सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 महिंद्रा थार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    प्रकाशित: अक्टूबर 04, 2025 10:00 am । सोनू

    0K View
    • Write a कमेंट

    2025 महिंद्रा थार दो वेरिएंट: एएक्सटी और एलएक्सटी में उपलब्ध है

    Mahindra Bolero

    हाल ही में 2025 महिंद्रा थार 3 डोर फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है जिसकी कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। अब यह दो नए कलर और कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ आती है। इसे दो वेरिएंट: एएक्सटी और एलएक्सटी में पेश किया गया है। अगर आपकी नजर महिन्द्रा थार 2025 मॉडल पर है, तो यहां हमने इसके वेरिएंट अनुसार प्रमुख फीचर के बारे में बताया है:

    2025 थार एएक्सटी

    कीमत: 9.99 लाख रुपये

    Mahindra Bolero

    नोट: संदर्भ के लिए थार टॉप मॉडल की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

    थार एएक्सटी बेस मॉडल में निम्न फीचर दिए गए हैं:

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • हैलोजन हेडलाइट्स

    • एलईडी टेललाइट्स

    • टेलगेट पर स्पेयर व्हील

    • 16 इंच स्टील व्हील

    • काला डैशबोर्ड

    • विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री

    • ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल

    • आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

    • मैनुअल एसी

    • पीछे एसी वेंट

    • आगे पावर विंडो

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बिना चाबी के प्रवेश

    -

    • आगे दो एयरबैग

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    • रोल-ओवर मिटिगेशन

    • हिल होल्ड असिस्ट

    • हिल डिसेंट कंट्रोल

    • ईबीडी के साथ एबीएस

    • ब्रेक असिस्ट

    • पीछे डिफॉगर

    एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के कारण, थार एएक्सटी के अंदर और बाहर केवल बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं। इसके कुछ हाइलाइट फीचर में हेलोजन हेडलाइटें, एलईडी टेल लाइट, पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, आगे पावर विंडो (अब डोर पेड पर स्विच), और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है। सुरक्षा के लिए इसमें आगे दो एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और पीछे डिफॉगर दिया गया है।

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें टचस्क्रीन सिस्टम, रियर व्यू कैमरा, और आगे फॉग लाइट जैसे प्रमुख फीचर नहीं दिए गए हैं।

    2025 थार एलएक्सटी (एएक्सटी वाले फीचर के अतिरिक्त)

    कीमत: 12.19 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये

    2025 Mahindra Thar Facelift

    एलएक्सटी टॉप मॉडल है जिसमें ये सभी फीचर दिए गए हैं:

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • डीआरएल

    • आगे फॉग लाइट

    • डुअल-टोन बम्पर

    • साइड फुटस्टेप्स

    • 18-इंच अलॉय व्हील

    • फ़ैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

    • डेड पेडल (केवल एटी)

    • क्रूज कंट्रोल

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन

    • एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    • रियर व्यू कैमरा

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम (टीडीएमएस)

    थार टॉप मॉडल एलएक्सटी में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन सिस्टम (थार रॉक्स वाला) के साथ 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें बाहर की तरफ डीआरएल और फॉग लाइट, और राइडिंग के लिए 18-इंच अलॉय व्हील भी दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए एक रियर व्यू कैमरा, रियर वाइपर और वाशर, और टीपीएमएस जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    क्या आप 2025 महिंद्रा थार गाड़ी को नजदीक से देखना चाहते हैं? थार फोटो गैलरी के जरिए आप इसका 360 डिग्री लुक देख सकते हैं।

    इंजन

    महिंद्रा थार 2025 मॉडल में तीन इंजन दिए गए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

    इंजन

    1.5-लीटर डीजल

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    118 पीएस

    152 पीएस

    132 पीएस

    टॉर्क

    300 एनएम

    300 एनएम (एमटी), 320 एनएम (एटी)

    300 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    4-व्हील-ड्राइव

    4-व्हील-ड्राइव

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कंपेरिजन

    Mahindra Thar Rear

    2025 महिंद्रा थार की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसकी प्राइस की विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉन्च स्टोरी पढ़ सकते हैं। इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति जिम्नी से है। इसे महिंद्रा थार रॉक्स से सस्ती कार के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    was this article helpful ?

    महिंद्रा थार पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 महिंद्रा थार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है