तस्वीरों में देखिए फोक्सवैगन वर्टस नए फ्लैश रेड कलर में कैसी आती है नजर

फोक्सवैगन वर्टस में हाल ही में नया फ्लैश रेड एक्सटीरियर कलर शामिल हुआ है। यह वही लाल कलर है जो फोक्सवैगन पोलो के साथ काफी लोकप्रिय था। वर्टस का यह नया एक्सटीरियर कलर केवल स्पोर्टी दिखने 1-लीटर जीटी लाइन वेरिएंट के साथ दिया गया है और इस कलर वाली यूनिट अब डीलरशिप पर भी पहुंच गई है। ध्यान दें कि यह कलर केवल सीमित समय के लिए मिलेगा, इसलिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो हमारी सलाह है कि जल्दी करें।

आइए अब हम तस्वीरों में देखते वास्तव में नए कलर में फोक्सवैगन सेडान कार कैसी नजर आती है:

आगे का डिजाइन

नया फ्लैश रेड कलर वर्टस के वाइल्ड चेरी रेड कलर से ज्यादा चमकीला दिखता है। चूंकि यह नया कलर जीटी लाइन वेरिएंट में दिया गया है, इसलिए ग्रिल और बंपर को पूरा काला रखा गया है, जो इसे कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। आकर्षक लुक देने के लिए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट में स्मोकी इफेक्ट दिया गया है। इसके अलावा एल-शेप एलईडी डीआरएल और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ हेलोजन फॉग लाइट जैसी बाकी चीजों में बदलाव नहीं हुआ है।

साइड प्रोफाइल

वर्टस जीटी लाइन के कलर शेड में ब्लैक हाइलाइट दिए गए हैं। इसमें ब्लैक ओआरवीएम, डोर हैंडल पर डार्क क्रोम फिनिश, और 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। आगे वाले दोनों दरवाजों पर दो जीटी लाइन बैजिंग भी दी गई है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें स्मोक्ड एलईडी टेल लाइट दी गई है, टेलगेट पर सभी बैजिंग ब्लैक फिनिश में है। बंपर के नीचे वाले हिस्से पर डार्क क्रोम ट्रीटमेंट भी दिया गया है, जो अन्य वेरिएंट्स में रेगुलर क्रोम फिनिश में है। इसमें छत को ब्लैक कलर में रखा गया है, और स्पोर्टी टच देने के लिए शार्क-फिन एंटीना पर भी ब्लैक फिनिश दी गई है।

केबिन

फ्लैश रेड एक्सटीरियर कलर वाली वर्टस जीटी लाइन के केबिन थीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें ऑल-ब्लैक केबिन थीम और ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। जीटी लाइन वेरिएंट होने के कारण इसमें डैशबोर्ड पर रेड एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, साथ ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में भी रेड थीम दी गई है, जबकि रेगुलर 1-लीटर वेरिएंट में ब्लू थीम दी गई है। इसमें रेसी टच के लिए मैटेलिक पेडल्स दिए गए हैं।

चूंकि वर्टस का 1-लीटर जीटी लाइन वेरिएंट हाइलाइन प्लस वेरिएंट पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो एसी, और एक सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटों का अभाव है, जो टॉपलाइन वेरिएंट में दिए गए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

फोक्सवैगन वर्टस जीटी लाइन वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

वर्टस में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है, जो 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

प्राइस और कंपेरिजन

वर्टस 1-लीटर जीटी लाइन की कीमत 14.08 लाख रुपये से 15.18 लाख रुपये के बीच है, जबकि इसकी ओवरऑल प्राइस 11.56 लाख रुपये से 19.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, हुंडई वरना और स्कोडा स्लाविया से है।