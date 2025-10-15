कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: सितंबर 2025 में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही, मारुति विक्टोरिस को पांचवां स्थान मिला

मॉडल सितंबर 2025 अगस्त 2025 मासिक ग्रोथ वर्तमान मार्केट शेयर(%) मार्केट शेयर (% पिछले वर्ष) सालाना मार्केट शेयर (%) औसत बिक्री (6 महीने)

हुंडई क्रेटा ((क्रेटा इलेक्ट्रिक/क्रेटा एन-लाइन सहित)) 18861 15924 18.44 39.08 36.56 2.52 16424

टोयोटा हाइराइडर 7608 9100 (-16.39) 15.76 10.7 5.06 7146

किआ सेल्टोस 5816 4687 24.08 12.05 13.21 -1.16 5777

मारुति ग्रैंड विटारा 5698 5743 (-0.78) 11.8 21.09 -9.29 6952

मारुति विक्टोरिस 4261 NA NA NA NA NA NA

होंडा एलिवेट 2199 1660 32.46 4.55 5.01 -0.46 1594

टाटा कर्व (कर्व ईवी सहित) 1566 1703 (-8.04) 3.24 7.66 -4.42 2628

फॉक्सवैगन टाइगन 1114 1001 11.28 2.3 3.21 -0.91 1228

स्कोडा कुशाक 769 789 (-2.53) 1.59 1.81 -0.22 801

सिट्रोएन बसॉल्ट 210 7 2900 0.43 0.2 0.23 110

एमजी एस्टर 90 179 (-49.72) 0.18 0.37 -0.19 116

सिट्रोएन एयरक्रॉस 59 45 31.11 0.12 0 0.12 39