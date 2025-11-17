सभी
    अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार: हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस टॉप पर रही, देखिए बाकी गाड़ी को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

    प्रकाशित: नवंबर 17, 2025 06:11 pm । सोनू

    इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट और टाटा कर्व ही ऐसी कार है जिनकी मासिक बिक्री में गिरावट देखी गई

    Compact SUV sales October 2025

    भारत में इन दिनों कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट की मांग सबसे ज्यादा है और 25 नवंबर को इस सेगमेंट में 2025 टाटा सिएरा की नई एंट्री होने जा रही है। हुंडई क्रेटा ने लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना दबदबा बना रखा है, लेकिन अक्टूबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि नई मारुति विक्टोरिस क्रेटा को चुनौती देने के लिए तैयार है।

    अक्टूबर में इस सेगमेंट की मासिक ग्रोथ 40 प्रतिशत रही और सितंबर की तुलना में करीब 20,000 एसयूवी अधिक बिकी। यहां देखिए सेगमेंट में किस गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया:

    मॉडल

    अक्टूबर 2025

    सितंबर 2025

    मासिक ग्रोथ (%)

    वर्तमान मार्केट शेयर (%)

    पिछले साल का मार्केट शेयर (%)

    सालाना मार्केट शेयर (%)

    औसत बिक्री (6 महीने)

    हुंडई क्रेटा

    18381

    18861

    -2.54

    27.06

    41.33

    -14.27

    16558

    मारुति विक्टोरिस

    13496

    4261

    217

    टोयोटा हाइराइडर

    11555

    7608

    51.87

    17.01

    11.27

    5.74

    7533

    मारुति ग्रैंड विटारा

    10409

    5698

    82.67

    15.32

    17.37

    -2.05

    6166

    किआ सेल्टोस

    7130

    5816

    22.59

    10.49

    14.9

    -4.41

    5659

    होंडा एलिवेट

    2186

    2199

    -0.59

    3.21

    2.27

    0.94

    1548

    फॉक्सवैगन टाइगन

    1560

    1114

    40.03

    2.29

    2.8

    -0.51

    1149

    टाटा कर्व

    1432

    1566

    -8.55

    2.1

    7.64

    -5.54

    2258

    स्कोडा कुशाक

    1219

    769

    58.51

    1.79

    1.9

    -0.11

    780

    सिट्रोएन एयरक्रॉस

    227

    59

    284.74

    0.33

    0

    0.33

    37

    सिट्रोएन बसॉल्ट

    217

    210

    3.33

    0.31

    0.16

    0.15

    128

    एमजी एस्टर

    102

    90

    13.33

    0.15

    0.32

    -0.17

    100

    कुल

    67914

    48251

    40.75

     

     

     

     

    Hyundai Creta Electric

    • हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार रही, हालांकि अक्टूबर 2025 में इसकी मासिक बिक्री में मामूली 2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। पिछले महीने क्रेटा की 18,000 से अधिक यूनिट बिकी, जिसमें क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन की बिक्री भी शामिल है।

    Maruti Victoris

    • जहां क्रेटा कई पावरट्रेन में उपलब्ध है, वहीं नई मारुति विक्टोरिस केवल आईसीई वर्जन में मिलती है, अक्टूबर 2025 में इसकी 13000 से अधिक यूनिट बिकी और 217 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विक्टोरिस ने ग्रैंड विटारा को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का खिताब अपने नाम किया। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आने वाले महीनों में यह क्रेटा से टॉप पोजिशन छीनने में कामयाब हो पाती है या नहीं।

    Toyota Hyryder

    • टोयोटा हाइराइडर ग्रैंड विटारा का रीबैज वर्जन है और अक्टूबर 2025 में इसकी 11000 से अधिक यूनिट बिकी। इसकी मासिक आधार पर करीब 3900 यूनिट अधिक बिकी, और इसकी मासिक ग्रोथ 52 प्रतिशत रही।

    • मारुति ग्रैंड विटारा चौथे नंबर पर रही और इसने किआ सेल्टोस को पीछे छोड़ा। पिछले महीने इसकी 10409 यूनिट बिकी। सितंबर की तुलना में अक्टूबर 2025 में इसकी मासिक आधार पर बिक्री में करीब 82 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    Kia Seltos

    • किआ सेल्टोस की मासिक ग्रोथ 22 प्रतिशत से अधिक रही। अक्टूबर 2025 में कोरियन कार कंपनी ने सेल्टोस की 7000 से अधिक यूनिट बेची, हालांकि ग्रैंड विटारा के आगे निकल जाने के कारण यह एक स्थान नीचे खिसक गई। नई जनरेशन सेल्टोस को भारत में 2026 में लॉन्च किया जा सकता है और इस दिसंबर में इसका ग्लोबल डेब्यू होगा

    Honda Elevate

    • होंडा एलिवेट की 2000 यूनिट से अधिक बिक्री के साथ पोजिशन स्थिर रही, हालांकि इसकी मासिक आधार पर बिक्री में एक प्रतिशत से कम की गिरावट दर्ज हुई।

    • फॉक्सवैगन टाइगन ने अक्टूबर 2025 में 1560 यूनिट बिक्री के साथ टाटा कर्व को पीछे छोड़ा। सितंबर 2025 की तुलना में इसकी मासिक बिक्री में करीब 40 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज हुई।

    Tata Curvv front three quarters

    • टाटा कर्व की 1400 से अधिक यूनिट बिकी और इसकी बिक्री में सितंबर की तुलना में करीब 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी बिक्री में कर्व और कर्व ईवी दोनों की सेल्स शामिल है।

    • अक्टूबर 2025 में स्कोडा ने कुशाक की 1200 से अधिक यूनिट डिलीवर की और इसकी मासिक बिक्री में करीब 59 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अब आप लाल कलर की कुशाक कार नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने कुशाक के अलावा दो अन्य मॉडल को लाल कलर में बंद कर दिया है

    Citroen Aircross X

    • अक्टूबर 2025 में सेगमेंट में सिट्रोएन एयरक्रॉस की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही। हाल ही में इस एसयूवी को अपडेट मिला है और इसके बाद इसकी मासिक ग्रोथ 285 प्रतिशत रही। पिछले महीने इसकी 200 यूनिट से अधिक बिकी जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 59 यूनिट था। वहीं सिट्रोएन बसॉल्ट की 200 यूनिट से अधिक बिक्री के साथ मासिक ग्रोथ करीब 3 प्रतिशत रही।

    MG Astor

    • एमजी एस्टर इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर रही। अक्टूबर 2025 में एमजी एसयूवी कार की 100 से अधिक यूनिट बेचने में कामयाब हुई।

    मारुति ग्रैंड विटारा पर अपना कमेंट लिखें

