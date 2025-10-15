कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: सितंबर 2025 में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही, मारुति विक्टोरिस को पांचवां स्थान मिला

कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: सितंबर 2025 में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही, मारुति विक्टोरिस को पांचवां स्थान मिला
प्रकाशित: अक्टूबर 15, 2025 10:44 pm
नई जीएसटी दर और त्योहारी डिस्काउंट ऑफर के चलते सितंबर में सेगमेंट की कुल मांग मासिक आधार पर 18 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी
सितंबर 2025 में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार रही। वहीं टोयोटा हाइराइडर और किआ सेल्टोस को सेगमेंट में क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान मिला। नई लॉन्च हुई 2025 मारुति विटोरिस पांचवें नंबर पर रही।
यहां देखिए सितंबर 2025 में किस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की कितनी यूनिट बिकी:
|
मॉडल
|
सितंबर 2025
|
अगस्त 2025
|
मासिक ग्रोथ
|
वर्तमान मार्केट शेयर(%)
|
मार्केट शेयर (% पिछले वर्ष)
|
सालाना मार्केट शेयर (%)
|
औसत बिक्री (6 महीने)
|
हुंडई क्रेटा ((क्रेटा इलेक्ट्रिक/क्रेटा एन-लाइन सहित))
|
18861
|
15924
|
18.44
|
39.08
|
36.56
|
2.52
|
16424
|
टोयोटा हाइराइडर
|
7608
|
9100
|
(-16.39)
|
15.76
|
10.7
|
5.06
|
7146
|
किआ सेल्टोस
|
5816
|
4687
|
24.08
|
12.05
|
13.21
|
-1.16
|
5777
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
5698
|
5743
|
(-0.78)
|
11.8
|
21.09
|
-9.29
|
6952
|
मारुति विक्टोरिस
|
4261
|
NA
|
NA
|
NA
|
NA
|
NA
|
NA
|
होंडा एलिवेट
|
2199
|
1660
|
32.46
|
4.55
|
5.01
|
-0.46
|
1594
|
टाटा कर्व (कर्व ईवी सहित)
|
1566
|
1703
|
(-8.04)
|
3.24
|
7.66
|
-4.42
|
2628
|
फॉक्सवैगन टाइगन
|
1114
|
1001
|
11.28
|
2.3
|
3.21
|
-0.91
|
1228
|
स्कोडा कुशाक
|
769
|
789
|
(-2.53)
|
1.59
|
1.81
|
-0.22
|
801
|
सिट्रोएन बसॉल्ट
|
210
|
7
|
2900
|
0.43
|
0.2
|
0.23
|
110
|
एमजी एस्टर
|
90
|
179
|
(-49.72)
|
0.18
|
0.37
|
-0.19
|
116
|
सिट्रोएन एयरक्रॉस
|
59
|
45
|
31.11
|
0.12
|
0
|
0.12
|
39
|
कुल
|
48251
|
40838
|
18.15
|
91.1
|
|
|
-
सितंबर 2025 में 18,000 से ज्यादा यूनिट के साथ हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार रही, जिसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन दोनों की बिक्री शामिल है। अगस्त 2025 की तुलना में हुंडई ने 2900 यूनिट अधिक बेची और इसकी मासिक ग्रोथ 18.4 प्रतिशत रही।
-
-
सितंबर 2025 में टोयोटा हाइराइडर दूसरे नंबर पर रही, हालांकि इसकी मासिक बिक्री 16 प्रतिशत से ज्यादा कम हुई।
-
सितंबर 2025 में किआ सेल्टोस ने मारुति ग्रैंड विटारा को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी का खिताब अपने नाम किया। पिछले महीने इसकी 5800 से ज्यादा यूनिट बिकी और इसकी मासिक ग्रोथ 24 प्रतिशत रही।
-
मारुति ग्रैंड विटारा एक पोजिशन नीचे खिसक गई, लेकिन सितंबर 2025 में इसकी बिक्री 5600 यूनिट से ज्यादा रही। इसकी पिछले छह महीनों की औसत बिक्री करीब 7000 यूनिट है।
-
-
मारुति विक्टोरिस ने इस सितंबर में लॉन्च होने के बाद पहले महीने ही 4200 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। आने वाले महीनों में इसका प्रदर्शन कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में विस्तार से यहां देखें।
-
होंडा एलिवेट की अगस्त 2025 की तुलना में सितंबर 2025 में मासिक ग्रोथ सबसे ज्यादा 32 प्रतिशत से अधिक रही।
-
सितंबर 2025 में टाटा कर्व (आईसीई और ईवी वर्जन समेत) की बिक्री में मासिक आधार पर 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। कंपनी इसकी महज 1566 यूनिट बेच पाई।
-
अगस्त 2025 की तुलना में सितंबर 2025 में फॉक्सवैगन टाइगन की 113 यूनिट ज्यादा बिकी और इसकी मासिक ग्रोथ 11 प्रतिशत रही।
-
सितंबर 2025 में कुशाक की अगस्त (789 यूनिट) की तुलना में 20 यूनिट कम बिकी।
-
अगस्त में सिट्रोएन बसॉल्ट की जहां महज 7 यूनिट बिकी थी, वहीं सितंबर में इस एसयूवी कूपे की 210 यूनिट बिकी। अगस्त 2025 की तुलना में सितंबर में एयरक्रॉस की 14 यूनिट ज्यादा बिकी। हाल ही में बसॉल्ट और एयरक्रॉस को अपडेट किया गया है और इनके नए टॉप मॉडल उतारे गए हैं। इनकी विस्तार से जानकारी आप नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।
-
-
-
-
-
सितंबर 2025 में एमजी एस्टर की महज 90 यूनिट बिकी, जबकि अगस्त में इसकी 179 यूनिट बिकी थी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री में करीब 49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।