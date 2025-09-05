विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इसमें क्या कुछ मिलेगा खास

प्रकाशित: सितंबर 05, 2025 05:43 pm । स्तुति

वीएफ6 और वीएफ7 विनफास्ट की भारत में लॉन्च होने वाली पहली कार होगी और फिर कंपनी 2025 के आखिर में वीएफ3 को उतार सकती है

भारत मोबिलिटी ग्लोबल ऐक्सपो 2025 में शोकेस होने के बाद अब विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 भारत में कल यानि 6 सितंबर 2025 को लॉन्च होने जा रही है। इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के साथ कंपनी भारत में एंट्री करने जा रही है। कंपनी इन दोनों गाड़ियों को लॉन्च करने के बाद फिर विनफास्ट वीएफ3 को उतार सकती है। यदि आप विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे इससे जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

विनफास्ट वीएफ6

विनफास्ट वीएफ6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।

विनफास्ट वीएफ6 कार में क्लीन बॉडी लाइन दी गई है जो इसे काफी एलिगेंट लुक देती है। इसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, आइब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और सेंटर पर विनफास्ट लोगो दिया गया है। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें एलईडी लाइट बार दिया गया है जिसे डीआरएल्स की तरह विनफास्ट लोगो से कनेक्ट किया गया है। इस एसयूवी कार के निचले हिस्से पर चौड़ी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक दे रही है।

केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन कलर थीम दी गई है जो चुने गए वेरिएंट पर निर्भर कर सकती है। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 12.9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, लेकिन इसमें ड्राइवर डिस्प्ले का अभाव है। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पर कलर्ड हेडअप डिस्प्ले (एचयूडी) दिया गया है जो इसके केबिन को मिनिमल और मॉडर्न लुक दे रहा है।

विनफास्ट वीएफ6 भारतीय वर्जन की बैटरी पैक, मोटर और रेंज से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है, लेकिन इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं :-

वर्जन ईको प्लस बैटरी पैक 59.6 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी पावर 177 पीएस 204 पीएस टॉर्क 250 एनएम 310 एनएम सर्टिफाइड रेंज 410 किलोमीटर 379 किलोमीटर

विनफास्ट वीएफ7

वीएफ6 के मुकाबले विनफास्ट वीएफ7 ज्यादा बड़ी कार होगी जो हुंडई आयोनिक 5, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्लूबी और अपकमिंग वॉल्वो ईएक्स30 को कड़ी टक्कर देगी।

वीएफ7 की एक्सटीरियर डिजाइन काफी आकर्षक है और इसमें शार्प कट और क्रीज लाइंस दी गई है जो इसे काफी बोल्ड लुक देती है। इसमें लगी एलईडी डीआरएल्स वीएफ6 के जैसी हैं, जबकि प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट में नई डीआरएल्स दी गई हैं जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं। इसमें फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स और पतला लाइटबार दिया गया है जो टेललाइट की तरह काम करता है और इसके बीच में विनफास्ट लोगो पोजिशन किया गया है।

विनफास्ट वीएफ7 के इंटीरियर में डुअल-टोन फिनिश दी गई है और इसमें सभी जरूरी टचपॉइंट पर लेदरेट मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें वीएफ6 वाली टचस्क्रीन और हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। इस गाड़ी में 8-वे पावर-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

विनफास्ट वीएफ6 भारतीय वर्जन के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार होंगे :-

वेरिएंट प्लस एफडब्लूडी प्लस एडब्लूडी बैटरी पैक 70.8 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 2 ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) पावर 201 पीएस 354 पीएस टॉर्क 310 एनएम 520 एनएम सर्टिफाइड रेंज सामने आनी बाकी 0-100 किमी/घंटे 9.5 सेकंड 5.8 सेकंड

संभावित कीमत और मुकाबला

विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।

जबकि, विनफास्ट वीएफ7 की कीमत 50 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसका कंपेरिजन हुंडई आयोनिक 5, वॉल्वो ईएक्स30, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्लूबी और बीवाईडी सीलायन 7 से होगा।