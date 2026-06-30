2026 टाटा सिएरा ईवी की कितनी होगी कीमत? यहां देखें हमारा एनालिसिस!

प्रकाशित: जून 30, 2026 02:33 pm । स्तुति

टाटा मोटर्स अपनी नई सिएरा ईवी को भारत में आज लॉन्च करने जा रही है। इस गाड़ी की सही कीमत लॉन्चिंग के बाद साझा की जा सकती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से जुड़ी कई अहम जानकारियां हमें पता है। टाटा मोटर्स के लाइनअप में इसे कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच में पोजिशन किया जाएगा। सिएरा ईवी कंपनी के पोर्टफोलियो में एक अहम कमी को पूरा करेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) मार्केट में अपनी जगह बनाएगी।

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, मारुति ई विटारा, टोयोटा एबेला और विनफास्ट वीएफ7 से रहेगा। टाटा सिएरा ईवी का सेगमेंट में अपनी प्रतिद्व्न्दियों से कड़ा मुकाबला रहेगा, हमें लगता है कि सिएरा ईवी की कीमत कुछ इस प्रकार रखी जा सकती है :-

टाटा सिएरा ईवी : संभावित कीमत

टाटा मोटर्स अपनी सिएरा ईवी को 6 वेरिएंट में पेश कर सकती है। इसकी कीमत 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जो कि कर्व ईवी के बेस अकंपलिश्ड एक्स 55 वेरिएंट (16.99 लाख रुपये) से एक लाख रुपये ज्यादा होगी। टाटा कर्व ईवी की 55 केडब्लूएच बैटरी यूनिट के मुकाबले सिएरा ईवी के बेस वेरिएंट में बड़ा 65 केडब्लूएच बैटरी पैक मिलने की संभावनाएं है, जिससे इसकी ज्यादा कीमत का कारण समझा जा सकता है।

हम जानते हैं कि सिएरा ईवी के टॉप वेरिएंट में हैरियर ईवी वाला क्यूडब्लूडी डुअल-मोटर सेटअप मिलेगा, और इसमें बड़ा 75 केडब्लूएच बैटरी पैक भी दिया जा सकता है। यह इसे कीमत के मामले में हैरियर ईवी के करीब ला सकता है।

यहां देखें टाटा सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट की संभावित कीमतें :-

संभावित वेरिएंट 65 केडब्लूएच 75 केडब्लूएच एडवेंचर 18 लाख रुपये - एडवेंचर एस 19 लाख रुपये 20 लाख रुपये फियरलेस 21 लाख रुपये 22 लाख रुपये फियरलेस प्लस 23 लाख रुपये 24 लाख रुपये फियरलेस प्लस क्यूडब्लूडी - 25 लाख रुपये एम्पावर्ड - 26 लाख रुपये एम्पावर्ड क्यूडब्लूडी 27.50 लाख रुपये

*अनुमानित कीमत और वेरिएंट; असल जानकारी अलग हो सकती है

बता दें कि कर्व ईवी की कीमत 16.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, जबकि हैरियर ईवी की प्राइस 21.49 लाख रुपये से शुरू होकर 30.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। सिएरा ईवी को इन दोनों टाटा एसयूवी के बीच में पोजिशन किया जाएगा।

फीचर और सेफ्टी

नई टाटा सिएरा ईवी में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ तीन डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर, एयर प्यूरीफायर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर भी मिलेंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो पार्क असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

इसमें हैरियर वाले ऑटो पार्क असिस्ट डिजिटल आईआरवीएम, और समन मोड जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार होने के नाते इसमें कई ईवी-स्पेसिफिक फीचर जैसे व्हीकल 2 लोड (वी2एल) और व्हीकल 2 व्हीकल (वी2वी) भी दिए जा सकते हैं।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

जारी हुए पिछले टीजर में टाटा मोटर्स ने खुलासा किया था कि सिएरा ईवी में हैरियर ईवी की तरह डुअल-मोटर क्यूडब्लूडी सेटअप दिया जाएगा। इस एसयूवी कार में 65 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्लूएच बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यह देखते हुए कि इसमें टाटा हैरियर ईवी वाली पावरट्रेन इस्तेमाल हो सकती है, ऐसे में इसके संभावित स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

बैटरी पैक 65 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच (क्यूडब्लूडी) इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) पावर 238 पीएस 238 पीएस 238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 500 एनएम* सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 550 किलोमीटर 650 किलोमीटर 630 किलोमीटर

टाटा मोटर्स ने खुलासा किया है कि सिएरा ईवी के साथ 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर मिलेगा।

मुकाबला

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, मारुति ई विटारा, विनफास्ट वीएफ7 और टोयोटा इबेला जैसी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कारों से रहेगा।