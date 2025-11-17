अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार: हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस टॉप पर रही, देखिए बाकी गाड़ी को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

जहां क्रेटा कई पावरट्रेन में उपलब्ध है, वहीं नई मारुति विक्टोरिस केवल आईसीई वर्जन में मिलती है, अक्टूबर 2025 में इसकी 13000 से अधिक यूनिट बिकी और 217 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विक्टोरिस ने ग्रैंड विटारा को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का खिताब अपने नाम किया। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आने वाले महीनों में यह क्रेटा से टॉप पोजिशन छीनने में कामयाब हो पाती है या नहीं।