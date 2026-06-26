हुंडई क्रेटा एन लाइन एन8 वेरिएंट हुआ बंद

प्रकाशित: जून 26, 2026 03:36 pm । सोनू

हुंडई इंडिया ने क्रेटा एन लाइन का एन8 वेरिएंट बंद कर दिया है और इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। पहले क्रेटा एन लाइन दो वेरिएंट: एन8 और एन10 में उपलब्ध थी, जिसमें एन8 स्पोर्टी क्रेटा गाड़ी का बेस मॉडल था। अब यह केवल एक वेरिएंट एन10 में उपलब्ध है। इसकी कीमत और डिटेल्स नीचे दी गई है:

हुंडई क्रेटा एन लाइन: मौजूदा लाइनअप

बिक्री के लिए उपलब्ध क्रेटा एन लाइन की कीमत इस प्रकार है:

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एन10 एमटी 19.03 लाख रुपये एन10 डीसीटी 19.95 लाख रुपये

*ड्यूल-टोन कलर के लिए आपको अतिरिक्त 14,500 रुपये देने होंगे

एन8 वेरिएंट की कीमत 17.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी, जो एन10 से 1.20 लाख रुपये कम थी।

क्रेटा एन लाइन असल में क्रेटा कार का एक स्पोर्टी वर्जन है, जिसे दमदार ड्राइविंग के लिए बनाया गया है। इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिसमें लाल ब्रेक कैलिपर्स, बॉडी पर लाल हाइलाइट्स, ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स और स्पोर्टी डिटेलिंग के साथ पूरा ब्लैक केबिन शामिल है। इसके चेसिस और स्टीयरिंग व्हील में भी बदलाव किया गया है, जिससे इसका ड्राइविंग अनुभव ज्यादा मजेदार हो जाता है। आइए अब इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

हुंडई क्रेटा एन लाइन: फीचर और सेफ्टी

क्रेटा एन लाइन में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, पीछे विंडो सनशेड, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए क्रेटा एन लाइन में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

एन8 में क्या नहीं था? एन8 में ड्यूल 10.25-इंच डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, बोस साउंड सिस्टम, ड्यूल कैमरा डैश कैम, और एडीएएस जैसे कुछ फीचर नहीं थे, जो एन10 में दिए गए हैं।

हुंडई क्रेटा एन लाइन: इंजन

क्रेटा एन लाइन में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 160 पीएस टॉर्क 253 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

हुंडई क्रेटा एन लाइन को स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, फोक्सवैगन टाइगन, किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर और टाटा सिएरा के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है, क्योंकि इन सभी में टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

संदर्भ के लिए क्रेटा एन-लाइन एन10 की फोटो का इस्तेमाल किया गया है