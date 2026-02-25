सभी
नई
पुरानी कार
    2026 टाटा पंच ईवी : इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    नई टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट कार में मोनोटोन और डुअल-टोन दोनों शेड दिए गए हैं, लेकिन डुअल-टोन कलर का ऑप्शन इसमें केवल चुनिंदा वेरिएंट के साथ दिया गया है

    प्रकाशित: फरवरी 25, 2026 12:53 pm । स्तुति

    237 Views
    Tata Punch EV

    टाटा पंच मोटर्स ने पंच ईवी फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग और अपडेटेड बैटरी पैक्स दिए गए हैं। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पांच वेरिएंट : स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में आती है। 2026 टाटा पंच ईवी की बुकिंग फिलहाल जारी है। नई टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट गाड़ी के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    2026 टाटा पंच ईवी : कलर ऑप्शन  

    2026 टाटा पंच ईवी पांच मोनोटोन और सात डुअल-टोन कलर शेड में उपलब्ध है। 

    मोनोटोन शेड 

    डुअल-टोन शेड 

    कैरेमल 

    ब्लैक रूफ के साथ फियरलेस येलो 

    सुपरनोवा कॉपर  

    ब्लैक रूफ के साथ एम्पावर्ड ऑक्साइड

    प्योर ग्रे 

    ब्लैक रूफ के साथ कैरेमल

    बंगाल राउज (रेड) 

    ब्लैक रूफ के साथ सुपरनोवा कॉपर

    प्रिस्टाइन व्हाइट 

    ब्लैक रूफ के साथ प्योर ग्रे 

    ब्लैक रूफ के साथ बंगाल राउज

    ब्लैक रूफ के साथ प्रिस्टाइन व्हाइट 

    यहां देखें नई टाटा पंच ईवी के कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 टाटा पंच ईवी वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

    यहां देखें नई टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी :- 

    वेरिएंट

    सुपरनोवा कॉपर

    प्योर ग्रे 

    बंगाल राउज 

    प्रिस्टाइन व्हाइट 

    कैरेमल

    फियरलेस येलो

    एम्पावर्ड ऑक्साइड 

    स्मार्ट 

    स्मार्ट+

    एडवेंचर

    एम्पावर्ड

    एम्पावर्ड+ एस

    • पंच ईवी एसयूवी कार के एंट्री लेवल स्मार्ट और स्मार्ट+ वेरिएंट में चार मोनोटोन शेड दिए गए हैं। इस गाड़ी के एडवेंचर वेरिएंट में कैरेमल शेड भी दिया गया है।  

    • इस गाड़ी में एम्पावर्ड वेरिएंट से सभी डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं। 

    2026 Tata Punch EV Facelift

    • इसके टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ में केवल डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। 

    फीचर और सेफ्टी  

    2026 टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Punch EV Facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।  

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    बैटरी पैक

    30 केडब्ल्यूएच

    40 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    88 पीएस 

    129 पीएस 

    टॉर्क

    154 एनएम

    154 एनएम

    एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे)

    13.5 सेकंड 

    9 सेकंड 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    365 किमी-375 किमी

    468 किलोमीटर

    *सर्टिफिकेशन के तहत

    नए अपडेट के साथ अब पंच ईवी में ज्यादा बेहतर बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। इसमें बड़ा 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक भी दिया गया है जिसके जरिए यह गाड़ी अब 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज देती है। इसमें स्मॉल बैटरी पैक ऑप्शन के साथ भी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है। 

    कीमत और मुकाबला 

    टाटा पंच ईवी की कीमत बैटरी रेंटल स्कीम के साथ 6.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। अगर आप गाड़ी के लिए पहले पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको पंच ईवी की कीमत 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच पड़ेगी।  

    2026 Tata Punch EV Facelift

    फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसे टाटा नेक्सन ईवीमहिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती कार के तौर पर भी चुना जा सकता है। 

    टाटा पंच ईवी पर अपना कमेंट लिखें

