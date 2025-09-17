अगस्त 2025 कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: हुंडई क्रेटा को मिले सबसे ज्यादा बिक्री के आंकड़े, पूरे सेगमेंट की बिक्री में देखी गई गिरावट

6 Views

प्रकाशित: सितंबर 17, 2025 02:52 pm । भानु

अगस्त 2025 का कार सेल्स डेटा जारी हो चुका है और भारत में सभी सेगमेंट में से सबसे ज्यादा कॉम्टिपशन वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का सेल्स डेटा भी सामने आ चुका है। इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा,टोयोटा हाइराइडर,मारुति ग्रैंड विटारा,किआ सेल्टोस और टाटा कर्व जैसी कारें मौजूद हैं और अगस्त 2025 में कौनसी कार को मिले कितने बिक्री के आंकड़े,ये आप जानेंगे आगे:

मॉडल अगस्त 2025 की बिक्री जुलाई 2025 की बिक्री मासिक वृद्धि (% में) वर्तमान मार्केट शेयर(% में) पिछले वर्ष का मार्केट शेयर(% में) सालाना मार्केट शेयर (% में) 6 महीने की औसत बिक्री (यूनिट्स में) हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक समेत) 15924 16898 -5.76 38.99 35.98 3.01 16489 टोयोटा हाइराइडर 9100 8814 3.24 22.28 9.51 12.77 6349 मारुति ग्रैंड विटारा 5743 6373 -9.88 14.06 23.52 -9.46 7773 किआ सेल्टोस 4687 6010 -22.01 11.47 14.21 -2.74 6071 टाटा कर्व (कर्व ईवी समेत) 1703 2005 -15.06 4.17 7.68 -3.51 2924 होंडा एलिवेट 1660 1395 18.99 4.06 3.22 0.84 1561 फोक्सवैगन टाइगन 1001 1327 -24.56 2.45 2.8 -0.35 1273 स्कोडा कुशाक 789 901 -12.43 1.93 2.28 -0.35 842 एमजी एस्टर 179 48 272.91 0.43 0.58 -0.15 130 सिट्रोएन एयरक्रॉस 45 67 -32.83 0.11 0 0.11 38 सिट्रोएन बसाल्ट 7 178 -96.06 0.01 0.08 -0.07 115 कुल 40838 44016 -7.22

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी की अगस्त 2025 की बिक्री के आंकड़ों पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।