बेहतर बनाया गया है। आगे बैठने वाले पैसेंजर को एक टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है।

दोनों वेरिएंट्स में कीलेस एंट्री, आगे पावर विंडो, और मैनुअल एसी मिलती है, लेकिन एचएक्स 3 इंफोटेनमेंट पैकेज के साथ ज्यादा कंप्लिट पैकेज लगता है।

यहां आप हुंडई एक्सटर की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखिए।

आफ्टरमार्केट अपग्रेड की जरूरत नहीं: लगभग 40,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर हुंडई ने एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एक चार्जिंग पोर्ट और यहां तक कि स्पीकर भी दिए हैं। इसलिए, अगर आप एचएक्स 2 को लेकर बाहर से एक टचस्क्रीन यूनिट लगवाने की सोच रहे हैं, तो एचएक्स3 को लेना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड सिस्टम बेहतर और ज्यादा सुरक्षित विकल्प होता है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 3: सेफ्टी

दोनों वेरिएंट में शानदार सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं।

हालांकि, एचएक्स 3 में पीछे पार्किंग कैमरा और एक डे/नाइट आईआरवीएम जैसे कुछ अतिरिक्त काम के फीचर जोड़े गए हैं।

हालांकि बेस मॉडल में पहले से अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, लेकिन एचएक्स 3 में जोड़े गए अतिरिक्त फीचर खासकर नए ड्राइवर के आत्मविश्वास और सुविधा को बढ़ाते हैं।

यहां आप एचएक्स 3 वेरिएंट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। हालांकि, अगर आपको अतिरित फीचर से फर्क नहीं पड़ता है तो आपको बेस मॉडल एचएक्स 2 पर एक नजर डालनी चाहिए।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 3: इंजन

एचएक्स 2 और एचएक्स 3 वेरिएंट में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें पेट्रोल-सीएनजी का विकल्प भी है। एचएक्स 3 में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस भी मिलती है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई एक्सटर का एचएक्स 2 वेरिएंट एक बेस मॉडल के तौर पर अच्छा है, खासकर जब आप किफायती और जरूरी सुरक्षा को अहमियत देते हैं। हालांकि इसमें कुछ बेसिक चीजों की कमी है जो आपको एचएक्स 3 में मिलती है। एचएक्स 3 से एक्सटर गाड़ी के केबिन में फील-गुड फीचर मिलते हैं। करीब 40,000 से 45,000 रुपये ज्यादा देने पर आपको इसमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, बेहतर केबिन डिजाइन, ज्यादा सुविधा और कई जरूरी सेफ्टी अपडेट मिलते हैं। एएमटी का विकल्प मिलने से यह ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है, खासकर उन ग्राहकों को जो ज्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं।

ज्यादातर लोगों के लिए एचएक्स 3 एक ज्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी के बिना कहीं ज्यादा कंप्लिट पैकेज मिलता है। हम आपको एचएक्स 3 वेरिएंट पर अपग्रेड होने की सलाह देंगे।

यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस

फोटो क्रेडिट एचएक्स 2

फोटो क्रेडिट एचएक्स 3