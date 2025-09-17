अगस्त 2025 कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: हुंडई क्रेटा को मिले सबसे ज्यादा बिक्री के आंकड़े, पूरे सेगमेंट की बिक्री में देखी गई गिरावट
प्रकाशित: सितंबर 17, 2025 02:52 pm
अगस्त 2025 का कार सेल्स डेटा जारी हो चुका है और भारत में सभी सेगमेंट में से सबसे ज्यादा कॉम्टिपशन वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का सेल्स डेटा भी सामने आ चुका है। इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा,टोयोटा हाइराइडर,मारुति ग्रैंड विटारा,किआ सेल्टोस और टाटा कर्व जैसी कारें मौजूद हैं और अगस्त 2025 में कौनसी कार को मिले कितने बिक्री के आंकड़े,ये आप जानेंगे आगे:
|
मॉडल
|
अगस्त 2025 की बिक्री
|
जुलाई 2025 की बिक्री
|
मासिक वृद्धि (% में)
|
वर्तमान मार्केट शेयर(% में)
|
पिछले वर्ष का मार्केट शेयर(% में)
|
सालाना मार्केट शेयर (% में)
|
6 महीने की औसत बिक्री (यूनिट्स में)
|
हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक समेत)
|
15924
|
16898
|
-5.76
|
38.99
|
35.98
|
3.01
|
16489
|
टोयोटा हाइराइडर
|
9100
|
8814
|
3.24
|
22.28
|
9.51
|
12.77
|
6349
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
5743
|
6373
|
-9.88
|
14.06
|
23.52
|
-9.46
|
7773
|
किआ सेल्टोस
|
4687
|
6010
|
-22.01
|
11.47
|
14.21
|
-2.74
|
6071
|
टाटा कर्व (कर्व ईवी समेत)
|
1703
|
2005
|
-15.06
|
4.17
|
7.68
|
-3.51
|
2924
|
होंडा एलिवेट
|
1660
|
1395
|
18.99
|
4.06
|
3.22
|
0.84
|
1561
|
फोक्सवैगन टाइगन
|
1001
|
1327
|
-24.56
|
2.45
|
2.8
|
-0.35
|
1273
|
स्कोडा कुशाक
|
789
|
901
|
-12.43
|
1.93
|
2.28
|
-0.35
|
842
|
एमजी एस्टर
|
179
|
48
|
272.91
|
0.43
|
0.58
|
-0.15
|
130
|
सिट्रोएन एयरक्रॉस
|
45
|
67
|
-32.83
|
0.11
|
0
|
0.11
|
38
|
सिट्रोएन बसाल्ट
|
7
|
178
|
-96.06
|
0.01
|
0.08
|
-0.07
|
115
|
कुल
|
40838
|
44016
|
-7.22
|
|
|
|
- अगस्त 2025 में इसे सेगमेंट में कारों की बिक्री कम ही रही जहां जुलाई 2025 में बिकी 44,016 यूनिट्स के मुकाबले अगस्त 2025 में केवल 40,838 यूनिट्स बिकी है जिससे मासिक बिक्री में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।
- हुंडई क्रेटा जिसका रेगुलर वर्जन,क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक बिक्री के लिए उपलब्ध है,ये काफी लंबे समय से बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी रही है और अगस्त 2025 में भी ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी रही। जुलाई 2025 के मुकाबले अगस्त 2025 में इसकी 964 यूनिट्स कम बिकी मगर इसका सालाना मार्केट शेयर 3 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- सालाना मार्केट शेयर ग्रोथ की बात करें तो टोयोटा हाइराइडर अगस्त 2025 में इसे 12 प्रतिशत की ग्रोथ मिली है जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। अगस्त 2025 में इसकी 9,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी जो जुलाई 2025 के मुकाबले 3 प्रतिशत ज्यादा थी।
- मारुति ग्रैंड विटारा 5,500 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री और डिस्पैच के साथ इस सूची में सबसे निचले स्थान पर रही। हालांकि, इसकी मासिक बिक्री और सालाना ग्रोथ दोनों में 9 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई है।
- अगस्त 2025 में किआ सेल्टोस की मासिक बिक्री में भी 22 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी इसकी केवल 4,687 यूनिट्स ही बेच सकी, जो जुलाई 2025 की बिक्री से 1,163 यूनिट्स कम है।
- टाटा कर्व जिसमें आईसीई (इंटरनल कम्बशन इंजन) और ईवी दोनों मॉडल शामिल हैं, की मासिक बिक्री में 15 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। टाटा ने अगस्त 2025 में 1,703 यूनिट्स बेचीं, जो जुलाई 2025 में हुई बिक्री से 302 यूनिट्स कम है।
- इस सेगमेंट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि होंडा ने जुलाई 2025 की तुलना में अगस्त 2025 में एलिवेट की 265 ज़्यादा यूनिट्स बेचीं, जिससे मासिक बिक्री में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, इसकी वार्षिक बिक्री अगस्त 2024 के समान ही रही।
- फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक कॉम्पैक्ट एसयूवी की मासिक बिक्री में क्रमशः 24 प्रतिशत और 12 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। जहां फोक्सवैगन ने टाइगन की 1,001 यूनिट्स बेचीं, जबकि स्कोडा कुशाक की 789 यूनिट्स ही बेच पाई।
- एमजी ने जुलाई 2025 में एस्टर की केवल 48 यूनिट्स बेची थीं, लेकिन अगस्त 2025 में कॉम्पैक्ट एसयूवी की 179 यूनिट्स बेची जिससे इसकी बिक्री में सुधार हुआ है और 250 प्रतिशत से अधिक की मासिक वृद्धि दर्ज की।
- अगस्त 2025 की बिक्री में सिट्रोएन बसाल्ट और सिट्रोएन एयरक्रॉस क्रमशः 45 और 7 यूनिट्स की बिक्री के साथ अंतिम स्थान पर रहीं।
भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी की अगस्त 2025 की बिक्री के आंकड़ों पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।