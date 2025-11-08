2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 4 फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या मिलता है खास

प्रकाशित: नवंबर 08, 2025 10:43 am । सोनू

बेस मॉडल से ऊपर वाले वेन्यू एचएक्स 4 वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन, सेमी-डिजिटल क्लस्टर, और पीछे पार्किंग कैमरा जैसे सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं

नया जनरेशन अपडेट मिलने के साथ ही 2025 हुंडई वेन्यू का डिजाइन पूरी तरह से नया हो गया है। यह आठ वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आती है, और आप इसके वेरिएंट अनुसार फीचर यहां देख सकते हैं। एचएक्स 4 बेस मॉडल से एक ऊपर वाला वेरिएंट है जिसकी कीमत 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। यहां हम 2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 4 की फोटो गैलरी से इस वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानेंगे:

आगे का डिजाइन

वेन्यू बेस मॉडल से एक वेरिएंट ऊपर वाला एचएक्स 4 आगे से एचएक्स 2 जैसा ही दिखता है, यहां आप वेन्यू एचएक्स 2 का लुक देख सकते हैं। इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, डार्क क्रोम आयताकार ग्रिल, और बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक दमदार बंपर दिया गया है। जहां टॉप मॉडल में एलईडी हेडलाइट और एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, वहीं एचएक्स 4 में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइटें दी गई है।

साइड प्रोफाइल

बेस मॉडल एचएक्स 2 की तुलना में वेन्यू एचएक्स 4 में बी-पिलर और विंडो लाइन पर ब्लैक फिनिश दी गई है। सी-पिलर पर एक सिल्वर ट्रिम पर ‘वेन्यू’ बैजिंग है, जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल और ओआरवीएम मिलते हैं। ओआरवीएम में इंटीग्रेट टर्न इंडिकेटर भी हैं।

चूंकि हुंडई वेन्यू एचएक्स 4 केवल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, इसलिए इसमें व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

बेस मॉडल एचएक्स 2 की तरह मिड वेरिएंट एचएक्स 4 में नॉन-इल्लुमिनेटेड स्ट्रिप के साथ एलईडी टेल लाइटें दी गई है। इस स्ट्रिप के बीच में आपको ‘वेन्यू’ बैजिंग भी मिलती है। टर्न इंडिकेटर रिफलेक्टर के साथ लगाए गए हैं, जबकि रिवर्स लैंप्स को बंपर के नीचे वाले हिस्से में फिट किया गया है, जिसके चारों ओर एक बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट है। हालांकि इसमें पीछे वाइपर वाशर नहीं है, हुंडई ने इसमें पीछे एक डिफॉगर दिया है।

केबिन

वेन्यू एचएक्स 4 में ड्यूल-टोन डार्क ग्रे और डव ग्रे केबिन थीम के साथ ड्यूल-टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें बीच में 4-डॉट वाला हुंडई का नया स्टीयरिंग व्हील है, जिस पर ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स हैं। केबिन के हाइलाइट फीचर में से एक इसका 10.25-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ) है, जो सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले से इंटीग्रेटेड है।

इसमे आपको आगे वाली पंक्ति में दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट्स और एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट भी मिलता है, हालांकि इसमें फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट का अभाव है। अन्य कंफर्ट फीचर में मैनुअल एसी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, और चारों पावर विंडो शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसमें पीछे एसी वेंट्स और दूसरी पंक्ति में टाइप-सी यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट का अभाव है। इसमें ऑटो एसी, सनरूफ, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन इंजन स्टार्ट-स्टॉप जैसे महत्वपूर्ण फीचर का अभाव है।

इंजन

नई जनरेशन हुंडई कार तीन इंजन में मिलती है:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (नया)

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल के बेस वेरिएंट से ऊपर वाले एचएक्स 4 में केवल एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है। इस स्टोरी में हमने नई वेन्यू के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स विकल्प के बारे में विस्तार से बताया है।

प्राइस और कंपेरिजन

2025 हुंडई वेन्यू कार की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। आप यहां वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट भी देख सकते हैं। हुंडई की सब-4 मीटर एसयूवी कार का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर से है।

