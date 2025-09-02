हुंडई क्रेटा किंग वेरिएंट 17.89 लाख रुपये में लॉन्च, किंग नाइट और किंग लिमिटेड एडिशन भी हुए पेश
क्रेटा किंग में बड़े 18-इंच अलॉय व्हील, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट और ड्यूल-जोन ऑटो एसी के लिए टच पेनल जैसे कुछ नए फीचर दिए गए हैं
-
किंग वेरिएंट में नया ‘ब्लैक मैट’ एक्सटीरियर कलर दिया गया है और यह रेगुलर क्रेटा का नया टॉप मॉडल है।
-
किंग वेरिएंट के नए फीचर में ऊपर बताई चीजों के अलावा ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक डैशकैम, और एक सीटबैक रिट्रेक्टेबल ट्रे दी गई है।
-
किंग लिमिटेड एडिशन में सीटबेल्ट कवर, हेडरेस्ट कुशन, मैट और चाबी कवर जैसे एलिमेंट्स पर नई ‘किंग’ ब्रांडिंग दी गई है।
-
किंग नाइट में किंग वेरिएंट वाले फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें 18-इंच ब्लैक व्हील और ‘नाइट’ बैजिंग दी गई है।
हुंडई क्रेटा को भारत में 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके को खास बनाने के लिए कंपनी ने कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के कुछ नए वेरिएंट्स पेश किए गए हैं, जिन्हें ‘किंग’, ‘किंग नाइट’ और ‘किंग लिमिटेड एडिशन’ नाम से पेश किया गया है। इसके साथ ही, कंपनी ने क्रेटा और क्रेटा एन लाइन में कुछ नए फीचर भी जोड़े हैं, जिससे ये पहले से ज्यादा फीचर से भरपूर हो गई है। यहां देखिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी:
हुंडई क्रेटा किंग
जैसा कि पहले बताया, किंग वेरिएंट रेगुलर क्रेटा का नया टॉप मॉडल है और इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी के नए ‘ब्लैक मैट’ कलर थीम में पेश किया गया है। यहां देखिए क्रेटा के नए किंग वेरिएंट की कीमत:
|
वेरिएंट
|
इंजन विकल्प
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
|
एमटी
|
सीवीटी
|
एमटी
|
एटी
|
एमटी
|
डीसीटी
|
किंग (नया)
|
17.89 लाख रुपये
|
19.35 लाख रुपये
|
19.47 लाख रुपये
|
20.42 लाख रुपये
|
–
|
20.61 लाख रुपये
इसमें शामिल नए फीचर की लिस्ट इस प्रकार है:
|
एक्सटीरियर
|
केबिन
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
हुंडई क्रेटा किंग नाइट
हुंडई क्रेटा किंग नाइट ब्लैक थीम के साथ आती है और मैट ब्लैक अलॉय व्हील और नाइट चिन्ह दिया गया है, ये दोनों ही इसके लिए खास है। अन्य फीचर किंग वेरिएंट के समान है। यहां देखिए क्रेटा किंग नाइट की प्राइस लिस्ट:
|
वेरिएंट
|
इंजन विकल्प
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
|
एमटी
|
सीवीटी
|
एमटी
|
एटी
|
एमटी
|
डीसीटी
|
किंग नाइट (नया)
|
–
|
19.49 लाख रुपये
|
–
|
20.92 लाख रुपये
|
–
|
–
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि किंग नाइट रेगुलर नाइट वेरिएंट के साथ उपलब्ध है, जिसे 4 सितंबर 2025 में पेश किया गया था।
हुंडई क्रेटा किंग लिमिटेड एडिशन
कंपनी का कहना है कि हुंडई क्रेटा किंग लिमिटेड एडिशन को भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्राहकों के लिए पेश किया गया है। इसमें टॉप मॉडल किंग वाले फीचर मिलेंगे, लेकिन इसमें कई डिजाइन एलिमेंट्स पर एक्सक्लूसिव ‘किंग’ बैजिंग मिलेगी। इन एलिमेंट्स पर ‘किंग’ बैजिंग मिलेगी:
-
सीटबेल्ट कवर
-
हेडरेस्ट कुशन
-
मैट
-
चाबी कवर
यहां देखिए इसकी कीमत:
|
वेरिएंट
|
इंजन विकल्प
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
|
एमटी
|
सीवीटी
|
एमटी
|
एटी
|
एमटी
|
डीसीटी
|
किंग लिमिटेड एडिशन
|
–
|
19.64 लाख रुपये
|
–
|
20.92 लाख रुपये
|
–
|
–
हुंडई क्रेटा एन लाइन
हुंडई क्रेटा एन लाइन को भी अपडेट किया गया है और इसके सभी वेरिएंट में ये फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं:
-
ड्यूल-जोन ऑटो एसी
-
वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले
-
डैशकैम
यहां देखिए स्पोर्टी क्रेटा कार की नई प्राइस लिस्ट:
|
वेरिएंट
|
इंजन विकल्प
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
|
एमटी
|
डीसीटी
|
एन8
|
–
|
19.70 लाख रुपये
|
एन10
|
18.46 लाख रुपये
|
20.66 लाख रुपये
-
हुंडई ने क्रेटा के पहले से उपलब्ध कुछ वेरिएंट को ड्यूल-जोन ऑटो एसी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, डैशकैम और 18-इंच अलॉय व्हील से लैस किया है।
-
वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले एक वायरलेस एडेप्टर के माध्यम से उपलब्ध है, जो इन वेरिएंट के साथ मुफ्त उपलब्ध है।
इंजन
हुंडई क्रेटा तीन इंजन विकल्प में उपलब्ध है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
|
इंजन
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
पावर
|
115 पीएस
|
116 पीएस
|
160 पीएस
|
टॉर्क
|
144 एनएम
|
250 एनएम
|
253 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी / सीवीटी
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
7-स्पीड डीसीटी
*सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
हुंडई क्रेटा एन लाइन में समान 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, लेकिन इसमें अतिरिक्त मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।
कंपेरिजन
हुंडई क्रेटा और क्रेटा एन लाइन का मुकाबला किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।
सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।